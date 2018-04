Harrison Ford: Lékaři v Americe nepoznali, že moje dcera má epilepsii

O nemoci se rozpovídal herec na akci, která se konala v rámci projektu FACES, který se zabývá hledáním léků na epilepsii. Ford se svěřil, že kvůli této nemoci dcera dost trpěla a měli o ni strach. „Je to moje hrdinka,“ sdělil.



„Když touto chorobou trpí člověk, kterého milujete, je to pro vás zničující. Víte, že tato nemoc ovlivňuje jeho život, jeho budoucnost a zoufale si přejete najít řešení, které by tu bolest zmírnilo,“ prozradil Ford americkému deníku New York Daily News.



„Obdivuji na své dceři mnoho věcí a jsem na ni hrdý. Obdivuji její vytrvalost, její sílu a talent. Je to moje hrdinka a moc ji miluji,“ pokračoval herec, pro kterého je celá věc ohledně zdravotního stavu dcery velmi emotivní.

Poprvé si Harrison s jeho bývalou ženou všimli něčeho divného, když jejich dcera v dětství dostala záchvat během noci ve spánku. V tu dobu jim ale nikdo neřekl, o jakou nemoc se doopravdy jedná. Mysleli si, že se jedná o záchvat migrény a dostala na to léky.

„O pár let později měla další záchvat. Byl větší. Stalo se to na pláži v Malibu. Našel ji tam jeden hollywoodský režisér. Naštěstí. Zachránil jí život,“ sdělil Ford.



Harrison Ford s dcerou a partnerkou

Dodnes prý nechápe, jak je možné, že na nemoc lékaři nepřišli už mnohem dřív. „Říkal jsem si, že žijeme v Los Angeles, kde jsou skvělí lékaři. Musí přeci vědět, co se s ní děje a zjistit příčinu. Nikdo tehdy ale nezjistil, že je to epilepsie,“ pokračoval.

Zákeřnou nemoc identifikovali až lékaři v Londýně, kde Fordova dcera studovala. „Předepsali jí konečně správné léky a terapii a díky tomu už neměla epileptický záchvat osm let,“ dodal Ford.