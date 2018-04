Hana Maciuchová chce tančit tango. Možná tam najdu partnera, říká

Vizitka: Hana Maciuchová se narodila 25. listopadu 1945 ve Šternberku.

V roce 1971 se stala členkou Divadla na Vinohradech.

Mezi její nejznámější televizní role patří Anče (Krkonošské pohádky, manželka primáře Blažeje (Nemocnice na kraji města) a učitelka Hejlová (Ulice).

Je bezdětná, její životní láskou byl herec Jiří Adamíra.

Maciuchová vyloučila, že by odcházela kvůli někomu a něčemu. Vše podle ní proběhlo bez jakýchkoli kontroverzí, navíc v divadle bude po celý rok dohrávat již nastudované inscenace. Mezitím se vrátila do seriálu Ulice a má nabídky z jiných divadel.

Kromě toho však říká, že ve svých šestašedesáti letech stále mnoho věcí nestihla, protože na ně měla málo času. A to by ráda změnila. Například by se chtěla naučit tango.

"Moc ráda jsem tancovala, ale ztratila jsem tanečníky," podotýká. Jejím nejlepším tanečním partnerem byl osudový muž jejího života Jiří Adamíra, který v roce 1993 zemřel.

"S Jiřím jsme protancovali mnoho nocí," vzpomíná herečka. "Myslím, že spříznění lidé si mohou tanec úžasně užít. Vědí o sobě, šeptají si, voní si, takový tanec je slast."

Bez oné blízkosti prý bývá tanec klopotný, přesto se Hana Maciuchová nevzdává a věří, že časem začne chodit do kurzů tanga a najde v nich třeba partnera. "Mladšího," dodává se smíchem.

Jinak jí ale samota nevadí, naopak ji vyhledává, vzhledem k tomu, že je stále mezi lidmi. Nového osudového muže nehledá, ani to prý nikdy nedělala.

"Člověk někdy hledá lásku a ani neví, jak je to marné. A pak někoho potká a přes všechny problémy s ním prostě je," říká herečka v narážce na to, že Jiří Adamíra byl v době jejich seznámení ženatý. Nové lásce by se nebránila, ale jak podotýká: "Jsem náročná, takže by to asi byl problém."