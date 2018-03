Fotka ze svatby jí změnila život. Obtloustlá družička zhubla 50 kg

Když šla před třemi lety na svatbu své neteře v nadýchaných růžových šatech coby družička, připadala si okatá dlouhovlasá Kayla skoro jako princezna. Tedy alespoň do té doby, než uviděla fotografie z onoho slavnostního dne.

„Nemohla jsem se na nich vůbec poznat,“ přiznala mladá maminka, jejíž příběh zveřejnil web Nice.com. „Všechny ostatní družičky v těch nepohodlných šatech vypadaly báječně. Mně ale vůbec nelichotily.“

Snímky z oné osudné svatby sice nebyly z jejího pohledu nic moc, nicméně obrátily této mladé ženě život naruby. „Nemohla jsem od nich odtrhnout oči,“ připouští Kayla. Cítila vztek na fotografa i na tu obří boubelatou osobu v růžových šatech. „Bylo to příšerné, ale otevřelo mi to oči,“ dodává.

Jen jsem si kupovala větší šaty

Když v roce 2006 končila Kayla vysokou školu, nosila šaty velikosti 38. Jenže pak přišly dvě děti a tragická smrt její sestry a původně štíhlá dívka se stále více zakulacovala.

Ve chvíli, kdy došlo k výše zmíněnému zlomu v jejím životě, vážila 117 kilogramů a oblečení velikosti 52 sháněla v obchodech s nadměrnými velikostmi.

Družička Kayla. Tyhle dvě fotky dělí rok a 50 kg.

V té době vypila Kayla dva litry sycených limonád denně a byla závislá na sladkém i smaženém jídle. „Můj typický den vypadal tak, že jsem seděla na gauči, koukala na televizi nebo spala,“ připouští. „Žila jsem strašně nezdravě, ale bylo mi to fuk. Jen jsem si kupovala větší šaty.“



Den obvykle začínala dvěma miskami cereálií, přes den si pak dopřávala pizzu, burgery, koláče, smažené hranolky a vepřová žebírka. A když přišla chuť, dorazila to sladkými tyčinkami nebo bonbony.

Místo gauče posilovna

Nešťastné fotky, na kterých se ani nedokázala (nebo nechtěla) poznat, odstartovaly docela novou životní kapitolu třicetileté Američanky.

Místo 3500 kalorií denně konzumovala teď maximálně tisícovku, limonády a přeslazený čaj vyměnila za vodu a nezdravé jídlo včetně fast foodu za menší porce libového masa, zeleniny a ořechů. Přílohy a sladké omezila na naprosté minimum.

Už žádné sladké limonády, jen čistá voda...

Už žádné polehávání u televize. Kayla začala dvakrát denně docházet do fitka, do kterého dříve ani nevkročila, a do té doby nemilovaný sport se jí stal novou závislostí.

Začínala na 30 minutách denně, postupně jí ale pohybová aktivita začala zabírat až tři hodiny za den. K posilovně rovněž přidala i pravidelný běh.



Přesně za rok od chvíle, kdy se Kayla rozhodla něco se sebou dělat, se jí podařilo shodit 50 kilogramů. Což se docela hodilo, protože byla opět pozvána na svatbu. Tentokrát jí to ovšem opravdu slušelo, v elegantních šatech barvy bordó vypadala jako někdo, kdo nemá s baculatou družičkou v růžovém docela nic společného.



Nevěřila jsem, že někdy shodím byť 20 kilo

„Na začátku to bylo opravdu hodně těžké,“ vzpomíná mladá žena. „Já opravdu moc ráda spím.“ Ale jakmile viděla, že to funguje, hned se její snažení stalo snesitelnějším. Dokonce se prý stala na pohybu doslova závislá, což jí – bývalé lenošce – dnes přijde hodně vtipné.



Motivací přitom Kayle bylo každé shozené kilo. „Nikdy dřív jsem si nedovedla představit, že bych shodila jen 20 kilo, natož padesát,“ poznamenává žena, která svou proměnou udělala velkou radost také svým dvěma dětem.



Kayla, která je teď ve svém štíhlém těle šťastná a spokojená, také pomáhá známým a příbuzným dosáhnout podobného úspěchu. Radí jim s dietou, pohybovými aktivitami a je jim příkladem i oporou.



„Pořád jsem ještě v šoku z toho, jak moc jsem se změnila,“ tvrdí mladá žena. „A když jsem to dokázala já, tak to dovede každý.“