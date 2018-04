Hit léta pro ženy: švédské prázdniny „bez mužů“

Chlapa si najdou až na místě



Českobudějovická společnost, s níž se Hana znovu letos chystá na cestu, se mimo jiné specializuje na výlety bez rodinných partnerů. A to je stále víc žádané. To hlavní a příjemné totiž čeká vyhraněné skupiny na místě destinace.

"Trendem je, že jezdí na dovolené zvlášť ženské a zvlášť mužští. Někteří se dávají dohromady v poslední minutě nabídky, ale jsou skupiny, které takhle tráví dovolené už léta. Ženským se líbí trávit čas na jednom místě, mužští chtějí cestovat, poznávat nebo třeba se potápět," líčí spolumajitelka českobudějovické cestovky Marie Robenhauptová.



"Baví mě lenivka a opékačka. Taky ráda pozoruju lidi kolem sebe. Chlap leží deset minut a potom se zajímá, kde prodávají pivo," tvrdí Jana Švarcová, která tráví vždy týden dovolené s deseti až dvanácti známými ženami. "Jsou různého věku a povolání. Od doktorky až po dělnici, všechny se parádně bavíme," přibližuje pohodu bez chlapů Švarcová.



Dvaadvacetiletá Zdeňka Debříčková z Budějovic prožila vloni krásnou dovolenou s kamarádkou v Tunisku. V příštích dnech tam odjíždí znovu. S maminkou a sestrou. "Seznámily jsme se tam s prima kluky, bylo to super," vzpomíná zasněně dívka.



Některé starší Češky přitom léto dělí do dvou až tří dovolených u moře. Týden absolvují takzvaný babinec a zbytek s partnerem nebo rodinou. Samotné zájezdy žen nebo i mužů přitom nemusí být jen o poznávání krás moře. "Co si budeme nalhávat, jezdí se za stálými partnery. Ženská se chce večer bavit, mužští se na místě setkávají se stálými milenkami a doma pak líčí zážitky z rybolovu," uvedla majitelka cestovky, která ale nechce zveřejnit jméno.



"Sexuální turistika? Tak bych to rozhodně nenazývala," namítá spolumajitelka rodinné cestovky Robenhauptová, která pečlivě vybírá do skupiny účastníky podle povahy. "Víte, některé ženské se už po dvou dnech nesnášejí," vysvětluje podnikatelka.



Podle psychologa a ředitele českobudějovického Střediska pro rodinu Rostislava Nesnídala nejsou oddělené dovolené nic nového pod sluncem. "Říkalo se jim švédské prázdniny. Už dříve to praktikovali třeba Američani a Němci. Partneři si chtějí vydechnout. Samozřejmě, že se v každém takovém zájezdu najde lovec skalpů. Záleží na pevnosti partnerských vztahů, zda je taková dovolená ohrozí," tvrdí Nesnídal.

Podle mluvčího Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamury se pobyty vyhraňují podle toho, jak Češi bohatnou a ceny zájezdů se zlevňují. "Zvyšují se nároky na individuální požadavky. Už to není jen vzít manželku a děti a koupit si nejlacinější dovolenou u moře," uvedl Okamura.



V módě jsou pobyty typu all inclusive od dobrodružství v divočině až po zážitky plné tajemství na Cejlonu a v Thajsku. A co na to ženy? "Chceme si odpočinout od starostí a práce. Alespoň jednou za rok," poznamenala Jana Švarcová.