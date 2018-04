Horoskop 2016: Beranům hrozí kila, Střelce čeká láska, Lvy peníze

BERAN

Znamení zvěrokruhu - Beran

Vztahy

Máte pocit, že patříte k těm šťastným, jichž se žárlivost netýká? Zapomeňte! Na začátku roku se stane něco, co vás přinutí, abyste si partnera hlídali trochu více, než míváte ve zvyku. Od března do května můžete v ostražitosti poněkud polevit, ale v červnu a v červenci byste měli být opět na stráži. Zbytek roku se můžete radovat z toho, že jste si partnera ohlídali a těšit se na další a klidnější etapu vašeho vztahu.

Peníze a práce

O peníze se bát nemusíte, i když si je budete až do září vydělávat jen a pouze vlastní prací. Od září si zase hýčkejte miláčka, který je domů bude nosit v objemech, které vás donutí, abyste ho hodnotili daleko pozitivněji než dosud. Velmi příznivé období vás čeká mezi 30. dubnem a 24. květnem, kdy sami uznáte, že se vám daří lépe, než si zasloužíte.

Zdraví a kondice

Drobné problémy mohou nastat ve chvíli, kdy si přestanete hlídat váhu. Vzhledem k Jupiteru, který se až do začátku září pohybuje vaším sektorem tělesného zdraví, stačí jen malý výkyv (třeba víkendová rodinná oslava) a váha vzhůru doslova poletí. Pokud si nechcete pořizovat nový šatník, jezte rozumně a mamince vysvětlete, že jste se nepřijeli najíst, ale že si s ní chcete především popovídat.

BÝK

Znamení zvěrokruhu - Býk

Vztahy

Konečně máte štěstí na partnera, který ocení veškeré vaše kvality a nechce po vás nic, co vám není vlastní. Neobviňuje vás, že mu stále jen vymýšlíte nějakou práci, ale kladně hodnotí jak vaši touhu po změnách, tak aktivitu, s níž k nim přistupujete. Když v květnu padne žádost o ruku a vaše láska před vámi nastíní perspektivu domečku se zahradou, neváhejte a vyslovte souhlas!

Peníze a práce

S penězi jste v životě problém neměli. Z toho, co jste si vydělali, jste dokázali nejen pokrýt veškeré své potřeby, ale i ušetřit. Letos může nastat problém v tom, že váš majetek ohrožuje vaše původní rodina, která o něm má přehnané představy a která chce, abyste svými penězi zacpávali díry v jejich hospodaření. Necháte se přemluvit, nebo jim dokážete vysvětlit, že se mají snažit především oni sami?

Zdraví a kondice

Až do září jste ohledně zdraví v pohodě a starosti si dělat nemusíte. Problém přinese až Jupiter, který se po první zářijové dekádě ve vašem sektoru zdraví usídlí na celý další rok. Jde o dobu, kdy si musíte hlídat ledviny. Nejde jen o to, abyste zbytečně neriskovali nachlazení, ale spíše o to, abyste si šetřili energii ledvin podle toho, jak ji chápe čínská medicína. Ze života eliminujte veškeré zbytečné stresy a těšte se, že záhy bude lépe.

BLÍŽENCI

Znamení zvěrokruhu - Blíženci

Vztahy

Pokud máte pocit, že jste si s láskou v poslední době užili už dost, nahlas si přiznejte, že o žádnou změnu nestojíte, a vychutnejte si krásný a klidný rok. Ve chvíli, kdy si přiznáte, že byste nějakou změnu uvítali, si koledujete o románek na pracovišti. Vzhledem k tomu, že ho bude provázet totální zatmění mysli, kdy budete klidně riskovat všechno, co jste až dosud v kariéře dosáhli, je otázkou, zda možnost číslo jedna nebude lepší a po všech stránkách bezpečnější.

Peníze a práce

Ohledně peněz se ničeho bát nemusíte. Ve druhé polovině června a v první červencové dekádě se vám navíc podaří splatit značnou část svých dluhů. V práci se dostanete pod značný tlak, který na vás vyvíjí šéf. Byl by nejspokojenější, kdybyste převzali značnou část jeho povinností, ale o tom, že by vám přidal, ani neuvažuje. Kdyby se náhodou objevila šance na novou práci, měli byste se o to zajímat.

Zdraví a kondice

Saturn ze sektoru vašeho tělesného zdraví sice odešel, ale místo něj se tam od ledna do začátku března a následně na červen a červenec nastěhuje Mars. Pokud vás v této době potká horečnaté onemocnění, necpěte se aspirinem a nevysvětlujte si, že do práce musíte, protože se tam bez vás neobejdou. Ulehněte do postele, nechte se hýčkat a trpělivě čekejte, až se vám zdraví vrátí. V práci si mezitím uvědomí, že jim opravdu chybíte, což také není k zahození.

RAK

Znamení zvěrokruhu - Rak

Vztahy

Na Pluta, který se už delší dobu nachází ve vašem sektoru partnerství, a na vztahy, ve kterých není přes veškerou snahu nic jistého, jste si už zvykli. Naštěstí stojíte na prahu roku, kde se můžete opřít o Jupitera ve svém sektoru komunikace. Když se budete sami chovat logicky a od partnera vyžadovat stejně logické zdůvodnění toho, co dělá, předejdete problémům a nastolíte doma konečně řád a vytouženou pohodu.

Peníze a práce

Finance jsou trochu v ohrožení od začátku roku do začátku března a následně v červnu a červenci. Kupodivu vás neohrožuje vlastní rozhazovačnost, kterou máte pod kontrolou, ale touha pomoci každému, kdo to potřebuje. Pomáhat můžete, ale pokud je pomoc spojená s tím, že byste si kvůli někomu museli vzít půjčku, nejdříve si to rozmyslete, následně si připusťte, že jde o značné riziko, a nakonec si to zakažte.

Zdraví a kondice

Doktoři jsou známí tím, že pacientům nejdříve něco sadisticky zakážou a pak mu vyčítají, že to nedodržel. Pokud vám však váš ošetřující lékař vysvětlí, že byste měli pár kilo sundat ne kvůli estetickým důvodům, ale kvůli kyčlím, které jsou v době, kdy je Saturn ve Střelci, pod obzvláštním tlakem, nediskutujte, ale slibte si, že návštěvu oblíbené cukrárny si během následujícího roku dopřejete jen jednou týdně.

LEV

Znamení zvěrokruhu - Lev

Vztahy

Vztahy, které se neberou vážně, ale kde se oba jen dobře baví s tím, že je jím od začátku jasné, že o nic důležitého nejde a nepůjde? Zapomeňte! Vaším sektorem romantických lásek prochází Saturn, který citům garantuje stálost a vytrvalost. Může to pro vás být překvapení, protože jste dosud nic podobného nezažili, ale berte to jako velice užitečnou a potřebnou životní lekci.

Peníze a práce

Hvězdy pro vás mají radostnou zprávu: peníze budou! Postará se vám o ně zejména Jupiter, který se až do začátku září nachází ve vašem sektoru majetku vlastního, odkud vám garantuje nejen důstojnou práci, ale i neméně důstojnou odměnu, kterou za ní získáte. Když ještě prvních dvou třetin roku využijete k posílení svého postavení v zaměstnání, nebude mít rok chybu.

Zdraví a kondice

Jako pokusný králík jste nikdy sloužit nechtěli, protože vám to připadalo nedůstojné. Kdyby se však stalo, a váš lékař vám nabídl účast v nějaké studii, která by mohla vašemu zdraví prospět, neváhejte a berte. Zaprvé si tím zajistíte špičkovou zdravotní péči a za druhé můžete zvednout svou společenskou prestiž tím, že budete popisovat zážitky, které jen tak někdo nemá.

PANNA

Znamení zvěrokruhu - Panna

Vztahy

O vztahy takříkajíc láskyplné, kdy se jeden na druhého dívá bezmála se slzami v očích, se nebojte, protože ty budou v pořádku. Trochu komplikovanější to bude se vztahy zákonně upravenými. Zapomeňte na veškeré manipulace, které jste se svým partnerem dosud prováděli, a naučte se o to, co chcete, požádat přímo. Nebude to jednoduché, ale pokud to zvládnete, prožijete rok, kdy se nemusíte bát žádného nepříjemného překvapení.

Peníze a práce

Od ledna až do začátku září, kdy se ve vašem znamení nachází Jupiter, budete v přeneseném slova smyslu sázet, abyste pak od září do prosince mohli sklízet. V první části roku vymýšlejte a investujte, abyste si pak mohli naplnit konto a snad poprvé v životě přemýšlet, kam vložíte přebytečné peníze. Z ruky nepouštějte ani domácí hospodaření. Když je řídíte vy, je to záruka úspěchu.

Zdraví a kondice

O tom, že půjde o rok, který prožijete v plném nasazení, není sporu. Pokud si chcete zachovat jak tělesné zdraví, tak břitký úsudek, musíte se kromě práce starat i o relaxaci. Nemyslete si, že musíte dělat všechno sami, ale konečně si najděte pomoc do domácnosti. V ušetřeném čase byste si měli zajít na masáž, která vám uvolní tělo a novou energií nabije i vaši věčně napjatou psychiku.

VÁHY

Znamení zvěrokruhu - Váhy

Vztahy

Na Uran, který prochází vaším sektorem oficiálních partnerských vztahů, jste si už zvykli, takže vás žádné peripetie nemají šanci zaskočit. Pro vaši polovičku však může být šokem vaše sebevědomí, které přijde ve chvíli, kdy se do vašeho znamení v září přesune Jupiter. Pokud měla vaše láska až dosud dojem, že poroučí a vy posloucháte, nezbude, než aby se smířila s tím, že se poměr sil změnil, a co nejrychleji si na nový stav věcí zvykla.

Peníze a práce

Ohledně peněz si vy sami nemáte na co stěžovat. Potíž může vypuknout ve chvíli, kdy se děti rozhodnou pro zásadní změnu životní dráhy a požádají vás o výpomoc. Naštěstí to, na co po vás peníze chtějí, považujete i vy za rozumné, a proto bez velkých řečí sáhnete do rezerv. Z ohrožení vašeho vyrovnaného hospodaření mít strach nemusíte. V první polovině roku přijdou možnosti dodatečných přivýdělků a vy jich plně využijete.

Zdraví a kondice

Víte, jakou radu do života dal starý Lotrando svému synáčkovi? „Hlavně nepracuj!“. Ve vašem případě to sice stoprocentně platit nemůže, ale pokud nechcete trávit bezesné noci, bylo by rozumné, abyste k práci začali přistupovat podstatně volněji než dosud. Pokud jsou ve firmě problémy (a ta firma není vaše) neřešte je, ale raději se poohlédněte po novém místě, kde problémy nejsou. Je to řešení sice trochu sobecké, ale pro vás jako jedince jediné možné.

ŠTÍR

Znamení zvěrokruhu - Štír

Vztahy

O to, že se budete zamilovávat lehce a s chutí, se postará Neptun, který už delší dobu pobývá v Rybách. Naštěstí se vám Jupiter z Panny postará o dobré kamarády, které vám riskantní nápady v tomto směru spolehlivě domluví. Vy sami byste měli být velice opatrní při kontaktu s člověkem, který vám nejdříve vysvětlí, že bez vás nemůže být, a vzápětí vás požádá, abyste mu dali klíče od bytu, půjčili techničák k autu a na závěr prozradili hesla k účtům.

Peníze a práce

Pokud nenaletíte někomu, kdo se sice bude zaštiťovat láskou, ale ve skutečnosti mu jde jen o váš majetek, nemusíte se o peníze bát. Vzhledem k Saturnu, který se nachází ve vašem sektoru majetku vlastního, byste si však měli dávat pozor na přehnanou šetrnost, která by se ve vašem případě mohla lehce zvrhnout v lakotu. Uvědomte si, že peníze nejsou cílem, ale nástrojem, a také se tím řiďte.

Zdraví a kondice

Ve všem, co se zdraví týče, musíte v první řadě vsadit na zdravý rozum. Pokud vás v lednu a v únoru ničí jedna viróza za druhou, nevyžadujte po lékaři antibiotika. Smiřte se s tím, že se bez vás v práci musí týden obejít a zalehněte. Když to zvládnete, proběhne celý zbytek roku bez potíží. V opačném případě riskujete léto, kdy vás podobné potíže budou otravovat tak, že se ani pořádně nevykoupete.

STŘELEC

Znamení zvěrokruhu - Střelec

Vztahy

Jde o rok, který si konečně vychutnáte. Uran, který má pod palcem vztahy, jež rychle začínají a ještě rychleji končí, je sice stále v Beranu, ale vy už víte, co se od něj dá čekat. Když se vám někdo zamlouvá, nepadáte mu kolem krku tak, jako jste padali v letech 2012 – 2015, ale s nebývalou zdrženlivostí dotyčného pozorujete a čekáte, až se projeví sám. Lásky sice nejsou tak bouřlivé, jak bývaly, ale zase si je podstatně lépe užijete.

Peníze a práce

Jediné, co opravdu potřebujete, je rezerva, na kterou nebudete kromě opravdu nevyhnutelných případů sahat. Jejím pořízením omezíte vliv Pluta, který pobývá ve vašem sektoru majetku vlastního, a sobě zajistíte duševní pohodu. Pokud chcete mít klid opravdu garantovaný, rodince ani nepovídejte, že nějaké peníze na horší časy máte. Hrozí, že by děti využily vašeho měkkého srdce a rezervu rozpustily na to, na co si mohou klidně našetřit samy.

Zdraví a kondice

Ve vašem případě je zdraví neoddělitelně spojeno s pracovní kariérou. Je docela možné, že se v práci v průběhu prvního pololetí přesunete na podstatně lépe placenou funkci. Je to hezké, ale neměli byste zapomínat, že vás tam čeká i podstatně vyšší odpovědnost a z toho vyplývající vyšší míra stresu. Ten však v žádném případě nesmíte utápět v alkoholu ani čokoládě, protože byste tím nic nevyřešili. Když si i v pracovním kolotoči zachováte zdravý rozum, bude to daleko lepší.

KOZOROH

Znamení zvěrokruhu - Kozoroh

Vztahy

Patříte k těm šťastným, kteří se v lásce neřídí jen tím, co jim poroučí srdce, ale dobrovolně poskytnou prostor i pro to, co jim radí rozum. S pomocí Merkura, který se letos v zemských znameních zdržuje poměrně dlouho, spolehlivě odhalíte kvalitního partnera, s nímž bude radost žít, od mluvky, který vás sice zasype sliby, ale ani ho nenapadne, aby pro jejich uskutečnění něco dělal.

Peníze a práce

Ohledně práce se ničeho bát nemusíte. Vaši nadřízení velice dobře vědí, co ve vás mají, a náležitě si vás váží. Rok slibuje tolik peněz, abyste měli o trochu víc, než potřebujete, což vám zajistí vyrovnanost a pohodu. Navíc to vypadá, že se vám Jupiter postará o větší dar od rodičů nebo starších příbuzných. Když to přijde, neříkejte, že nic nepotřebujete nebo že si to nezasloužíte. Poděkujte a berte.

Zdraví a kondice

Pokud se zdraví týče, patříte k lidem, kteří se o sebe starají, a proto se nemají čeho bát. Přesto byste měli v rámci prevence navštívit gynekologa/urologa. V každém případě byste však měli vzít v úvahu vliv Pluta a s důvěryhodným poradcem probrat kvalitu své zdravotní pojistky. Bude to sice stát nějakou korunu, ale za posílený pocit jistoty to opravdu stojí.

VODNÁŘ

Znamení zvěrokruhu - Vodnář

Vztahy

Ve vztazích se můžete těšit na zážitky, s nimiž dosud nemáte větší zkušenosti, a které vás přinutí, abyste zásadně změnili názor, který sami o sobě v tomto směru máte. Od začátku ledna do začátku března a následně v červnu a v červenci počítejte s daleko intenzivnější žárlivostí. Zdravý rozum vám sice říká, že vidíte strašidla tam, kde nejsou, ale vy ho neposloucháte. Naštěstí máte rozumného partnera, který sice neví, co se s vámi děje, ale trpělivě čeká, až vás to přejde a vy se vrátíte do normálu.

Peníze a práce

Ohledně peněz, majetku i kariéry je stojí ve vašem případě za doporučení opatrnost. Vaším sektorem majetku vlastního se celý rok pohybuje Neptun, který zkresluje realitu. Až do začátku září s ním tvoří opozici Jupiter, který v součinnosti s ním slibuje i to, co se splnit nedá. Z vašeho sektoru profesní ctižádosti vás navíc ohrožuje Saturn, který sice dovolí, abyste si půjčili, ale pak bude tvrdě vyžadovat splátky včetně úroků. Pokud nestojíte o neprospané noci a zbytečné starosti, každou půjčku si nejdříve pečlivě propočítejte a pak se rozhodněte, že se dokážete obejít bez ní.

Zdraví a kondice

Kondice duševní je ve vašem případě naprosto záviděníhodná, takže na ni můžete být pyšní. O trochu horší je to s kondicí tělesnou, kde máte značné rezervy. Pokud jste k Vánocům nebo k narozeninám dostali předplatné na kondiční cvičení, kolo, lyže nebo něco podobného, neříkejte, že je to zbytečné, protože stejně nemáte čas, ale opravdu upřímně se snažte, abyste čas měli a konečně pro sebe něco zásadního udělali.

RYBY

Znamení zvěrokruhu - Ryby

Vztahy

Se vztahy to máte těžké. Zaprvé ve vašem znamení dlouhodobě pobývá Neptun, což znamená, že sami sebe nevidíte ani trochu objektivně, a zadruhé se kolem vás točí lidé, kteří jsou jako partneři hodně specifičtí. Uvědomte si, že přitahujete většinou lidi, kteří vás buď chtějí vychovávat, nebo by na vás chtěli hodit své všední starosti a sami se věnovat stavění vzdušných zámků. Pokud si chcete hledat nového partnera, klidně to udělejte, ale o tom, zda ho do svého života pustíte definitivně, se rozhodněte až po tříměsíční zkušební lhůtě.

Peníze a práce

Vyděláváte, což je v pořádku. Navíc se vždycky umíte přimotat tam, kde je šance na mimořádné příjmy, což je ještě lepší. Vzhledem k tomu, že se ve vašem sektoru majetku vlastního po celý rok nachází Uran, byste si však měli dávat pozor, abyste vydělané peníze vzápětí neutratili za něco, co sice posiluje váš společenský status (třeba kabelka drahé značky), ale co pro praktický život žádnou velkou cenu nemá.

Zdraví a kondice

Veškeré zdravotní potíže se během posledního roku vyřešily a vy se můžete do budoucnosti dívat optimisticky. O lehké problémy se vám však může postarat vaše drahá polovička, která má pocit, že má na zdraví patent, a ani ji nenapadne, že by se dotyčný o sebe měl alespoň trochu starat sám. Obvykle sice moc důslední nebýváte, ale letos je potřeba, abyste se chovali tvrdě. Pokud se k návštěvě lékaře nerozhodne vaše láska sama, odhoďte veškeré ohledy a klidně ji tam vyžeňte.