Jsem nebezpečná tím, že vím, jak vydělat peníze, tvrdí zlodějka Zuzana

„Už nikdy se do těchto prostor nevrátím, úplně zbytečnej čas tady,“ dušovala se, když si svých sedm let za mřížemi balila do velkého igelitového pytle. Uložila do něho i vlastnoručně vyšívané ubrusy a dekorace. „Když jsem nemohla spát, vyšívala jsem pro syna a snachu, aby měli jednou něco po mamince.“

„Proč ses chtěla zabít?“ Zpovídala Libuše (vlevo) Margitu, která se právě vrátila z psychiatrické léčebny.

Plánovala, že její první kroky po propuštění povedou na hřbitov. „Pomodlit se u maminčina hrobu, zapálit svíčku a poděkovat, že do poslední chvíle na mě myslela a že věřila, že mě pustí a že se mě dočká. Bohužel to nevyšlo.

Podle Libušiných slov neuplynul v cele den, aby maminku na fotografii nepolíbila na čelo. Když před necelými dvěma lety zemřela, bylo to pro ni hodně těžké. „Nemohla jsem se s ní ani rozloučit, ani ji pohladit, políbit, říct jí sbohem,“ rozesmutnila se pár dní před tím, než si ji syn Jiří odvezl na svobodu.

„Celý život byla dominantní a poroučela. Všechno musela řídit, o všem vědět, její pravda byla vždycky ta nejlepší,“ prozradil na Libuši její syn a dodal, že zlom přišel až ve vězení, když přijala trest, smířila se s ním a začala se soustředit na to, co udělat, aby ho nemusela odsedět do konce. Naučila se být pokorná. Zjistila, že v něčem musí ostatní poslouchat a naučila se to.“

Je dobře, že ji zavřeli, říká syn

Helena (vlevo) se z odvykačky dostala na oddělení, kde jí Bobina dává rady do života.

Na svého jediného syna Radka myslí i jedenašedesátiletá Bobina. Zavřená je podruhé a do konce 11,5letého trestu za výrobu a distribuci drog jí chybí tři roky.

„V jejím případě je dobře, že ji zavřeli, protože si aspoň uvědomí, co jí v kriminále chybí: děti, já, strejda Zdeněk,“ připustil její syn, který když se dozvěděl, že dostala přes 11 let, měl pocit, že je to hodně ve srovnání třeba s vrahem. „Ale je pravda, že drogy taky zabíjejí. Než ji podruhé zavřeli, tak jsem jí říkal, že jestli ji zavřou, tak že ji nebudeme navštěvovat. V tu chvíli jsem to myslel vážně, ale pak to člověk přehodnotí. Je to pořád máma,“ uvedl s tím, že si myslí, že ve vězení sílí. „Dává si věci dohromady a utvrzuje se v tom, že se nesmí vrátit na tu cestu, kde byla dřív,“ doufá Radek.

Zuzana: Měla jsem úplně všechno

Pětapadesátiletá Zuzana je ve vězení tak trochu úkaz. „Působí na mě, jako že se snaží nadřadit nad ostatní ženy, snaží se být o něco víc, všemu rozumí a ostatní jsou por ni plebs,“ uvedla v dokumentu dozorkyně Petra Otipková.

Zuzana je odsouzená za podvody na 18 let.

Zuzana zpronevěřila 11 milionů korun a dostala od soudu 18 let kriminálu se zvýšenou ostrahou. „Investovala jsem peníze od lidí do pohonných hmot a nikdy je nevrátila,“ přiznala na kameru.

Je ráda, že může chodit každý den do práce, protože všechno daleko rychleji ubíhá. „Každé ráno cvičím jógu, pozitivní myšlení vám dodá jistotu a krásu,“ vysvětila a dodala, že ve vězení zestárla jen duševně, protože cvičením pečuje o tělo.

„Měla jsem absolutně všechno: krásné auto, luxusně zařízený byt i rodinný dům, vždycky jsem se pohybovala v lepší společnosti. Peníze jsem si užívala. Dobře jsem se oblékala, navštívila jsem Ameriku, všechny země jsem procestovala, celej svět mi ležel u nohou a já si to zkazila tímhle způsobem.,“ zasnila se.

Ve vězení dostane 350 korun z výplaty. „Je to velký pád, musím si za to koupit hygienu a čaj, člověk si tu váží úplně všeho.“

Na svobodě nemá Zuzana vůbec nikoho, jedině hrob rodičů. „Jsem vlastně ráda, že už je nemám, protože jsme byli vždycky slušná rodina a já jsem to zkazila. Až mě pustí, nemám se kam vrátit, nemám žádné příbuzné, žádné zázemí, takž půjdu do prázdna a nebudu vědět kam,“ přemýšlela.

Naposledy se prý musela u soudu zasmát, když soudkyně prohlásila, že je pro společnost krajně nebezpečná. „Já jsem nebezpečná asi tím, že vždycky vymyslím, jak vydělat peníze,“ řekla zcela vážně.