Hryzci vodní stráví Valentýna pářením

Hryzec vodní patří v Británii k ohroženým druhům a pracovníci z Trustu savců chtějí v den zamilovaných zvýšit jejich populaci. Patnáct samiček a patnáct samečků bude umístěno ve speciálně upravených chovných klecích na tajném místě v hrabství Kent.

Hlodavci budou mít na Valentýna uvnitř klece k dispozici hotový komfort: bazének a pelíšek ze slámy, aby se v přestávkách mohli osvěžit a odpočinout.

"Pokud se nestane něco nečekaného, přivede každá samička na svět až osm mláďat," odhadl výsledek rozmnožovacího experimentu mluvčí trustu. Už v polovině března by se mohla mláďata narodit a v květnu by mohla být vypuštěna do volné přírody.

Životní prostředí podél britských řek se v uplynulém desetiletí natolik zhoršily, že počet hryzců poklesl odhadem až o 90 procent.

Zaměstnanci v edinburghské zoo zase zoufale hledají samečka, který by na svatého Valentýna potěšil osamělou vzácnou holubici, pocházející z Filipín. Lucy má na hrudi bílá peříčka a vypadá proto, jako kdyby jí krvácelo srdce. Od loňského listopadu truchlí, protože skonal její partner.

"Všichni věří, že se na svatého Valentýna dočká nového partnera," řekla s nadějí mluvčí zoo.