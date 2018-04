Hlasujte: Je Paroubek sexy?

Ale jak je to vlastně se sexappealem Jiřího Paroubka a dalších politiků? Myslíte si, že ho u nich nenajdete? Zdají se vám tlustí či malí, staří a neforemní?

To je možná váš pocit, odborníci vám však vysvětlí, že leckteré ženské oko zálibně spočine na pevné podsadité postavě, vráskách a šedých skráních. Asociují totiž oporu a zajištění.

Pokud by Paroubkově mladé tlumočnici Petře Kováčové přece jen vadilo kožní znaménko na obličeji (ne, to vážně není bradavice), plastický chirurg ho obratem odstraní. Za nějakých šest stovek. Kdyby se jí však čirou náhodou nelíbilo jeho břicho, to už by byl větší problém. Ale i široký pas mohou ženy vnímat jako záruku blahobytu.

Mocní a úspěšní muži totiž zdaleka nemusejí naplňovat ideál krásy. Jejich charisma může spočívat jinde, jak ukazují dějiny i nejžhavější tuzemská love story.