Nechci mluvit o stárnutí, říká topmodelka Helena Christensenová

„Jsem milovnice jídla, neumím žít bez sýrů a rychlého občerstvení. Miluji kořeněná jídla, baví mě majonéza a ne jídlo, které obsahuje málo kalorií a je bez tuku,“ říká 178 centimetrů vysoká modelka.

Štíhlou postavu, kterou nedávno ukázala na milánském týdnu módy po boku Claudie Schifferové, Cindy Crawfordové, Naomi Campbellové a Carly Bruniové-Sarkozyové, si Helena udržuje mimo jiné díky boxu. „Věnuji se boxování už 12 let. Díky tomuto sportu si můžu dovolit své stravovací návyky a posedlost jídlem,“ vysvětlila.

Modelka na sebe prozradila, že se momentálně také vrátila ke starým koníčkům. Začala znovu hrát na klavír a chystá se navštěvovat operní kurz. Přestože vypadá skvěle, o stárnutí, vráskách či plastikách se baví nerada. „Vůbec se nechci bavit o stáří. Žádného muže se na to neptají, když se mu blíží padesátka. Ale u žen dají do titulku věk a lidé se pak na vše dívají jinak,“ říká modelka.

Topmodelky 90. let Carla Bruniová-Sarkozyová, Claudia Schifferová, Naomi Campbellová, Cindy Crawfordová a Helena Christensenová na přehlídce Versace na týdnu módy (Miláno, 22. září 2017)

Christensenová, která do světa modelingu vstoupila relativně pozdě v 19 letech, přiznává, že nikdy neměla ambice být slavná. V roce 1986 se stala dánskou Miss a zemi reprezentovala na Miss Universe. „Potřebovala jsem si vydělat peníze, tak jsem zkusila být modelkou. Odjela jsem do Paříže a měla štěstí. Spolupracovala jsem s legendárními fotografy, navštívila krásné země, poznala řadu zajímavých osobností, ale někdy to bylo náročné, “ vzpomíná.

Helena Christensenová má syna Minguse (17), jehož otcem je herec Norman Reedus (48). Mingus se podle matky chce věnovat filmu a psaní scénářů. Nyní modelka žije už devět let s britským hudebníkem Paulem Banksem (39).