Hledá se nová paní premiérová

Může v tuto chvíli ke stabilitě země přispět další emotivní proslov Pavly Topolánkové, která před lety pomohla svému muži do funkce šéfa ODS? Na sjezdu strany tehdy prohlásila: „Je to muž, který vyhrává a má štěstí.“



Mirek Topolánek zůstává po volbách jako šéf vítězné strany stále nejpravděpodobnějším kandidátem na premiéra. Ale může to dopadnout úplně jinak. Stovkový pat v parlamentu může dokonce přinést předčasné volby.



Horké léto, kterého se bála Zuzana Paroubková, je tu. Její muž je pořád premiérem. Ona z toho však radost nemá. „Kéž už ten blázinec skončí,“ přála si nedávno v rozhovoru v MF DNES.



Po červnových volbách začaly jejímu muži chodit na mobil výhrůžné esemesky, pořádaly se proti němu demonstrace, jedna měla být dokonce před jejich bytem.



Tlaku musely v určitých okamžicích čelit i všechny její předchůdkyně. V historii České republiky jich bylo šest. Jak svou roli prožívaly? Jak to ovlivnilo jejich život?

Co ustát, co obětovat?

Šárka Grossová zažila kvůli politické kariéře svého muže nejotřesnější okamžik, když jí domů přišel balík se zaříznutou slepicí.



A Ivana Zemanová se zase bála o svou malou dceru - anonymy hrozily její rodině únosem dítěte. „Únos se připravuje, bude tě to stát několik milionů! Může za to tvůj Miloš,“ stálo na korespondenčním lístku. „Ochranka nás pak obě hlídala na každém kroku. Moc klidná jsem nebyla,“ řekla Zemanová.



Pavla Topolánková je pod tlakem už teď. Pro společenské časopisy a bulvár je manželství Topolánkových tématem číslo jedna. Už několik dnů naznačují, že se jejich vztah hroutí, a živí seriál o milostné avantýře šéfa ODS a nejkrásnější poslankyně Lucie Talmanové. První díl začal fotografií páru ze společné večeře v restauraci Amici Miei. Nevadí, že Topolánek i poslankyně tvrdí, že měli jen pracovní schůzku.



I to patří k životu manželek premiérů - nezávisle na své volbě se ze dne na den stanou celebritami pod drobnohledem veřejnosti.



„Nejhorší je ztráta soukromí,“ stěžovala si Paroubková.



O tom, že se její muž stal v dubnu loňského roku premiérem, se dozvěděla ze zpráv. A její první střet s popularitou? Fotografové ji vypátrali, jak si v nemoderním oblečení vykračuje po nákupech - se spartou v puse a taškou v ruce.





Nelichotivé snímky, kterým se leckdo posmíval, byly na světě. Takhle národ poprvé poznal Zuzanu Paroubkovou. Nálepky ženy bez vkusu už se úplně nezbavila, byť krátce nato změnila účes a u známého fotografa si nechala udělat fotografie, které pak nabízela všem redakcím jako jediné oficiální. Na roli „druhé dámy“ nebyla připravená. Těžko si zvykala na ochranku, odmítla se nastěhovat do Kramářovy vily - i proto, že by se tam její jezevčík Andy prý necítil jako doma. A tak zůstala s manželem v panelákovém bytě na sídlišti ve Stodůlkách. Starala se o domácnost. Po popularitě ani po kariéře nikdy netoužila.To manželka prvního českého premiéra a současného prezidentařešila vždy opačný problém - těžko se vyrovnávala s tím, že musí stát ve stínu manžela.Nebýt jeho politické kariéry, mohla teď klidně vést nějakou prestižní banku. Stejně jako její muž vystudovala ekonomickou fakultu a těžko rozsoudit, kdo je v rodině Klausových vlastně lepší ekonom. Ostatně na předvolebních mítincích Klaus nechával některé odpovědi na otázky z ekonomie na ní.I za Klausova premiérství byla členkou dozorčích rad několika firem s finanční účastí státu, například ČEZ a České spořitelny. Kritiku ohledně střetu zájmů ignorovala, všechny funkce opustila až v roce 2003 - poté, co byl její muž zvolen prezidentem. „Přece nebudu sedět doma a vyšívat dečky. To, že je můj muž shodou okolností premiérem, neznamená, že mám obětovat úplně všechno,“ bránila se tehdy. A naznačila, že se dá radši rozvést, než aby z firem odešla.Přestože se s manželem na veřejnosti občas špičkují a ona o něm mluví tak trochu neosobně jako o „Klausovi“, vždy stála po jeho boku. Ustála i manželovu aféru s mladou studentkou Klárou. „Co s tím mám společného? Mně to přece vůbec neublíží,“ prohlásila s klidem.A když bylo potřeba, přispěchala mu na pomoc. Po „sarajevském atentátu“ na sklonku roku 1997, po němž se Klausovi kvůli finančním skandálům uvnitř ODS rozpadla vláda, přečetla na Václavském náměstí emotivní dopis jejich syna: „Čau, tati. Tvé svědomí je čisté. Jsem rád, že jsem tvůj syn. Honza,“ psalo se v něm.

A zdaleka nebyla jedinou bojovnicí mezi manželkami bývalých premiérů. „Můj muž je čestný člověk,“ řekla Zuzana Paroubková na tiskové konferenci několik dnů před volbami, hlas se jí přitom třásl. Šlo o reakci na informace v médiích, že by její muž mohl být mimo jiné zapleten do korupce.



Když musel v roce 2004 Vladimír Špidla odejít z funkce, jeho žena Viktorie Špidlová prohlásila: „Muž se stal obětí puče.“ A v rozhovorech v rozzlobeném tónu pokračovala: „Podřízli mu větev lidi ve straně - Miloš Zeman a skupina jeho spojenců. Jsem vlastně ráda, že to tak dopadlo a je klid. Možná by z něj ještě pár měsíců rvali kusy masa a pak by ho stejně odrovnali. Strana, která sestřelila úspěšného předsedu a premiéra, si nezaslouží než jít minimálně na dvacet let do opozice. Sami si vykopali hrob.“



Vedle nevýrazných prohlášení umírněného a tichého Vladimíra Špidly to znělo jako bouře. Však jí také manžel za ostrou řeč tehdy vynadal, podobně jako když o prezidentu Klausovi řekla, že je narcis. V obou případech svému muži odpověděla: „Na rozdíl od tebe si to můžu dovolit říct.“



I Zuzana Paroubková to doma za přílišnou otevřenost v rozhovorech nejednou schytala. Třeba když prozradila, že její muž uvažuje, že po skončení politické kariéry půjde pracovat do nějaké zahraniční banky. „Říkat jsem to neměla, manžel to jen tak mezi řečí prohodil,“ omlouvala se pak několikrát.



Jejím výrokem: „Manželka amerického prezidenta Laura Bushová mi připadá trochu jako dračice“ se dokonce zabývalo americké velvyslanectví a žádalo premiéra Paroubka o vysvětlení.



Nejvíc však svému muži „zavařila“ Šárka Grossová - její podnikání zřejmě hodně přispělo k manželově vynucené rezignaci v roce 2005. Kromě toho, že nebyl schopen vysvětlit, z čeho splácí byt za miliony korun, se provalilo několik podivných aktivit jeho ženy. Třeba, že shání pro firmu GOJA sponzorské peníze u firem, které se u vlády jejího muže ucházejí o privatizaci. Nebo že jí prodejce Audi bezplatně zapůjčil vůz krátce potom, co její manžel dojednal nákup osmnácti limuzín této značky pro vládu. Že podniká v neobvyklých obchodech s nemovitostmi spolu s rodinnou přítelkyní, která byla stíhána za pojistné podvody... Když se loni na jaře všech svých aktivit vzdala, aby se marně pokusila zachránit premiérskou židli svého muže, posteskla si, že v této zemi nemůže svobodně podnikat.

Vtipy Topolánkové

Pavla Topolánková nepodniká, je v domácnosti a snaží se manželovu kariéru co nejvíc podpořit. Stála u zvolení svého muže šéfem ODS. Zapojila se i do nedávné předvolební kampaně - na billboardy se nechala nafotit i s rodinou. Politika ji baví, je členkou ODS a připustila, že by jednou chtěla být senátorkou. I proto se jí přezdívá česká Hillary Clintonová.



Ani ona se však nevyvarovala chyb - třeba když na rozhlasové stanici Frekvence 1 nedávno žertovala na téma: manželova nevěra. „Politická jednání se vedou napříč stranami a evidentně i průřezově pohlavím. Paní Talmanová je půvabná žena, určitě je i inteligentní. A jestli jsem byla nevěrná já? Já jsem přece taky pěkná a inteligentní žena. A navíc, ať hodí kamenem, kdo je bez viny,“ pravila mnohoznačně.



Vtipné, ale nikoli moc šťastné prohlášení - také se od té doby vyhýbá novinářům. „Nechme to, až bude schválená vláda,“ odmítla před několika dny rozhovor pro MF DNES.



Ostatně už předtím si svou zbrklou reakcí uškodila. Když před dvěma týdny vyšla v novinách fotografie jejího muže s mladou dámou na večeři a pod snímkem se objevil popisek: Manželé Topolánkovi, byla to ona, kdo do redakce poslal esemesku: Ta dáma vedle mého muže nejsem já. V tu dobu jsem se zrovna učila se synem matematiku.



Už by to asi neudělala. Vždyť ta esemeska rozpoutala celou aféru...