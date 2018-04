Krach tří manželství považuji za svůj neúspěch, říká Halle Berry

Podle herečky by se ženy neměly spoléhat na to, že jejich manžel je vysněným princem na bílém koni a budou spolu šťastní až do smrti.

„To mě jako dítě naučily pohádky. Dnes už jim nevěřím. Vstupujeme do manželství s touto představou, takže když se to rozpadne, máme pocit velkého selhání a zklamání. Často jsem cítila vinu a zodpovědnost. Prožívala jsem velkou bolest a utrpení,“ prohlásila Berry na galavečeru City Summit and Gala.

Halle Berry byla v letech 1992 až 1997 vdaná za baseballistu Davida Justice. Jejím druhým manželem byl čtyři roky zpěvák Eric Benet, s nímž se rozvedla v roce 2005. Třetím manželem byl herec Olivier Martinez, s nímž má syna Macea (3) a se kterým se rozvedla loni v prosinci po třech letech manželství. S expřítelem, modelem Gabrielem Aubreym, má dceru Nahlu (8).

„Všemi těmito vztahy jsem musela projít. Dostala jsem lekce, díky nimž jsem tam, kde jsem. Za to jsem vděčná. Ale bylo to těžké. Bylo to náročné období mého života. Teď je mým nejdůležitějším úkolem být dobrou matkou mým dětem. Vím, že všechno, co udělám, řeknu a co jim nabídnu, je opravdu důležité,“ dodala.