K heterosexuálům se hlásí jen dvě třetiny mladých lidí, ukázal průzkum

Zatímco mezi mileniály se k heterosexualitě hlásilo 71 procent, v generaci mezi 16 a 22 lety je to již jen 66 procent, zjistil výzkum agentury Ipsos Mori s tím, že je to nejméně napříč všemi generacemi. Oproti tomu stoupá procento mladých, kteří se již v raném věku k homosexualitě otevřeně hlásí. V roce 2016 to byla dvě procenta, nyní již čtyři procenta dospívajících.

Podle sociologů ovlivňují tento trend sociální sítě i společenská média, díky kterým mají mladí lidé větší šanci vnímat sexualitu v nejširším kontextu její existence. „Statistika ukázala, že postoje nejmladší generace jsou otevřenější a tvárnější,“ uvedla Hannah Shrimptonová, která se také na výzkumu podílela.

Zejména nejmladší generace vyrostla podle ní v době, kdy jednoznačnost pohlaví i sexuality je zpochybňována, uvedla pro Daily Telegraph. Liberální kontext, v němž jsou homosexuální vztahy považovány za přijatelné, nabízí mladým lidem plastičtější pohled na sexualitu. Mají za to, že není třeba se do nějaké krajní skupiny zařadit a identifikovat se s ní, ale tři z pěti patnáctiletých a šestnáctiletých Britů si myslí, že sexualita je měřítko a že je možné se najít kdekoliv na škále mezi krajními „extrémy“.

Průzkum ukázal, že čím mladší lidé, tím víc věří, že vztahy mezi páry stejného pohlaví mohou být stejně plnohodnotné jako vztahy heterosexuálních párů. Mezi lidmi ve věku 18-34 let v to věří více než dvě třetiny dotázaných dotázaných, zatímco ve věku nad 55 let si totéž myslí jen polovina respondentů.