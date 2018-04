Herečka Šišková: V divadle hraju slovensky a lidé se mi smějí

Dost dlouho. Platy za socialismu byly nízké, a tím, že jsem neměla vysokou školu, dostávala jsem gáži eléva. Tisíc osm set korun. Byla jsem svobodná matka, a kdyby mi nepomáhala máma, musela bych si hledat jinou práci. Otec mi zemřel, když mi bylo sedmnáct.Velmi. Když už nebylo ani na chleba, půjčovala mi sousedka. Hrozně jsem se za to tehdy styděla. Jednou u nás přespali kolegové z divadla a já neměla nic v ledničce na snídani, žádné peníze, jen dvacet korun. Přesně jsem spočítala, kolik mám koupit rohlíků, jednu krabičku sýru a tvářila jsem se, že na to mám. Podruhé přišli i na večeři a mně bylo trapné jim říct, že nemám za co vařit. Upekla jsem velký plech brambor s kyselou smetanou a s česnekem. Herec Roman Luknár dodnes říká, že je to nejlepší jídlo, které kdy měl. Byli jsme chudí, ale bylo nám veselo.Měli jsme velmi pěkně zařízenou jednu místnost, takovou kuchyň s obývákem. To už jsem byla vdaná, měla dvě dcery a mohli jsme si dovolit nový nábytek. V dalších místnostech ale bylo všechno haraburdí z půdy. Jednou se stavil ředitel divadla a povídá: „Ó, jak to tady máte krásně zařízené. A copak je tamhle vzadu?“ Nestihli jsme ho zastavit, otevřel dveře, polkl a zase je rychle zavřel. Špatné období pak bylo, když jsem se rozvedla. Měla jsem úvěr, práce mi nešla, jako na potvoru nikdo nevolal. Přes prázdniny jsem neměla auto a zjišťovala jsem, kdo z kamarádů bude kdy na dovolené, abych si ho od nich alespoň mohla půjčit.No... není to tak dávno.Ale jděte. Vážím si ho, ale kromě chvilky štěstí nic neznamená. Stojí tam na poličce... Není to osel, který třese peníze.Ne. Když hraju, tak tomu věřím. Jinak jsem úplně normální. Neumím se na požádání naštvat ani rozbrečet. Nejsem stroj. Samozřejmě občas někoho napodobuju, třeba Pražáky. „Helé, holký, kam jdém?“, ale jen proto, aby byla sranda.To ne. Krátké věty mi jdou, ale jakmile mám mluvit v delších souvětích, dělá mi to problémy.No samozřejmě. Režisér, dramaturg i ostatní lidé z Novy. Když mě vybrali, dali mi dva měsíce na to, abych se v češtině zlepšila. Chodila jsem na kurzy, snažila se, ale není to ono. Kdybych tu žila rok nebo dva, tak by se přízvuk možná ztratil. Ale to nemůžu. Jsem víc v Bratislavě, kde mám měsíčně dvanáct až patnáct představení ve slovenštině.To je otázka na Novu. Samozřejmě by mi to bylo milejší, ale v Česku panuje dojem, že mladí lidé slovensky nerozumějí. Vy mi snad nerozumíte?Tak vidíte. Televize si ale velmi hlídají sledovanost a nejsou ochotné riskovat. Ve Švandově divadle tady taky hraju slovensky a lidé se smějou. Kdyby mi nerozuměli, tak jsou ticho.Jistě. Na výslovnost, na přízvuk, na melodii věty..., což mě pak dost omezuje v herectví. V češtině máte hlásky tvrdší než my, otevřenější, E nebo I vám jdou na konci slov do A. Řeknete DEKY, jako byste na konci už chtěli vyslovit A. Z celého seriálu jsem viděla dva díly a myslím, že se to povedlo. I když na sebe se moc koukat nemůžu. Vždycky jsem nespokojená.Někdy. Třeba, když jsem hrála s malým chlapečkem a musela improvizovat. Vyhrkla jsem a místo CO řekla ČO. Lidé ze štábu se smáli, povzbudili mě, ale byly tam i chvilky, kdy jsem si kvůli češtině poplakala. Nebyla jsem schopná pochopit, co dělám špatně, a scény se kvůli mně neustále točily znova. Desetkrát mi zopakovali větu a desetkrát mi tvrdili, že ji říkám špatně. Nevím...Když jsem točila fi lm Musíme si pomáhat, bylo to jednodušší. Měla jsem tam sice méně textu, ale Bolek Polívka mi hrozně pomáhal a všichni mě chválili.Ano. Už jako děti jsme si hrály na Čechy, na české turisty. Chodily jsme s holkama a říkaly si, jak jsou ty hory krásnýýý. Když dočtu knížku, tak vám už po pěti minutách nejsem schopná říct, jestli byla v češtině, nebo ve slovenštině. I herce jsem měla ráda slovenské stejně jako české. Když jsem vyrůstala, byla jsem platonicky zamilovaná do Hanzlíka.Na každém herci je poznat, jestli něco zažil. Nemusí to být zrovna rozvod. Když se jemu, nebo někomu v jeho okolí, přihodí nějaká tragédie, tak je z něj lepší herec. A lepší člověk. Ne, když si něco nastuduje, ale když si to prožije.Trochu asi ano, protože člověk se věkem mění. My jsme se s Jurajem Nvotou nerozvedli kvůli tomu, že bychom se nenáviděli. Byli jsme si kdysi blízcí, ale časem jsme se odcizili. Když se tohle stane, tak si člověk zase hledá někoho, s kým si rozumí a kdo je mu bližší. Stejně jako mu byl ten první blízký ve dvaceti.Možná jeden. Víc přemýšlíte a někdy se i trápíte, protože často ubližujete někomu třetímu.Souhlasily s ním, viděly, že už oba nejsme šťastní. I můj bývalý muž se má teď líp, je ženatý a čeká další dítě.Vůbec ne, hrozně jsem se zlobila. Všichni si mysleli, že jsem ji zavrhla, ale to zase ne. Samozřejmě jsem ji vynadala, ale také jsem jí půjčila šaty na svatbu a koupila jí kytici. Na obřad jsem sice nešla, ale to bylo jen kvůli novinářům.Ne. Řekla mi, že pro mě má překvapení a že si mám koupit noviny. Bylo to nejhorší překvapení v mém životě.Ano a byl to strašný šok. Vůbec jsem toho člověka neznala a nejhorší bylo, že ho neznala ani ona. Znali se dva týdny. Dva týdny! Plakala jsem. Nevím, kde vzali tehdy tu odvahu, ale dneska jsou spolu čtvrtý rok a tak zamilovanou dvojici málokdy vidíte.Asi za měsíc. No, co jsem měla dělat... Tak jsem ho pozvala k nám. Víte, i já jsem byla tvrdohlavá, ale ne tak. Nedělala jsem všechno, jak máma chtěla, ale narozdíl od mých dcer jsem se bála jí to říkat. Ony mi to jen oznamují.Dorotka by chtěla, abychom měly dítě obě, ale... Já už to asi nestihnu.Poprvé mě to napadlo, když jsem jako dítě začala recitovat. Na DAMU jsem se ale nedostala. Zkoušky jsem sice udělala, ale bratr rok předtím odešel do Vatikánu, takže jsem měla špatné kádrové posudky. Pořád jsme doma měli estébáky.Někdy ano. Opakuju si texty, když myju nádobí. Někdy... vlastně vždy. Toho se nedá zbavit. Když zkouším novou hru, tak dva nebo tři týdny před premiérou nemyslím na nic jiného. Takže se budím, nemůžu usnout, pořád se mi v hlavě melou scény.V určitém období se mi velmi líbil fi lm Kramerová versus Kramer. Vždycky jsem odsuzovala, když žena opustí své dítě, ale Meryl Streepová to zahrála tak úchvatně, že jsem to i pochopila. Třeba scéna u soudu, kde popisuje svůj život.Já ne. Já snila jsem o tom, že budu hrát ve fi lmu, který tady zůstane, nezestárne a lidé si ho budou pořád pouštět. To se mi snad povedlo s Musíme si pomáhat.V tomhle věku určitě ne. Vždyť ona je o dva roky starší. Ale já nejsem prototyp sexbomby, po které muži šílí. Režiséři po mně nechtějí, abych se svlékala. Jednu takovou scénu jsem měla ve filmu Kruté radosti s Ondřejem Vetchým, hrozně jsem se styděla, natočila ji, ale oni ji stejně vystřihli. Tehdy prý režisér Stoneové slíbil, že nebude nic vidět, a ona pak jen zděšeně koukala.Kdykoliv si vzpomene. A často se to stává. Uvěříte mu a nemáte žádnou kontrolu. Dohodnete se na nějakém záběru a on pak vybere jiný. A je to nejen u fi lmu. Nedávno mě fotili, ruce jsem měla nahoru a koukal mi pupek. Povídám fotografce, aby takovou fotku nedávala a ona říkala, že přece není hloupá. A samozřejmě... Na titulní straně byl můj tlustý pupek.