Horoskop na den svatého Valentýna: Štír chce sex, Býk dobré jídlo...

Každé znamení prožívá lásku a raduje se ze života svým osobitým způsobem. Nikdo však není čistý Beran nebo Býk, ani není Ryba jako Ryba. Zatímco Ryby narozené v únoru budou spíš bělice plující v hejnu, ty po 15. březnu mají blíž k dravým piraním, a to zvláště poslední měsíc.

Důležité je i postavení Venuše, která může v horoskopu "bydlet" i v některém ze sousedních znamení, než je právě to jeho.

Neberte přípravy na Valentýna na lehkou váhu. Venuše v konjunkci s Uranem si hoví právě v tomto znamení a tak váš Beran očekává pořádné překvapení. Že mu uspořádáte koncert nebo dokonce vlastní ohňostroj bude považovat za samozřejmost. Položte ho na lopatky přihláškou do televizní soutěže, poukazem na společný seskok padákem nebo bungee jumping. Samozřejmě, s možností volby termínu až za lepšího počasí...

Méně nároční se spokojí s návštěvou posilovny nebo si můžete změřit síly na horolezecké stěně. Tam ze sebe vyždímáte všechen adrenalin a definitivně si ujasníte, kdo z vás bude mít ve vztahu navrch.

Vzrušení vyvolává vzrušení, a tak se můžete těšit na bouřlivou noc. Nemělo by se však provalit, že jste snad byli nevěrní, protože pak může být bouřlivá až příliš. No alespoň budete mít na co vzpomínat.

Už od loňského jara setrvává v Býku Jupiter, a tak jsou tito "kopytnatci" pořádně rozmlsaní. Za dárek nebo pohoštění na večer budete muset sáhnout hluboko do peněženky. Dobré jídlo, nejlépe kulinářské speciality v lepší restauraci, Býka neurazí nikdy. A to dokonce ani tehdy, pokud právě drží dietu. Na kvalitním víně nebo likéru nesmíte šetřit v žádném případě. Chuťové i čichové buňky Býka rozliší i takové nuance, o kterých jste nikdy neslyšeli, protože pro jiná znamení prostě neexistují.

Domácí typy nemusíte ani tahat do restaurace, postačí, když večeři připravíte sami se vším všudy. Uvažte si hned po ránu zástěru a místo počítačové myši, kterou obvykle nepustíte po celý den z ruky, v ní držte pro změnu vařečku, abyste získali inspiraci.

Ženy, ale i muži ocení parfémy, musíte se jim však trefit do vkusu, nejlépe originál značky, jejichž napodobeninu u nich vídáte v koupelně.

Pro mnohé Býky za poslední rok už dozrál čas a považují váš vztah za tolik uleželý, aby se odhodlali k dalšímu kroku. Možná vás požádají o ruku nebo společné bydlení, ale pokud potřebují trošku popostrčit, pak jim to navrhněte bez obav sami. Po dobrém jídle a třech moučnících neodmítnou už vůbec nic.

Blíženci letos nemají na Valentýna žádné výjimečné konstelace. Není však třeba plakat, od dubna jim to Venuše a posléze i Jupiter mnohonásobně vynahradí a tak si lásky užijí ještě dost a dost. Mějte se spíš na pozoru, aby to bylo jen a jenom s vámi.

Zatím však vaše přání na Valentýna vyslechnou nejspíš mezi dveřmi, protože budou zase někam pospíchat. Nakloňte si je zajímavou knihou, nad kterou pak můžete společně debatovat celý večer nebo i spousty večerů i nocí.

Neprohloupíte ani s lístky do kina či do divadla, pozvánkou na výstavu nebo na autorské čtení, zvláště pokud se na zpáteční cestě stavíte na skleničku s přáteli. Tam můžete rozvinout plány na společnou velkou letní dovolenou.

S Blížencem po boku máte téměř záruku, že to bude letos něco extra a že s ním zažijete tolik, jako od kolébky až do dneška. Namasírujte si ale svaly, protože pokud se budete tvářit jako pecivál a tvrdit, že vám dovolená na zahrádce vyhovuje, patrně vás bez nejmenšího uzardění vymění za někoho nového.

Raky nesmíte ošidit, na Valentýna hned tři planety zesilují jejich emoce. Měli byste si je hýčkat jak miminko v peřince, vždyť jsou stejně citliví. Chcete-li jim připravit něco extra výjimečného, mělo by to být stejně jemné jako masáž peříčkem nebo řekněme... polibky?

Pozvete-li svého Raka či Račici na Valentýna mimo domov, udělejte to hodně romantickým způsobem, třeba mu to zazpívejte! Poukázka na víkendový pobyt ve wellness hotelu, kde na vás bude čekat vířivka, dobré jídlo a relaxační masáže ho jistě přivede do nirvány, zvláště když slíbíte, že se tam na počítač ani nepodíváte.

Pokud má však už děti, musí si být nejdřív jist, že je o jeho ratolesti postaráno na 300 procent, jinak s ničím nepočítejte. Zařiďte proto nejdřív paní na hlídání nebo pozvěte tchyni, vždyť tam stejně nebudete.

Kdo by chtěl ušetřit, může zůstat na Valentýna doma. Raci se stejně nejlépe cítí ve vlastním prostředí. Jídlo objednejte z restaurace nebo ho uvařte sami. Tohle Rak ocení, protože plnit něčí žaludek považuje téměř za svátost oltářní.

Teplá společná koupel, vonné svíčky a oleje, tlumená hudba a máte ho naměkko… Když k tomu přidáte stříbrný řetízek nebo manžetové knoflíčky, dá vám klidně i písemně, že jste tím nejlepším partnerem na světě.

U Lvů to nezkoušejte něžným špitálním, tady to chce vzít do ruky rovnou mikrofon. Venuše ve znamení Berana vám pomůže s momentem překvapení. Co se týká hmotných darů, zde platí přímá úměra: čím dražší, tím lepší. Šperky a drahými kameny nikoho neurazíte, ženy ale i muži v tomto znamení se rádi pochlubí svým peřím.

Lístky do divadla nekupujte na tragédii, představení by mělo mít grády. Ať už to bude opera, muzikál nebo komedie se šťastným koncem, abyste mohli plynule pokračovat i doma.

Pána či paní svého srdce nezvěte na večeři do bufetu, přijatelné jsou restaurace pouze od tří hvězdiček. Pokud na to máte, uspořádejte svému Lvovi rovnou večírek, na kterém může ukázat, jak mu sluší značková kravata nebo briliantový náhrdelník, který jste mu právě darovali.

Uvědomte si, že tyto "drobnosti" zvyšují vaši vlastní prestiž a hodnotu, takže to byla možná mnohem lepší investice než ta, kterou vám doporučil burzovní makléř.

Pokud se budete držet těchto rad, získáte vděčnost a věrnost svého Lva či Lvice až za hrob. V opačném případě vás rozvod může stát všechny peníze, dokonce i ty, které jste ještě nevydělali.

Mars ve znamení Panny jim dává už od podzimu šťávu. Jen si zkuste zapomenout na Valentýna. Mají už nejspíš dávno dopodrobna vymyšlené, co by si přáli dostat a jak přesně chtějí strávit tento večer. Jestli jste si nevšimli různých nenápadných náznaků, pak musíte být minimálně slepí a hluší.

Za dárky nemusíte utrácet mnoho, typická Panna by vám ještě vyčinila. Vždyť je třeba začít šetřit na dovolenou, na společné hnízdečko lásky a vaši skvělou budoucnost…

Nicméně pokud malá krabička bude ukrývat nějaký drobný klenot, ten se neodmítá. Je vlastně jedno, jestli je v ní zlatý šperk, klíčky od mercedesu nebo jen malý kamínek, kterým jí dáte najevo, že pro vás znamená víc než všechny podklady světa.

Panna ocení pozornosti jako luxusní pralinky, pikantní čokoláda podle aztéckého receptu, kvalitní likér… Takové dárky jsou prozíravé, můžete je spolu v noci mlsat a za svitu Luny si tak okořenit milostný život. Ukažte ale své Panně především, že jste tu jen a jen pro ni nebo pro něho, a že dokážete naslouchat starostem a obávám, které tak často trápí její duši.

Váhy to poslední roky nemají právě jednoduché a ani Valentýn jim žádné medy neslibuje. O to víc byste se měli snažit, aby cítili váš zájem a lásku, zvláště když je možná zmítají pochybnosti, zda je ve vašem vztahu všechno v pořádku nebo se v něm cítí osamělé.

Udělejte si na svou Váhu dostatek času, vezměte si dovolenou a navrhněte společný výlet na místa vašeho seznámení. Procházka po městských galeriích nebo vstupenka na módní přehlídku potěší většinu jedinců tohoto znamení. Jiný dá přednost večeru strávenému v tanečním baru nebo přihlášce do tanečního kurzu. Nic přece není tak sexy a dva lidi nesblíží jako vášnivé pohyby těla v rytmu tanga nebo cha-cha.

Kdo si to může dovolit, měl by vědět, že snem mnohé ženy ve Váhách je víkend v Paříži, Florencii či Benátkách. Zvláště když k tomu přihodíte kreditku, aby si tam mohla doplnit šatník.

I muži mají módní doplňky, jen o něco větší a dražší. Chcete-li mu udělat radost, vezměte ho na procházku do autosalonu a uvidíte, jak se bude rozplývat. A když mu ještě zařídíte předváděcí jízdu v nějakém sporťáku, bude vás mít možná ještě radši než svého plechového miláčka. Tedy alespoň pro dnešek.

I když si Štíra každý spojuje jen se sexem, pozvánka na swingers party opravdu není dárkem pro každého. Nezapomeňte, že je také velmi žárlivý a majetnický a Luna ve Štíru v něm dnes může vzbudit emoce velikosti islandské sopky. Na výbuchy hněvu je pouze jediný lék, a to sexu dvojnásobné množství… Jeho prožitky i vás stáhnou do pekla anebo k vrcholkům nebes.

Jen hlupák však sní dezert před polévkou, a tak můžete od rána stupňovat vzrušení tu dráždivou esemeskou, tu nenápadnou poznámkou, že možná nebudete mít večer čas, kterou však vzápětí odvoláte, je-li vám život milý. Můžete také zajít společně na tantrickou masáž nebo zamluvit noc v luxusním hotelu.

Pošlete svému Štíru anonymně lístek s adresou, na které se večer setkáte. Pokud vám dobrý přítel půjčil svůj luxusní byteček a vy budete tvrdit, že se brzy vrátí, pak budou vaše chvíle o to vášnivější.

Svůdné prádélko nebo kořenité vůně ocení Štíři všech věkových kategorií. Kdo má větší odvahu, může přibalit jako dárek i erotickou pomůcku. Také předehra v sauně vás rozpálí doběla, jen nesmíte zůstat dlouho v ledovém bazénku, ať příliš nevychladnete.

Střelci milují dobrodružství, a tak u nich zabodujete příslibem výletu nebo společné dovolené. Možná už mají dopředu sbalený kufr a pak stačí jen vyrazit: na hory, k moři nebo jen do sousedního města. Toulat se společně pod hvězdami, ať už máte nad hlavou Jižní kříž anebo Polárku, dá každému Střelci ten správný rozlet, díky kterému vás pak vtáhne do svých dalších plánů. Chcete-li překvapit, vezměte ho rovnou do hvězdárny a kupte mu tam jeho vlastní hvězdu.

Zážitkový seminář nebo rockový koncert si vychutnáte oba a co se týče způsobu cestování, tady se zcela odvažte. Koloběžkou, vlakem nebo lodí, bude mu jedno, kolik koní se skrývá pod kapotou vašeho auta nebo harleye.

Nadělte mu dobrodružnou jízdu na segway, na koních, na velbloudech pouští nebo výlet kolem Země vesmírným korábem, prostě cokoliv, co vám peněženka dovolí. Stejně vzrušující bude cesta prstem po mapě a snít, jak se tam jednou společně podíváte.

Nejdůležitější však bude, abyste se s ním uměli spontánně bavit a smát jak malé dítě, sdílet jeho plány i zážitky a hovořit o nich ještě dlouho potom, co pominou.

Chcete-li dobře naladit svého Kozoroha, zachovejte při obdarování vážnou tvář. Nad růžovými srdíčky vám ohrne nos, ale drobná zástava vaší věčné lásky a společného života ho dojme k slzám, přestože Valentýna zásadně neslaví.

Ocení návštěvu divadla nebo kulturního představení. Večerní procházka osvětleným městem a večeře v příjemné klidné restauraci je už klasika. Když při tom bude mít výhled z desátého patra, odkryje i kousek svojí duše.

Výlet na nedaleký hrad, kostel či zříceninu s ním udělají víc než dar za půl výplaty a skoro nic vás nestojí. Romantiku mezi sněhovými vločkami proložte vyznáním, jakých kvalit si na něm ceníte a proč vám na něm tak záleží.

U dárku vsaďte na kvalitu, bižuterie je leda pro kočku. Kozoroha potěší pravý šperk a kameny, i kdyby měl být ze zastavárny. Pak totiž má i svoji minulost a ta se cení. Také knihy jsou pro něj klenotem a nemusí to být jen první vydání. Při výběru však nespoléhejte na náhodu. Měli byste znát jeho oblíbené autory, jinak na knihu a posléze i na vaši lásku bude sedat prach...

Vodnář miluje společnost, a tak ho představou večera stráveného jen a jen ve dvou možná nenadchnete. Jděte proto slavit s přáteli nebo je naopak pozvěte k sobě domů. Netradiční valentýnský večírek bude nejen pro stálé dvojice ale i pro volné přátele, kteří se tam mohou naopak seznámit.

Pokud váš vztah není zcela v pořádku, buďte obezřetní. Riziko, že váš partner uklouzne, když ho necháte bez dozoru, je až příliš vysoké. Možná ani sami nejste bez viny, ale typický Vodnář tohle nemusí považovat zrovna za smrtelný hřích.

Chcete-li opravdový zážitek, naplánujte si společně let balonem anebo seskok padákem. Na Valentýna byste sice ještě umrzli, ale nad dárkovým poukazem se můžete společně těšit až do jara. Vodnáře si nakloníte i společnou dovolenou nebo poznávacím zájezdem. Mezi skromnější dárky může patřit předplatné sociologického časopisu, kurz astrologie nebo cizích jazyků.

Vodnáři z konce znamení jsou ještě stále pod vlivem romantických konstelací a tak s vámi rádi navštíví duchovní či zážitkový seminář, koncert nebo se zapíší do kurzu fotografování.

Rybě se na Valentýna zavděčíte poměrně snadno, zvláště když Merkur s Neptunem v jejich znamení právě přejí hudbě i poezii. Pokud se rozhodnete svému vyvolenému či vyvolené předčítat básně, zahrát či zazpívat vlastní skladbu, budete za hvězdu.

V případě nouze lze použít i přehrávač nebo rádio, naladit romantickou hudbu a přitom ji držet za ruku. Hudebně neobdaření jedinci si mohou vypomoci návštěvou muzikálu nebo baletu, těch pár hodin už nějak protrpí…

K Rybám patří neodmyslitelně voda, a tak můžete večer strávit v bazénku anebo ve vaně. Vysypete-li cestičku růžemi, doplníte vonné svíčky a k pití připravíte bublinky, atmosféra bude dokonalá. Kdo je abstinent, místo šampaňského zvolí minerálku.

Spodní prádélko či kostým vodní panny váš večer ještě více ozvláštní. Nehledě na tu napínavou zábavu, až se ho budete pokoušet hodinu svléknout.

Důležité je načasování

Po osmé hodině vychází nad obzor Venuše s Uranem, a tak neprohloupí ten, kdo si přivstane, pošle zamilovanou SMS hned po ránu anebo donese partnerovi rovnou snídani do postele. Váš protějšek bude doslova v úžasu a sladká odměna vás nemine.

Časy do půl desáté pak přejí dobré náladě i komfortu. V této chvíli nezklamete dárky typu "něco dobrého na zub" ani luxusními dary.

Vyhněte se naopak poledním hodinám, to může být pro někoho nepříjemně dusno. Kdo potká svého partnera až navečer, dožene kolem 19. vše dvojnásobnou rychlostí, protože bude mít v patách Mars.

Nespoléhejte však, že na vás bude protějšek čekat až do skonání světa, před 10. večer se lidé budou cítit osaměle, a tak se místo něžného přivítání můžete dočkat vyčítavých pohledů. Kdo by se vrátil dokonce až po půlnoci, ať raději tiše zaleze do postele, protože každý pokus o vysvětlení bude stejně brán jako nepřístojná výmluva či lež.