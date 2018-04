Holky, pojďte na pivo. Už to není jen chlapská záležitost

Když vejdete v pátek večer do jakékoliv "lepší" restaurace v Praze, určitě tam narazíte na minimálně jeden stůl obsazený výhradně ženami. Zvlášť tam, kde čepují i něco jiného než jen klasickou českou desítku nebo dvanáctku. Pražská letenská restaurace, kde čepují svijanské pivo, bývá oblíbeným útočištěm ženských i smíšených part.

"Chodíme sem s holkama jen občas, když máme chuť na pivo," říká dvaatřicetiletá Michaela z Prahy. Její kamarádka Ilona dodává: "Ještě před takovými pěti lety jsem do hospody zašla buď s partou manželových kamarádů, nebo na jedno po volejbale. Babince jsme svolávaly zásadně tam, kde měli dobré víno. Ale nějak jsme tomu pivu přišly na chuť. Sice jich neurazíme zdaleka tolik jako naše drahé polovičky, ale fakt už jsou teď dny, kdy si dám raději pivo než víno, a nemusí to nutně znamenat, že k obědu je kachna." A další ze skupiny, Lada, dodává: "Pořád by mě nikdo nedostal do takové té zaplivané čtyřky. To se mi hnusí. Ale do příjemné restaurace, kde je milý personál, zajímavé pivo a čisté záchody, tam si zajdu ráda."

Revoluce piva

Dámy přesně vystihly trend doby. "Ženy v posledních letech pijí pivo více než dřív. Přesná čísla sice k dispozici nejsou, ale tento fenomén je znám jak hospodským, tak pivovarníkům," vysvětluje výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý. Muži si sice stále drží velký náskok, ale ženy jim pozvolna, leč vytrvale "upíjejí". A důvod? Trojitá revoluce.

Exotika nám chutná

Po roce 1989 pivovary prodělaly obrovskou změnu, začaly totiž mnohem více bazírovat na kvalitě zlatého moku, a to nejenom přímo u sebe v pivovaru, ale školí si i hostinské ve "svých" restauracích, aby o jejich pivo dobře pečovali. Takže dneska už v hospodě nenarazíte na nepitelnou zasmrádlou břečku, u níž byl jenom jediný důvod ke konzumaci - a to levně se opít. S tím souvisí i to, že pivovary hledají nové chutě. Zvlášť malé podniky vaří hlavně různé speciály, ale tento trend se nevyhnul ani velkým průmyslovým pivovarům.

"Právě ženy vedle mladších aktivních mužů patří mezi hlavní experimentátory, co se piva týče. Ženám totiž obecně moc nechutnají vysoce chmelená piva, protože jsou příliš hořká. Pokud pak narazí na pro ně přijatelnější sladší chuť, ocení to," říká Jan Veselý. "Nicméně přestože rády zkoušejí nové chutě a většinou začínají na různých speciálech, pokud jim pivo zachutná, stejně časem přecházejí ke klasickému českému pivu typu Pilsner," dodává. Takže když se ve městě otevře nová restaurace a má na nápojovém lístku třeba pšeničné, konopné, ovocné, medové nebo kávové pivo, mezi jeho degustátory rozhodně nebudou chybět právě ženy.

Ženy patří i mezi stoupenkyně dalšího pivního fenoménu - stále oblíbenějšího nealkoholického, respektive nízkoalkoholového piva. Jeho produkce se od roku 2000 zvýšila pětkrát a už dávno není symbolem odporné chuti a chlapáckého slabošství. Dnes je normální běžnou alternativou, pokud vám zdraví, práce nebo auto právě neumožňují občerstvit se alkoholem. A zásluhu na tom mají i ženy.

Čistý ubrus a záchody

Druhá revoluce postihla restaurace. Klasické hospody IV. cenové kategorie a nálevny prostě mizí, i když celkově restaurací přibývá. A proto se musí snažit, aby na trhu obstály. Když po vás za jedno pivo budou chtít ke třiceti korunám, rozhodně vám bude vadit, když vám třísknou zapatlaným půllitrem o předvčerejší ubrus a na záchodě můžete prostým pohledem zdokumentovat frekvenci návštěv za poslední měsíc. "Hezčí a čistější prostředí prostě dámy do restaurací přilákalo," vysvětluje Jan Veselý.

"Kdybych si měla dát pivo na stojáka vedle týpka v montérkách od cementu, s pivním břichem a nemístnými řečmi, tak si ho prostě odpustím. To nemám zapotřebí," potvrzuje Lada z úvodu článku.

Až na pár notorických výjimek ženy prostě chtějí mít aspoň zdání jistoty, že když už si vyrazí ven, nebude je nic nepříjemného rušit - ani opilci, ani špína, ani zápach. A tato gastronomická revoluce úzce souvisí i s tou předchozí pivovarnickou. Na vzhledu a zázemí řady restaurací se totiž právě pivovary podílely a podílejí zásadní mírou. Některé restaurace zařizují celé, jinam dodávají alespoň ubrusy, sklo, tácky a samozřejmě pípy.

Pivní kultura

A co se rovněž velmi změnilo, je kultura piva. Zdá se vám to jako protimluv? Pivo se za posledních pár let stalo přijatelné i ve "vyšší společnosti". "Celá subkultura kolem piva dřív byla výhradně mužskou záležitostí. A to se za poslední roky změnilo. Když se dnes vysoký manažer nebo manažerka na rautu napije piva, neznamená to žádné deklasování," zdůrazňuje Jan Veselý.

Změna nastala i u samotného podávání chmelového moku - pro pravověrné pivaře dříve neodmyslitelný půllitr dnes houfně nahrazují elegantní skleničky s menším objemem, často z tenkého skla a občas i na vysoké stopce. Ale i v "obyčejnějších" restauracích už dnes není výjimečné, když narazíte na sklenice typu půllitr, ale s objemem 0,4 l.

Kolem piva se točí takřka nespočetné množství speciálních webových stránek, kde se dozvíte cokoliv - od toho, kde mají nejlepší pivo vaší oblíbené značky, přes vtipy o pivu až po informace, jak si doma uvařit co nejlepší "tekutý chléb".

A vznikl dokonce i ryze ženský pivní klub - První dámský pivní klub. Pravda, vznikl tak trochu z trucu, protože v té době již v Praze existoval výhradně pánský Old Beer Club. Nicméně skupina pražských žen, mezi nimiž jsou lékařky, architektky či novinářky, se rozhodla obsadit další mužskou kótu.

"Klub vybudovaly před třemi lety zakládající členky trošku z furiantství - my těm chlapům ukážeme!, trošku z ješitnosti - a bude to fungovat!, trošku z lítosti, že ženy nemají něco podobného jako pánové Old Beer Club. A taky proto, aby pivo poznaly zblízka, protože na chuť mu už přišly dávno, aby pomohly propagaci kultivovaného pití piva a také přispěly k šíření slávy českého piva. A především proto, že scházet se u piva s přítelkyněmi je prostě fajn," říká jedna z členek, novinářka Vendula Presserová.

"Dřív dáma s půllitrem v ruce vypadala poněkud podezřele, emancipace v této oblasti dělala mnohem menší krůčky než na jiných cestách. Myslím, že dnes už ale definitivně padl mýtus, který odkazuje sklenici s pěnou jenom do pánské ruky. V posledních letech jsem se nesetkala s pozdviženým obočím či jakýmkoliv machovským komentářem v souvislosti se ženou a pivem. Naopak dnes se už připravují speciály s ohledem na ženské chuťové buňky a navrhují se pivní tenkostěnné sklenice na míru ženské ruce. A čtyřdecová sklenka na nožce plná řezaného piva nádherně medové barvy se báječně hodí i k velké večerní!" dodává.

Po pivu nerostou

Takže ženy si k pivu cestu našly, oplácejí jim zájem i pivovary? Rozhodně ano. Všimli jste si posunu třeba v televizních reklamách? Před několika lety jeden z nejznámějších českých pivovarů použil ve spotu výhradně ženy, pro něž bylo pivo příjemným zpestřením života. To byla poněkud výjimka. Ale ty současné reklamy často ukazují smíšenou společnost, v níž si onu "jedinečnou" chuť užívají společně jak muži, tak ženy.

Prostě pivovarníci přišli na to, že řečmi o chlapáckém nápoji pouze přesvědčují přesvědčené, a že pokud chtějí nabrat nové klienty, musejí je hledat jinde než doposud. Na trhu, hlavně v lokálních značkách, je dnes několik piv, u nichž se zdůrazňuje chuť blízká ženám nebo pozitivní vliv na zdraví dámské části populace. Zvlášť u tmavých piv se často zdůrazňuje jejich lehce nasládlá chuť a výrobci možná podprahově počítají i s rozšířeným mýtem, dle kterého ženám po tmavém pivu rostou ňadra. Přestože to pravda rozhodně není, nasládlá chuť ženám skutečně vyhovuje víc.

A pravdu mají i ti, kteří upozorňují na zdravotní přínosy umírněného popíjení piva. Trochu paradoxně je totiž v dopadu na zdraví pivo nápoj vhodnější pro ženy než pro muže. (viz box dole)

Sexy s půllitrem

Za dob mého dětství byla dáma s půllitrem věc takřka nevídaná. O to větším zjevením pro nás byl film Postřižiny, kde krásná Magda Vašáryová nábožně popíjí právě pivo a vypadá u toho neskutečně sexy. To byl první zlom. Druhým pak bylo zjevení mého manžela. Řekla jsem si: "Když má pivo tak rád a mě taky, tak mě s pivem musí přímo milovat!" Ne že by se dal vztah stavět jenom na tom, ale věřte, že většině mužů žena s pivem nejenže nevadí, ale občas i imponuje. A jestli vám pivo chutná nebo se nebojíte experimentovat s chutí, klidně pivo vyzkoušejte. Samozřejmě v rozumné míře. Třeba z vás bude další Magda Vašáryová...

Anketa

VADÍ VÁM SPOJENÍ ŽENY A PIVA?

JAN MĚŠŤÁK plastický chirurg

"Pivo patří při mírné konzumaci mezi nejzdravější nápoje vůbec. Ani já, ani moje žena sice moc alkohol nepijeme, ale k vepřové s knedlíkem pivo zkrátka patří. Pro vysedávání žen v hospodách moc pochopení nemám. Ale po sportovním výkonu nic neosvěží tak jako pivo."

LADISLAV POTMĚŠIL herec

"Jsem Žižkovák a tam je hospoda na každém rohu. Samozřejmě mě jako dítě doma posílali pro pivo a černé pivo bylo pro babičku, která ho měla hrozně ráda. Já jsem pivem ,odkojen‘. A žena s pivem mi rozhodně nevadí."

PETER NAGY zpěvák a fotograf

"Pivo - to mi pasuje k motorkářkám. Moje partnerky ale nikdy pivo nepily. Jak já, tak moje přítelkyně vyznáváme zdravý způsob života, hodně sportujeme a vyhýbáme se třeba tučnému masu. Takže pivo u nás doma nemáme ani k jídlu."

Kam za pivem?

BRUSEL

Jestliže patříte mezi pivní fajnšmekry a oslovují vás piva zvláštní, nezvyklá, udělejte si výlet do Bruselu. Belgie je pivním rájem, funguje tam několik stovek pivovarů, mají velmi sofistikovanou pivní kulturu a není neobvyklé, když v luxusní restauraci narazíte v jídelním lístku na dva až tři doporučené typy piva k danému jídlu. Přesvědčeného milovníka českého ležáku v půllitru sice Brusel neokouzlí, ale pokud máte chuť vyzkoušet třeba piva s ovocnou příchutí - neváhejte.

DUBLIN

Černé pivo bývá často favoritem ženských jazýčků. Pokud chcete stylově ochutnat speciální druh tmavého piva, tzv. stoutu, jeďte ke kořenům - tedy do Irska. Tamní stout je silnější pivo, většinou tmavě černé barvy, s příchutí spáleného sladu. Existují různé varianty stoutu, ten nejznámější - Guiness - je hořčejší, než jsme v Česku u tmavého piva zvyklí. Všechny typy však mají společnou hustou krémovou pěnu, do níž vám v Dublinu vrchní možná natočí symbolický trojlístek "Shamrock".

MNICHOV

Sdílíte-li náklonnost k pivu i se svým partnerem, uspořádejte pivní výpravu do bavorského hlavního města Mnichova. A nemusíte zrovna v období proslulého Oktoberfestu, na pivo tam narazíte na každém rohu po celý rok. Bavorské pivo se většinou čepuje do litrových mázů a je silnější než český ležák. Vyzkoušejte místní specialitu - pšeničné kvasnicové pivo Weissbier. Kromě nezvyklé chuti má tu výhodou, že se podává v půllitrech...