Jitka Smutná: Zamilovala jsem se do ženy

10:27 , aktualizováno 10:27

Pro většinu lidí to byl šok, její nejbližší o tom už ale věděli minimálně stejně dlouho jako ona. Když si herečka Jitka Smutná, známá například z hlavní role seriálu Cesty domů, uvědomila, že se jí líbí ženy, byl to spíš vývoj, než jeden náhlý okamžik. Každopádně se jí tím zásadně změnil život. Byla v té době už skoro třicet let vdaná a měla téměř dospělé děti.