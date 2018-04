Halloween - tradice adoptovaná, ale krásná

Každý rok se 31. října slaví svátek zvaný Halloween. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí po domech koledovat sladkosti. I když se Halloween slaví hlavně v anglicky mluvících zemích, tedy v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii nebo Novém Zélandu, v Česku tento svátek ještě nemá takovou tradici.

A co vůbec Halloween znamená? Název se vyvinul z anglického All-hallow-even (v češtině něco jako "uctívejme všechny svaté"). Můžeme taky slyšet název Předvečer svátku Všech svatých.

Tradičními znaky Halloweenu jsou dýně, které se vyřezávají do speciálního tvaru, a dovnitř se dává svíčka. Dále k Halloweenu patří také čarodějky, duchové, černé kočky, oheň, příšery, kostlivci a podobně.

Pokud jste i vy příznivci tohoto svátku, můžete se v následujících tipech podívat, jak zkrášlit své zahrady nebo domovy.



VOŇAVÁ STRAŠIDLA

Z látky ušité strašidláky vycpěte sušenými bylinkami, třeba levandulí. Po té se krásně usíná.





DEJTE FANTAZII PŘÍLEŽITOST

Místo rozšklebených obličejů vyřežte do dýní svůj vlastní dekor.





KOLÁČKY

Muffiny s dýňovou náplní chutnají nejlépe horké.





PRO MALÉ ČARODĚJNICE

Aplikaci na látkovou tašku si můžete předkreslit sama nebo dát příležitost malým výtvarníkům.





DÁL ANI KROK

Zahradu i podzimní úrodu vám ohlídá strašák se zubatým úsměvem.





LAMPIONKY

Je to kulaté, je to oranžové a při podzimní zahradní slavnosti to navodí tu pravou atmosféru. Co to je?





SŮVY Z DÝNÍ

Z jednoho velkého a několika malých plodů můžete sestavit strašidelnou sovu. A pomozte jí trochu vodovkami.





DÝŇULÁCI

Natrénujte si před zimou stavbu sněhuláka a sestavte halloweenské strašidýlko z několika dýní.





VĚNEC V BARVÁCH OHNĚ

Na slaměný základ z květinářství připevněte drátkem nebo provázkem stonky dekorativní mochyně a vřesu.