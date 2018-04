Helena Houdová: Nedokázala bych sníst maso tvora, který nechtěl umřít

Řekněte mi jako propagátorka raw stravy i jako výživová poradkyně: jaké největší chyby při stravování děláme?

Počítáme kalorie místo toho, abychom počítali chemikálie. Když sníte jakoukoli syntetickou chemikálii v jídle nebo pilulkách z lékárny nebo si ji dáte na tělo, ať už kosmetiku, nebo oblečení, imunitní systém na ni útočí jako na cizího vetřelce. Imunitní systém je strašně zaneprázdněný, vyčerpáváme si ho a jsme pak častěji nemocní. V roce 2005 bylo v rámci jednoho výzkumu zjištěno, že v jednom člověku je běžně přítomno 500 až 700 druhů syntetických chemikálií. Schválně říkám syntetických, tedy těch, které jsou vyrobeny člověkem. A nikdo ještě neudělal výzkum, co to způsobuje, když všechny ty chemikálie reagují spolu. To je asi věc k zamyšlení.

Vy se jim tedy striktně vyhýbáte?

Pokud je ta možnost, jím jen organickou stravu. Nevím, kde lidi vzali přesvědčení, že je dobré pěstovat jídlo jedy, pesticidy, herbicidy, atd. To mi hlava nebere. Mimochodem světová zdravotnická organizace umístila zpracované maso do stejné skupiny karcinogenů jako cigarety a plutonium. Věděla jste to?

Helena Houdová Narodila se 27.12.1979 v Plzni, vystudovala sociální a kulturní antropologii na Západočeské univerzitě.

V roce 1999 vyhrála Miss České republiky.

Dnes žije v New Jersey, s bývalým manželem Omarem Amanatem má tři děti.

Je velkou propagátorkou syrové stravy a života v souladu s přírodou.

Ne.

Zamořili jsme si planetu. Zvířata žerou pesticidy, stříkáme do nich hormony a antibiotika a jejich maso je pro lidské tělo toxické. Tak nám vlastně vrací, jak se k nim chováme.

Co biomaso?

Bude na tom o pár stupínků lépe, ale osobně bych stejně nedokázala sníst maso tvora, který nechtěl umřít. My jsme si zvířata vzali jako něco, co nám patří. Vzali jsme jim svobodu a důstojnost. Tvrdíme o sobě, že jsme vyšší bytosti, máme na výběr, a přesto jíme jiné bytosti. To je pro mě nepochopitelné. Navíc nás maso opravdu zabíjí. Živočišná bílkovina je pro organismus nesmírně těžká, přitom veškeré a snadněji stravitelné bílkoviny se dají získat zeleninou, výhonky, luštěninami. A pak je tu dopad na životní prostředí. Masný průmysl je nejdestruktivnější průmysl na světě.