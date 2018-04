Hodíte se k sobě? aneb 10 typů vztahů

Celý den se na sebe usmíváte, čtete si přání z očí a nikdy se nehádáte? Tak takhle ideální manželství nevypadá (s výjimkou Cukroušků, viz níže). Ideální je to, které vydrží ke spokojenosti obou zúčastněných. A můžete se v něm třeba i hádat jako koně.

Podle sociologa Tomáše Katrňáka jsou moderní vztahy mezi muži a ženami naprosto čisté - jsou to vztahy romantické lásky, protože při jejich uzavírání nehraje roli majetek, společenská třída, rodinné závazky… Volba partnera je v našich rukou. To je na jedné straně svoboda, ale i závazek a svým způsobem zázrak (když to vyjde).

Řekly jsme si, že se na partnery, kteří se k sobě hodí, podíváme s trochou nadsázky. Třeba vám to pomůže pochopit, že i vy máte doma ideál.

Vztah č. 1: Divadlo satiry

Dvě silné osobnosti, extroverti, případně dokonce baviči. Tyhle páry tvoří lidé, kteří se k sobě zdánlivě vůbec nehodí. Když jsou spolu, lítají jiskry, vtipy, argumenty - nikdy však nádobí. Oba mívají hodně kamarádů, ale i hodně lidí, kteří je nemohou ani cítit.

Kdo sem patří: Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup, Jan Kraus a Ivana Chýlková, Kateřina a Petruccio ze Zkrocení zlé ženy.

Typická scénka: Pár jede na dovolenou a na dálnici jim dojde benzin. Ona: "Slyšíš to ticho? Úplně cítím, jak se mi regenerují nervy. Málo platný, dovolená je dovolená." Během řeči vystupuje z vozu a jde za něj postavit výstražný trojúhelník. Muž zapíná blikačky, hledá v mapě nejbližší benzinku a mile komentuje: "Jiná ženská toho nakecá a ty, ty jsi tak skoupá na slovo." Ona vytahuje z kufru kanystr s litrem benzinu do sekačky a podává ho muži: "Kdybych si vzala Pištu Hufnágla, mohla jsem teď sedět v zahrádkářské kolonii. Ježíšmarjá, ještě že mám tebe."

Vztah č. 2: Ředitel a sekretářka - nebo naopak

Úplný opak předcházející dvojice je vztah, ve kterém jeden k tomu druhému vzhlíží, obdivuje ho a poskytuje servis, zatímco ředitel(ka) kráčí k lepší kariéře. I tenhle vztah je šťastný, když je oddanost dobrovolná a přijímaná s vděčností. Patříte k těmto dvojicím? Pak určitě slýcháte spoustu řečí o tom, jak je ten jeden utiskovaný a ten druhý despota. Ale nedejte na ně, jen vy víte, že jsou karty rozdané k vaší spokojenosti.

Kdo sem patří: Štěpánka Hilgertová a manžel, Petr Kratochvíl a Pavlína Babůrková a páry, kde jeden je slavný a jméno druhého nikdo nezná.

Typická scénka: "Tady máš oběd a vyžehlený oblek." "Díky moc." "Až dorazíš, tak mi zavolej, jo?" "Jasně." "Vzal sis telefon a nabíječku?" "Herdek, leží na stole v obýváku. Prosím tě, podej mi to."

Vztah č. 3: Cukroušci

V tomto vztahu vzduchem létají zlatíčka, drahoušci, šampíčka a dárečky. Na veřejnosti se drží za ruce, vzájemně se krmí zmrzlinou a v bytě mají spoustu plyšáků. Vypadají jako nereálná reklama na manželské štěstí a spoustu lidí tím iritují. Pokud se k širokému úsměvu a zdrobnělinám nemusíte ani jeden nutit, pak je to ideální vztah pro optimistické extroverty městského typu.

Kdo sem patří: Hana Zagorová a Štefan Margita, Goldie Hawn a Kurt Russell.

Typická scénka: "Drahoušku, co ti můžu přinést?" "Jako vždycky, méďo, šampíčko s jahůdkou a kousek šunčičky."

Vztah č. 4: Italská domácnost

Pro tyto typy je pořádná hádka a následné usmiřování kořením vztahu. Když se do sebe pustí, pro tvrdší slovo nejdou daleko, občas dojde i na facky a čas od času jeden druhému vyhodí věci z bytu. Pro okolí je těžké rozpoznat, jestli je to "jenom" hádka nebo začátek krvavého konce. Pro klidnější protějšky je vztah s "Italem" nebezpečný, hrozí nejen napadení, ale i psychické zhroucení.

Kdo sem patří: Mahulena Bočanová a Viktor Mráz, spadali sem i Karel a Vendula

Typická scénka: Pár sedí v kině. "To byl ale blbej nápad koupit lístky do třetí řady. Teď si ukroutím krk." "Takže podle tebe jsem blbec, jo? No jistě, pán ví vždycky všechno nejlíp." "Samozřejmě, aspoň u nás někdo něco ví." Ona mu vysype na hlavu popcorn. "Víš co, sněz si to sám a na tu slátaninu se taky dívej sám." A po filmu na ně narazíte vedle v baru, jak spolu popíjejí a spokojeně se smějou.

Vztah č. 5: Patriarcha a poupátko

Pan Někdo a slečna Popelka - on starší, známý, mocný, většinou bohatý. Ona mladší, neznámá, o to ambicióznější. Pro většinu okolí je ona zlatokopka, pro kterou je nejdůležitější, že se s ním bude mít lépe. Zatímco u něj je to bráno spíše jako "vrtoch na stará kolena". Pravda ale je, že se ona vedle něj mění ve zralejší osobnost a ruku na srdce - ani pánové nepřicházejí zkrátka. Jako by vedle svých poupátek rozkvetli a omládli.

Kdo sem patří: Tom Cruise a Katie Holmes, Karel a Ivana Gottovi

Typická scénka: Otevřou se dveře na party vybrané společnosti, vkročí on a v něm zavešena ona. Ona má na sobě exkluzivní šaty, účes i make-up, jeho oblek má modernější střih, než nosil v období před ní. Ona k němu vzhlíží, on z ní nemůže odtrhnout oči.

Vztah č. 6: Dvojčata

Když jeden začne větu, druhý ji dokončí. Mluví o sobě hezky, ale s lehkou ironií. Na první pohled působí spíš jako sourozenecká dvojice, která se sice občas hádá, ale nedá na sebe dopustit. Většinou jsou oba profesně srovnatelně úspěšní, nezávidí si. Každý zvlášť funguje skvěle, ale teprve dohromady mají tu správnou sílu.

Kdo sem patří: Angelina Jolie a Brad Pitt, Radek John a Zlata Adamovská, Libuše a Roman Šmuclerovi

Typická scénka: Pokud sedí v restauraci, všimněte si, že on se většinou nezeptá, co by si dala. Ne proto, že by despoticky rozhodl za ni, ale protože prostě ví, na co má chuť. Je úplně jedno, kterého z nich se zeptáte na novinky v jejich životě. Oba o kariéře toho druhého vědí stejně jako on sám.

Vztah č. 7: Soutěživci

Život je hra - je důležité se zúčastnit, ale teprve vítězství má ty správné grády. A dokonalé uspokojení přinese hlavně souboj s rovnocenným sparingpartnerem. Přestože to může zvenčí vypadat jako neustálý souboj kdo s koho, nezapomínejte na nezbytnost kvalitních výkonů. Tedy trénink. Tyto typy si hledají partnera, který umí být soupeřem i koučem. A nebuďme nespravedliví - těší je výhra vlastní i toho druhého.

Kdo sem patří: David a Victoria Beckhamovi, Hillary a Bill Clintonovi

Typická scénka: Základ jejich vzájemné komunikace obstarávají jejich osobní asistentky. Ty musí doladit termíny tak, aby Soutěživci našli společný čas na tenis, večeři či oslavu narozenin dětí. Na spontánnost není v jejich vztahu místo, jejich nasazení vyžaduje disciplínu.

Vztah č. 8: Mamka a taťka

Byl jednou jeden domeček se zahrádkou, případně byteček na sídlišti. A v tom útulném bytečku vařila mamka oběd, zatímco taťka chrupkal na otomanu pod novinami. Pro někoho malomešťácká idylka, pro někoho útočiště před světem a doživotní pohoda. Mamka a taťka jsou spokojené páry bez velkých ambicí, jezdí na výlety, navštěvují jeho i její rodiče, mají své koníčky. Pohrdavý úsměv není na místě.

Kdo sem patří: Rodina Homolkova

Typická scénka: Ticho, cinkají jehlice. Ona plete, on čte příručku majitele mopedu, přestože moped nemá. "Táto, vstávej, změřím ti záda." Táta vstane. "Dobrý, ještě deset řad." Táta si zase sedne a po chvilce se ptá: "Nedala by sis utopence?" a jde do kuchyně pro dvě porce své domácí speciality.

Vztah č. 9: Tiší intelektuálové

Tenhle pár by nemohl sousedit s Italskou domácností. Ozvuky hádky za zdí by byly příliš pro jejich jemnou nervovou soustavu. Ze stejného důvodu mívají Tiší intelektuálové málokdy děti a domácí zvířata (kromě želv a ušlechtilých plazů). Mají rádi klid a úroveň. Do společnosti chodí málokdy, a když už, tak na operu nebo do divadla. Přátele nepotřebují, naprosto si vystačí sami.

Kdo sem patří: Alžběta II. a princ Philip, Libuše Šafránková a Josef Abrhám

Typická scénka: V pozadí hraje klasická hudba z CD. Myčka myje dva talíře od večeře (byl chřest s parmskou šunkou). V jednom křesle čte manžel Tibetskou knihu mrtvých a pije belgické pivo, v druhém dočítá manželka Zločin a trest a pije chardonnay. Stránky šustí. Šustí. Stále šustí. Došustily. "Dobrou noc." "Dobrou."

Vztah č. 10: Solitéry

Říkáte si, že vy nikdy nenajdete toho pravého nebo pravou, protože byste stejně nedokázali žít v pevném svazku? Jenže i velcí individualisté mohou mít vedle sebe spokojeného partnera - pokud oběma vyhovuje, že se málo vídají. Někdy mívají dva byty, vždy dvě kariéry a setkávají se tehdy, kdy mají oba náladu. Solitéry by každodenní setkávání a starosti otrávily. Tenhle vztah vyhovuje zdravým sobcům, kteří potřebují svůj prostor.

Kdo sem patří: Magda Vášáryová a Milan Lasica, Livia a Václav Klausovi

Typická scénka: "Co ve středu patnáctého?" "To mám výroční schůzi v klubu. A ve čtvrtek bys mohla?" "To jdu na oběd s Marcelou a večer mám jógu. Snídaně v pátek?" "To by šlo. V devět v naší kavárně. A už se moc těším!"

Povinná výbava

Snad jsme vám přesvědčivě doložily, že vztah může být funkční, i když okolí z něj šílí a kamarádky vás přesvědčují, že "to není normální". A to ani nemusíte mít doma "čistý" typ vztahu, klidně směs prostupující několika druhy. Co by ale žádnému vztahu chybět nemělo? Rozhodně vzájemná důvěra, intimita, sdílení a spolehlivost.