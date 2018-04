Houbová jídla, která si můžete uvařit kdykoliv

Plusy a minusy hub Nízká energetická hodnota

Obsahují až 95 % vody, nemají v sobě žádný tuk. Ovšem když je budete smažit, nasáknou ho samozřejmě do sebe. Minerály a vitaminy

V houbách je např. karoten, vitaminy B1, B2, vápník, draslík, železo, chitin, který napomáhá trávení, či aminokyseliny. Jsou těžce stravitelné

Houby bychom měli jíst v rozumném množství, lépe trávíme houby dušené a vařené. Nežádoucí látky

Houby z půdy a ovzduší přijímají i škodlivé látky jako jsou například rtuť, železo či arzén.

Omeleta s houbami a rajčaty

Příprava: 20 minut + smažení 20 minut



Pro 4 osoby

* 1 lžíce másla

* 1 malá cibule

* 6 plátků anglické slaniny

* 250 g malých žampionů

* 1 konzerva loupaných rajčat

* sůl

* pepř

* 50 g strouhaného parmazánu

* čerstvá petržel

* 8 vajec

* pažitka na ozdobení

* kopr na ozdobení

* 1 rajče nebo paprika

1. Na másle zpěníme na kostičky nakrájenou cibuli, přidáme na proužky pokrájenou slaninu a vše krátce orestujeme. Žampiony očistíme, nakrájíme na plátky a opékáme se slaninou a cibulí ještě asi 5 minut. Přidáme nasekaná rajčata a prohřejeme. Okořeníme, přimícháme parmazán a část nasekané petržele.

2. V misce prošleháme 2 vejce se solí a na rozpálené pánvi s trochou oleje připravíme omeletu. Postupně si takto uděláme zbývající omelety.

3. Na polovinu omelety naklademe slaninu s houbami a přiklopíme druhou půlkou. Omelety ozdobíme sekanou petrželí, pažitkou, koprem a nakrájeným rajčetem či paprikou.

NÁŠ TIP Vejce rozdělte na žloutky a bílky, z bílků ušlehejte sníh a jemně spojte se žloutky a solí. Omeleta bude nadýchanější.

Kýta s balsamikovými houbami

Příprava: 55 minut + pečení 80 minut

Pro 4 osoby

* 500 g žampionů

* 150 ml olivového oleje

* 2 lžičky balsamikového octa

* 2 stroužky česneku

* 2 snítky čerstvého rozmarýnu

* 1,5 kg jehněčí kýty s kostí

* sůl

1. Žampiony očistíme, rozkrájíme na měsíčky a promícháme je v míse s olejem a balsamikem. Houby necháme marinovat půlhodiny. Česnek oloupeme a nakrájíme na nudličky, snítky rozmarýnu nastříháme na kratší kousky.

2. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Do jehněčí kýty uděláme nožem 8 menších otvorů, do kterých zastrkáme tymián a česnek. Pomažeme kýtu olejem, osolíme a opékáme na pekáči 10 minut, pak snížíme teplotu na 180 stupňů, podlijeme a pečeme dalších 40-50 minut.

3. Jehněčí kýtu vyjmeme z trouby, přidáme do pekáče houby i s marinádou a pečeme dalších 20 minut. Upečenou kýtu i s houbami zakryjeme alobalovou folií a necháme 10 minut odpočívat, teprve pak jehněčí porcujeme.





NÁŠ TIP Jako přílohu podávejte uvařené brambory ve slupce.

Knedlíky s ryzlinkovou omáčkou

Příprava: 45 minut + vaření 35 minut

Pro 4 osoby

* 8 středních bavorských preclíků

* 300 ml mléka

* 150 g másla

* 1 malá cibule

* 50 g anglické slaniny

* 200 g malých žampionů

* 4 vejce

* čerstvá petržel

* sůl, pepř

* strouhanka

* 1 šalotka

* 500 ml ryzlinku

* tymián

1. Z preclíků (ideálně 2 dny staré) odrolíme sůl, nakrájíme je na plátky, zalijeme horkým mlékem a necháme je 20 minut nasáknout.

2. Na lžíci másla orestujeme nakrájenou cibuli a slaninu, přidáme plátky žampionů a dusíme asi 5 minut. Houbovou směs plus vejce, petržel, sůl a pepř dáme k preclíkům a promícháme. Případně přisypeme rukama strouhanku nebo přilijeme mléko. vytvarujeme menší knedlíky. Přendáme je lžící do vařící osolené vody a povaříme 15-20 minut. Hotové knedlíky propíchneme vidličkou.

3. V hrnci orestujeme šalotku na másle (cca 3 minuty), přidáme víno, tymián a velmi pomalu vaříme asi 8-10 minut, tekutina by se měla zredukovat aspoň o 1/3 až 1/2. Postupně přidáme na kousky nakrájené máslo (100g), provaříme, dokud se omáčka nepropojí. Dochutíme solí a pepřem.

NÁŠ TIP Preclíky nahraďte starší bagetou nebo houskami. Knedlíky můžete také podávat jen polité rozpuštěným máslem a posypané trochou parmazánu.

Žampiony plněné nivou

Příprava: 20 minut + pečení 10 minut

Pro 4 osoby

* 8-12 středních žampionů

* 50 g másla

* 2 stroužky česneku

* 100 g nivy

* 4 lžíce strouhanky

* lžička pažitky

* špetka tymiánu

1. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Z žampionů vyřízneme nožky a nakrájíme je na malé kousky. Plech vyložíme pečicím papírem a poklademe kloboučky vrškem dolů.

2. Na másle krátce opečeme na tenké nudličky nakrájený česnek, přidáme pokrájené nohy hub a 3-5 minut restujeme společně.

3. Do mísy rozdrobíme sýr, promícháme se strouhankou, nasekanou pažitkou a tymiánem. Klobouky naplníme orestovanými houbami a posypeme drobenkou. Necháme deset minut zapéct.

NÁŠ TIP Místo strouhanky použijte nadrcené slané sušenky, třeba i makové nebo sýrové. Do drobenky můžete přidat také nasekané vlašské ořechy nebo mandle. Podávejte s rukolou a čerstvou křupavou bagetou.

Houbový koláč

Příprava: 90 minut + pečení 40 minut

Pro 4 osoby

* 1 kostka droždí

* 250 ml mléka

* 500 g hladké mouky

* sůl, pepř

* 3 vejce

* 3 lžíce oleje

* 1 cibule

* 400 g žampionů

* 1 pórek

* tymián

* 2 kelímky zakysané smetany

* 200 g eidamu nebo blaťáckého zlata

1. Z droždí a trochy teplého mléka necháme vzejít kvásek. Ten promícháme s moukou, solí, zbylým mlékem, 1 vejcem a vypracujeme z něj těsto, které necháme asi hodinu kynout. Troubu předehřejeme na 200 stupňů.

2. Na pánvi rozehřejeme olej, osmahneme nadrobno nakrájenou cibuli, přidáme na plátky nakrájené houby a asi 5 minut restujeme. K houbové směsi přimícháme na kolečka pokrájený pórek, sůl, pepř, tymián a necháme krátce prohřát. V misce prošleháme 2 vejce, smetanu, přisypeme nastrouhaný sýr, promícháme s houbami a pórkem.

3. Pekáč vyložíme pečicím papírem, rozválené těsto rozložíme, přidáme náplň a zapékáme 35-40 minut.