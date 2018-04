Hodí se pro vás střídavá péče? Deset otázek napoví

1. Chcete střídavou péči jen kvůli sobě, nebo kvůli dětem?

Podle psychologa Jaroslava Šturmy je skutečně potřeba, aby si rodiče ujasnili, jakou mají skutečnou motivaci ke střídavé péči. "Zda třeba nejde o pokračování konfliktu či souboje mezi rodiči, ale o hledání nejmenšího ze všech zel," podotýká. Většina rozvádějících odpřisáhne, že myslí v prvé řadě na děti, ale bohužel, někteří rodiče - a bývají to častěji otcové - chtějí střídavou péči především jako nástroj pomsty vůči ženě.

Na druhou stranu, stále častější bude situace, kdy soud střídavou péče odklepne, i když bude jeden z rodičů - pravděpodobněji matka - proti. Oba rodiče mají právo na dítě, ale i ono má právo na oba rodiče. "Měli bychom být genderově korektní a nediskriminovat muže tím, že zamítneme střídavou péči jen proto, že matka v rodičovské roli neselhala," říká dětský psycholog Václav Mertin, podle nějž může dítěti funkční střídavá péče prospět třeba proto, že zažije oba rodiče v běžném životě.

2. Dokážete se domluvit, aniž by to končilo hádkou?

Psycholožka Václava Masáková nepatří zrovna k příznivcům střídavé péče, protože se ve své ordinaci často setkává s tím, že ji děti špatně snášejí, což se může odrážet na jejich chování či třeba školních výsledcích. Podle ní tkví problém často v tom, že rodiče spolu nekomunikují, případně na sebe dokonce hází špínu.

V otázce, do jaké míry je potřebná vzájemná domluva mezi otcem a matkou, se neshodnou ani odborníci - ale většina se přiklání k tomu, že aby vše fungovalo, musí spolu rodiče dokázat komunikovat alespoň třeba přes mail. Napětí mezi rodiči se může na dětech podepsat a ony mohou mít nezdravou tendenci korigovat své chování podle toho, aby se zalíbily tomu z rodičů, u kterého zrovna jsou.

3. Shodnete se na výchově?

Stejný nebo alespoň podobný pohled na výchovu je důležitý. Je dobré se předem v klidu dohodnout, co bude platit v obou domácnostech a do čeho si, byť se skřípěním zubů, nebudou bývalí partneři mluvit. To je skutečná zkouška tolerance. Je totiž nutné přestat uvažovat v kategoriích lepší rodič (vy), horší rodič (ten druhý). I kdyby se vám nelíbilo, že expartner považuje výlet do nákupního centra za prima sobotní zábavu, neměli byste to hodnotit, je to zkrátka jeho život a tím pádem i život jeho dítěte.

4. Umíte respektovat volbu toho druhého?

Nic se nemá přehánět, tedy ani dohadování o tom, co kdy budou děti dělat nebo kam vyjedou. Důležité je, aby rodiče společně řešili, do jaké bude dítě chodit školy, jakým aktivitám typu kroužek či hra na hudební nástroj se bude věnovat ve volném čase či na jaký v létě pojede tábor. Ale už by si neměli mluvit třeba do náplně víkendů či toho, kdo kam s dítětem pojede na dovolenou. Ujasnit byste si předem měli také to, kdo v kterém roce pořádá oslavy narozenin či kde budou děti na Vánoce.

5. Zajistíte bydlení napůl mezi školou i kamarády?

To, co nemusí hrát velkou roli u předškoláků, se nástupem dětí do školy stává zásadní. Časem začnou do školy a na kroužky jezdit samy a není například možné, aby to od jednoho rodiče měly za rohem a od druhého musely dlouze cestovat. Nejde jen o to, aby to dítě mělo od obou rodičů stejně daleko do školy a na kroužky. "Rozvádějící se rodiče by měli pokud možno zachovat dětem dosavadní kontakty s kamarády," připomíná psycholog Šturma.

Péče o děti po česku * Po rozvodu rodičů žije ve střídavé péči jen kolem tří až pěti procent českých dětí.

* Zvýšit počet dětí ve střídavé péči měla novela zákona o rodině, podle níž by ji měli soudci brát jako první možnost a upřednostnit ji před svěřením do péče jednoho z rodičů. Sněmovna návrh schválila, Senát ho sice zamítl, i tak se však dá pozorovat vzestup zájmu o tento model porozvodové péče o děti.

* Střídavá péče je mnohem více rozšířená zejména ve Švédsku, Německu či Holandsku, kde ji volí mnohonásobně více rozvádějících se párů.

* V Česku po ní zatím volají především otcové, kterým vadí, že soudy v naprosté většině případů svěřují děti do péče žen.

* Psychologové varují, že střídavá péče je křehký model a nehodí se zdaleka pro všechny děti, v mnoha případech ji však doporučují.

6. Co kdyby se nestěhovaly děti, ale jejich rodiče?

Model, kdy děti bydlí stále v jednom bytě a střídavě se za nimi stěhují rodiče, je trochu extrémní už jen proto, že vyžaduje vlastnictví tří bytů, ale pokud uvažujete o střídavé péči, je minimálně dobré se nad ním zamyslet. I proto, abyste se uměli vžít do pocitů dětí, které takové stěhování zažívají každý týden či dva. Psycholog Václav Mertin nicméně tvrdí, že pro děti není podobné stěhování zdaleka tak těžké jako pro dospělé. "Minulost dítěte není tak dlouhá, nemá tolik zážitků vázaných na konkrétní místo, jeho vědomí domova není ještě tak silné, jako tomu je například u starých lidí," tvrdí.

Střídavá péče každopádně vyžaduje, aby děti měly na obou místech plnohodnotný domov. Tedy například svou regulérní postel, nestačí jen rozkládací matrace, co se odněkud vyndává, pouze když přijedou, psací stůl či třeba šatník naplněný oblečením, byť třeba vybavení na lyže, v létě na tábor, či zimní bundu si převážet mohou. Ale aby si stěhovaly i ponožky, trika a spodní prádlo? To byste po nich asi chtít neměli.

7. Berete na vědomí, že být s dítětem není jen zábava?

Jana a její bývalý manžel Michal se dohodli na střídavé péči, ale zrovna teď od ní po dvou letech ustupují. Podle Jany proto, že Michal nezvládal starost kolem dětí, ačkoli jinak s nimi je moc rád. V jeho podání výlet stíhal výlet, ale chodit s dětmi k lékaři či přimět je k soustavné přípravě do školy bylo pod jeho rozlišovací schopnost. Michal navíc čeká další dítě s novou partnerkou a přiznává, že ukončení střídavé péče je pro něj úlevou. Tady by měli zbystřit zejména rodiče, kteří zatím dítě v péči neměli a chtěli by změnit dosavadní model právě na střídavý - návštěva jednou za týden či dva o víkendu má totiž jiná pravidla než všední život.

8. Dohodli jste se na tom, jakým způsobem ponesete náklady na péči o dítě?

Obecně platí, že pokud mají rodiče děti ve střídavé péči, výživné si navzájem neplatí, ale toto pravidlo padá například v případě, že má jeden z rodičů výrazně vyšší příjmy. Můžete se také dohodnout, že ten, kdo vydělává více, bude mít na starosti třeba větší výdaje v podobě školného a letních táborů. "Jenže ono je to zneužitelné. Právě se zabývám případem střídavé péče, kdy matka chce, aby jí otec přispíval výživným, protože podle jejího tvrzení ona se dětem věnuje více než on, a nemůže si tudíž tolik vydělat. Zároveň však otec přihlašuje děti na zbytečně drahé kroužky," uvedla soudkyně, která si s ohledem na citlivost případů nepřála být jmenována. Nepřímo tak narazila na další jev, který se se střídavou péčí pojí - někteří rodiče skutečně nestíhají a dítě tráví více času s chůvou než s rodičem. Je pak otázkou, zda má v takovém případě střídavá péče ještě smysl.

9. Jsou vaše děti na střídavou péči dost velké?

Žádný přesně stanovený věk samozřejmě neexistuje, ale psycholog Václav Mertin si nedovede představit střídavou péči u dětí mladších jednoho a půl roku, i u starších do tří let by byl velmi obezřetný. Podle psychologa Jeronýma Klimeše se dokonce nehodí pro předškoláky obecně, protože i týden je pro ně dlouhá doba na to, aby se odloučili od toho rodiče, na kterého si mezitím zvykli.

10. Unesete, když si druhý založí novou rodinu?

A naopak. Jste ochotní udržet model střídavé péče i v případě, že si najdete nového partnera vy? Oba nastíněné nové vztahy totiž dovedou se střídavou péčí pořádně zamávat. Klářin nový vztah se kvůli dětem rozpadl. Její přítel byl sice také rozvedený, jenže potomky míval jen jednou za čtrnáct dní a to samé chtěl i po Kláře, což odmítla. "Už vím, proč si muži po rozvodu nacházejí nové partnery mnohem snáze než ženy," komentuje to Klára.