Hojení zlomeného srdce něco stojí. Průzkum ukázal, že až 150 tisíc

Ať už je to nový účes, obnova šatníku nebo dovolená s přáteli, hojení zlomeného srdce něco stojí. Průzkum ukázal, že 88 procent lidí utratí na strastiplné cestě za novou láskou až 5 000 liber.

Více než třetina mužů investuje do ega poškozeného rozchodem mezi jedním a pěti tisíci liber. Ženy volí levnější způsoby, jak si vylepšit sebevědomí, a utrácejí povětšinou kolem 100 liber (3 000 Kč) za nový účes nebo ošetření v kosmetickém salónu.

Nejpopulárnějšími "porozchodovými" aktivitami jsou zvláště u mužů návštěvy barů a klubů s přáteli, dovolené a překvapivě i nová auta.

Doktorka Pam Spurrová, odbornice na vztahy, píše ve své knize The Breakup Survival Kit (Jak přežít rozchod), že lidé po rozchodu hledají co nejrychlejší způsob, jak se zase cítit dobře.

"Pro mnoho lidí to znamená, že si koupí něco luxusního. U žen se to často rovná obměně vzhledu. Co hodně lidí překvapí, je fakt, že muži se s rozchody vyrovnávají hůř než ženy. Jsou více sentimentální.

"Z vlastní zkušenosti vím, že muži umějí bolavé srdce dobře skrývat, ale konec vztahu nesou stejně těžce jako ženy," řekla Spurrová reportérům listu Metro.

Výzkum, který prováděl server borro.com, ukázal, že 80 procent mužů by neužilo věc, kterou dostali od bývalé přítelkyně, na financování "porozchodových" nákupů. Třetina žen by ale nad prodejem dárku od bývalého pro podobné účely vůbec neváhala.