Gwyneth Paltrowová dovoluje své jedenáctileté dceři nosit make-up

Ačkoli odborníci tvrdí, že by mladé dívky neměly na obličej aplikovat kvanta make-upu v příliš brzkém věku, jedenáctiletá Apple se maluje a nepřijde jí na tom nic divného. „Dovoluji Apple nosit make-up, když jsme doma. Ona to vážně miluje. Naučila se spoustu speciálních efektů a umí s tím opravdu kouzlit,“ svěřila se nadšená matka Gwyneth.



„Občas, když jdeme někam na party, použije i řasenku. Samozřejmě si pak vše pečlivě odličuje. Takže ode mě má povolení, ale zároveň vím, že je ještě moc malá na to, aby si aplikovala make-up na celý obličej,“ přiznává herečka.

„Nejsem si jistá, jaký věk je nejvhodnější pro začátek používání make-upu. Pravděpodobně asi čtrnáct let. Nevím. Je to moc? Je to málo? Asi budu muset udělat nějaký výzkum,“ směje se Gwyneth, která jakožto vyznavačka zdravého životního stylu sama používá jedině organický make-up, který je založený na přírodní bázi. Dokonce spolupracuje s několika značkami.

„Já jsem na líčení nikdy moc nebyla. Ale dcera je můj přesný opak. Z ní se prostě rodí vizážistka. Sleduje videa na YouTube a učí se nové věci,“ pokračuje herečka s tím, že její dcera používá také organická a netoxická líčidla. Žádnou chemii by dceři nedovolila.

Gwyneth má jen trochu strach, aby se pak její dcera nebála být přirozená. „Moc bych si přála, aby si má dcera připadala celý život krásná taková, jaká je. Aby byla sama sebou a byla šťastná,“ doplnila Gwyneth.