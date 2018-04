Hubněte bez hladu a jako na dovolené

Základ úspěchu každého hubnutí je v psychické připravenosti. Naše rada zní: zkuste si i z běžného života udělat prázdniny. Ochutnávejte cizí pokrmy (vybírejte si méně kalorické), vstřebávejte zvyky jiných národů a nakonec z toho všeho pro sebe upleťte životní styl přímo sobě na tělo.

Učení mučení

Bohužel ani tak báječná věc jako dovolená se neobejde bez důkladné přípravy. A stejně jako před cestami za hranice brousíte v průvodcích, musíte před změnou svého jídelníčku a dalších zvyklostí načerpat alespoň základní minimum informací. To abyste cestou nebyla zaskočena případnými potížemi.

Ideálním denním příjmem energie pro ty, co chtějí něco shodit, je 5 000 až 6 000 kJ. Méně je moc málo a naopak. Pokud jej zvládnete dodržovat, pak byste měla být za měsíc lehčí o dvě až čtyři kila. Udělejte si představu o tom, kolik kilojoulů obsahují vaše oblíbené potraviny. Rozhodně byste se měla orientovat v hodnotách zakysaných mléčných výrobků, sýrů, libového masa, obilnin, celozrnného pečiva, těstovin, brambor, luštěnin, ovoce a zeleniny.

A teď jak to všechno "sbalit" tak, aby výsledek byl co nejúčinnější? Zeleniny hodně - ideálně až půl kila denně. Dopoledne spíše sacharidy - takže pečivo, obilniny, luštěniny. Odpoledne a večer pak spíše bílkoviny - mléčné výrobky, maso. Mezi tím ovoce (ale nepřehánět). Zeleninu jak mezi, tak k tomu všemu. A hodně pít.

Světem křížem krážem

Ne, nebojte se, nebudeme vás nutit vysypat prasátko a rozjet se do světa. Bohatě stačí, když se o několika národních kuchyních dozvíte nebo si připomenete jejich základy (tedy ty, které nám mohou pomoci zhubnout). A taky něco navíc, díky čemu bývají domorodkyně zdravé, štíhlé a sexy.

Francie: jezte dlouho a pomalu

Francouzky mají mezi Evropankami mimořádnou pověst, jsou totiž považované za nejšarmantnější. Vděčí za to svému osobitému vkusu, vysokému sebevědomí, příjemnému životnímu stylu a skvělé kuchyni.

A jejich jídelníček? Rozhodně to nejsou jen bagety, ale ani na ně při hubnutí nemusíte úplně zanevřít. Jen si je dopřejte pouze občas, raději celozrnné a bohatě obložené čerstvou zeleninou, ke které už spíš jen jako chuťový bonbonek přidejte třeba kousek ryby nebo sýra.

Za své si vezměte železné pravidlo Francouzek - ke všemu zeleninu. Servírují ji čerstvou ve formě salátů nebo třeba zapečenou. Zvlášť oblíbené jsou artyčoky, špenát, fazolové lusky, hrášek a chřest. Z masa nejčastěji používají drůbež, zvěřinu, králíka a mořské plody - krevety, humry, langusty, mušle a ústřice. Jako dezert nebo i jen tak k vínu milují sýry - pozor, většinou jsou hodně kalorické. Ale když jimi budete šetřit nebo si najdete méně tučnou variantu, jen do nich.

Velmi častou večeří jsou v zemi galského kohouta polévky - zasytí a ještě dodají tělu vodu. Stálicí místního jídelníčku je cibulačka na mnoho způsobů, přičemž doporučujeme vynechat přikládané či bagetky.

A hlavní pravidlo? Jezte dlouho a pomalu, vzpomeňte si na ty překrásné Pařížanky, které u oběda klidně sedí dvě hodiny a mezi jednotlivými chody mluví a mluví. Čím déle a pomaleji totiž jíte, tím se po menší porci jídla cítíte sytější.

A jak se Francouzky udržují ve formě? Vzhledem k tomu, že z průzkumů vycházejí jako nejlepší milenky, tak logicky sexem. A pak procházkami po městě, často za účelem pořízení krásných hadříků nebo výborných lahůdek. Neodjedou autem do nejbližšího hypermarketu, ale poctivě po svých prochodí místní obchůdky a trhy.

Itálie: zelenina se sýrem k večeři

Nadchla jste se pro Itálii? Není divu, málokterá kuchyně se těší všeobecnému nadšení tak jako italská. Jejím základem je zelenina, jedí ji čerstvou v salátech, grilovanou, pečenou i marinovanou. Pokud tepelně upravenou zeleninu jemně posypete trochou sýra, máte skvělou večeři.

Do salátů používejte místní speciality, jako jsou sušená rajčata, olivy, kapary, salát bude mít výraznější chuť a vaše chuťové pohárky v něm nebudou vyžadovat něco vydatnějšího.

A samozřejmě - těstoviny (pasta). Italové jich znají přes 400 druhů a spolu s pizzou proslavily místní kuchyni v celém světě. Těstoviny, jako všechny výrobky z mouky, patří mezi ty kaloričtější pokrmy, ale neodříkejte si je. Ovšem naplánujte si je spíš k obědu než večeři, šetřete na jejich množství a zkombinujte je s hromadou zeleniny. Podobně připravujte i rizoto.

Jako přímořský národ si Italky potrpí na ryby a další mořské živočichy, což je další optimální večeře. A když už si budete s tímto jídelníčkem připadat jako v Itálii, chovejte se jako na dovolené u moře. Zajděte si zaplavat nebo si s kamarádkami zarezervujte beachvolejbalový kurt (ano, jde to i v zimě).

Španělsko: k obědu si dejte pikantní tapas

Temperamentní Španělky milují tapas - malé porce jídla, které jí jako svačiny, předkrmy nebo jen tak k vínu. Vy si je můžete připravit i jako oběd. Stačí třeba olivy (zelené, černé jsou kaloričtější), mořské plody, marinovaná a čerstvá zelenina, kousek sýra - zkrátka vše, co je možné napíchnout na párátko.

Velmi oblíbená je rýže, často se připravuje se šafránem, plody moře a masem - tzv. paella. A milují tortilly - buď jako tenké placky, do kterých zabalí zeleninu nebo kousky masa spolu s jogurtovou nebo rajčatovou omáčkou, nebo jako silné omelety, v nichž jsou kromě vajíček i brambory. Obojí je dost výživné, tak zmenšete porci.

Z masa vedou ryby a mořské plody, ale i hovězí, skopové, drůbeží, často připravované na grilu. A pozor! Španělé milují ostrá jídla, takže nešetřete chilli papričkami. I díky nim nakonec pokrmu sníte méně a bude vám to trvat déle... A v duchu ohnivých španělských večerů si zajděte jednou týdně zatančit. Vyzkoušejte flamenco nebo passo doble.

Čína: tofu zažene hlad

Vzhledem k rozloze Číny a jejímu obrovskému počtu obyvatel je jasné, že neexistuje jedna čínská kuchyně. Co kanton, to jiné speciality. Přesto se nějaké základní principy vypozorovat dají. V první řadě rychle zapomeňte na to, že byste dietu sestavila z nabídky čínských bister. Například jejich kung pao kaloricky převálcuje i svíčkovou s knedlíkem. Čínská kuchyně - to je hlavně zelenina a rýže. Rýže sice patří mezi sacharidy a má vcelku dost kalorií, nicméně pokud rýží k obědu nahradíte tučné maso a doplníte ji zeleninou, pak ji určitě zařaďte na jídelníček.

Ostatně Číňanky rozhodně nepatří k nejobéznějším národům, že... Dalším pravidlem je používat opravdu hodně zeleniny, výhonků (bambusových či sójových) a maso v podstatě jako dochucovadlo. A najděte si vztah k výrobkům ze sóji - tofu v salátu nebo ogrilované zažene krásně hlad, polévka ze sójové pasty miso se zeleninou je taky skvělá. A oblíbená sójová omáčka je výborná, zvlášť pokud ji použijete v malém množství a vyberete si chemicky nešizenou. Ke svým denním rituálům pak zařaďte popíjení kvalitního zeleného čaje - doplníte tekutiny, detoxikuje a ještě (alespoň podle některých studií) zrychluje metabolismus.

A pohyb? Snad všechny Číňanky praktikují nějaké cvičení, třeba tai-či nebo čchi-kung. A to rozhodně zvládnou i ty, které by na hodině aerobiku zemřely vysílením a v posilovně studem.

Skandinávie: červenou řepu do salátu

Skandinávie je taky vcelku široký pojem a je jasné, že co země, to něco extra. Takže třeba finská kuchyně je hodně inspirovaná ruskými sousedy a Švédové zase nedají dopustit na sobí maso. Nicméně výchozí suroviny jsou všude na severu v podstatě stejné. Vedou ryby - a to všechny, které se ve zdejších vodách dají chytit - od lososů přes sledě po tresky, makrely či pstruhy.

Další typickou surovinou, kterou s oblibou kombinují právě s rybami, je kopr. Spousta čerstvého najemno pokrájeného kopru. Pravda, ten jejich severský je méně výrazný než ten náš. K snídani jsou na severu oblíbené různé obilné kaše, které se dochucují strouhanými jablky nebo mrkví. A hitem jsou i pokrmy z jemně mletého masa, ať už jako placičky, šišky nebo kuličky. Když si vyberete maso libové nebo rybí, není důvod, proč tuto specialitku nezařadit do svého jídelníčku. A Skandinávky mají takřka každé jídlo doplněné velkou porcí zeleniny jak v teplé úpravě, tak v čerstvém stavu jako salát.

Oblíbenou zeleninou je třeba kapusta (zkuste zapečenou nebo v polévce) a červená řepa (ta je skvělá syrová v salátu s jogurtovou zálivkou). Vzhledem k ročnímu období je snadné zařadit typické severské sporty - takže vyrazte na sjezdovky, běžky nebo brusle nebo oprašte sáně.

Indie: koktejl z bílého jogurtu

Exotická země, která je mezi českými turisty čím dál vyhledávanější. A jako každá velká země má i její kuchyně mnoho tváří. Řada jídel je kaloricky vydatná, takže se držte indického zvyku: jíst malé porce.

K obědu bývají kaše s dušenou zeleninou. Často se vaří rýže, kari (dušené kousky zeleniny, brambor nebo masa) a používá se velké množství exotického koření - kurkuma, šafrán, chilli, kardamom či koriandr. Velmi rozšířené jsou placky pečené nasucho, které se přikusují k různým pokrmům - zeleninovým, luštěninovým či masovým. Na jihu milují kokos, do jídla jej přidávají strouhaný, kokosové mléko či olej. Výbornou pochoutkou je lassi - což je koktejl z bílého jogurtu a mléka ochucený naslano (se solí a chilli nebo římským kmínem) či nasladko (s rozmixovaným ovocem). Doporučujeme jako odpolední svačinu. A hodně exotického ovoce.

Životní styl a la Indie doplňte třeba bollywoodským tancem nebo tradiční jógou. Pokud je na vás klasická moc statická, vyzkoušejte moderní variantu - power jógu.

Arabské země: prolévejte se mátovým čajem

Kuchyně států na Blízkém východě je plná ovoce a zeleniny, včetně třeba u nás takřka neznámé okry. Nezastupitelnou roli mají luštěniny, zvlášť cizrna. Z té se dělá i velmi rozšířená pasta hummus nebo cizrnové karbanátky falafely. K těm ale rozhodně nepoužívejte kečup, jen zcela v duchu domorodců bílý jogurt. A tak jako Číňané nedají dopustit na rýži, tak arabské kuchařky milují kuskus a bulgur. A to buď jako přílohu k jídlu, nebo jako samostatné jídlo doplněné množstvím zeleniny.

Z masa vede jehněčí, skopové a drůbeží, většinou připravované na rožni nebo dušené. Často se dochucuje česnekem a v posledních minutách přípravy se přidává skořice. Nicméně v místní kuchyni je maso luxusní pojem, a proto se na jídelníčku rozhodně neobjevuje dennodenně.

Na snídani můžete místo klasického českého chleba vyzkoušet arabské placky pita - se zeleninou, s čerstvým sýrem nebo právě hummusem. A prolévejte se mátovým čajem, je výborný pro zažívání a skvěle chutná i vychlazený. Na rozdíl od Arabů jej ale neslaďte. Sexy křivky můžete vytvarovat za pomoci břišního tance.