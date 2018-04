Helen Mirrenová: Čím je žena starší, tím méně jí záleží na vzhledu

„Vlasy si barvím dvakrát ročně. Používám odstín, který mi namíchají a pak nechám vlasy odrůst. S mou sestrou si navzájem děláme melír pomocí starého kartáčku na zuby. Nestříhám se v salonu - možná jednou, dvakrát do roka, ale pak už sama,“ řekla Mirrenová pro list Daily Mail.

Herečka se loni stala tváří kosmetické značky L’Oreal. Přestože média psala, že zakázala retušování svých fotek, nyní to uvedla na pravou míru.

„Upřímně nemyslím, že jsem řekla: Absolutně žádné retuše. Řekla jsem: Minimální, ty absolutně nejnutnější. Vzhledem k tomu, že někdy vám odstávají vlasy nebo je tam stín. Ale nechtěla jsem, abych měla příliš hladký obličej, který není poznat. Retušovali mě na filmových plakátech, a když jsem je viděla, řekla jsem si: No, všechno je to skvělé, vypadám dobře, ale nejsem to já. Je to umělé,“ dodala.

Přestože v roce 2014 pro magazín Times řekla, že už velmi brzy začne uvažovat nad plastickou chirurgií, zatím žádný zákrok nepodstoupila. A pokud ano, není to vůbec poznat. Co se týče vzhledu a stylu, herečka nemá problém vyzkoušet nové věci.

„Myslím, že ženy se ve svém vzhledu často zaseknou, zvláště s přibývajícím věkem. Zapomínáme, že můžeme experimentovat. Není to konec světa, stále to můžeme nakopnout,“ říká Mirrenová. „Ironií ale je, že čím jste starší, tím méně vám na tom záleží. Myslím, že když jsem byla mladá a měla pravděpodobně mnohem lepší pleť, ani ve snu by mě nenapadlo jít ven bez řasenky. Teď mi to už opravdu nevadí. Myslím, že pokud jdete v osm ráno venčit psa nenalíčená, nezáleží na tom.“

Oscarová herečka Helen Mirrenová na pláži na ostrově Ischia. (16. července 2015)

Sama se však udržuje i kvůli práci ve formě. I proto když se loni ukázala na dovolené v plavkách, sklidila pochvalu za skvělou postavu. Ona to ale tak nebere.

„Když jsem se podívala na tu fotku, řekla jsem si: Bože, tak bych chtěla vypadat. Protože tak ve skutečnosti nevypadám. Náhodou jsem zatáhla břicho, když mě manžel vyfotil,“ přiznala s tím, že občas si prý jde zacvičit. Pro duševní pohodu je podle ní dobré cítit se fit. Nikdy ale nevydržela cvičit déle než dva měsíce a stejně to má i s dietami. Začne, pak ale přestane, a po čase začne znovu.