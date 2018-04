Gruzínské pirohy paní Mančo

Rodina paní Mančo hýří nezdolným temperamentem a přebytek energie nejraději vybíjí sportem. Starší syn hraje fotbal za Slovan Kladno a mladší lyžuje závodně ve Špindlerově Mlýně. Specializuje se na super obří slalom.



V rodině je lyžování velmi oblíbené a v Gruzii se mu všichni vášnivě věnovali. Mančo byla například deset let dobrovolnou trenérkou ve známém lyžařském letovisku Gudauri, kde také celá rodina žila. Na horský život stále vzpomíná, milovala leden, kdy ráno zářilo slunce a bylo +10 a večer prý o trošinku méně, tak -20.



Zamilovali si Kladno, bydlí v centru a manžel nedávno otevřel galerii. Na Mančo zbyla starost o domácnost. Je k nezastavení, stále pobíhá a rozhazuje rukama. Mezi tím stihne vychrlit svůj sen o otevření gruzínské restaurace zde v Česku. Vařila by všechno, třeba i její milovaný guláš. A v nabídce by bylo také gruzínské víno, bez kterého prý pravá Gruzínka nemůže nic udělat.

Pirohy paní Mančo

POTŘEBUJEME:

Těsto:

500 g zakysaného bílého jogurtu

4 vejce

3 lžíce stolního oleje

sůl

800 g hladké mouky

velkou lžíci jedlé sody

Náplň:

1 kg hovězího masa

5 středních cibulí

černý pepř

sůl

4 vejce



Příprava těsta:

1. Na vál nasypeme hladkou mouku, přidáme zakysaný jogurt, vejce a stolní olej, posolíme a vše prohněteme. Těsto vyválíme.



2. Na malém talířku vytvoříme tři hromádky jedlé soli a těsto jedním dílem sody posypeme po celé ploše, pak těsto poskládáme jako na štrúdl. A opět vyválíme na placku. Takto postupujeme ještě dvakrát. Z těsta na závěr vytvoříme bochánek, který necháme v ledničce tři hodiny chladnout.

3. Vychladlé těsto rozdělíme na dvě části, které vyválíme na placku. Jednu část vložíme na vymazaný plech a důkladně přimáčkneme okraje a rohy.



Mezitím si připravíme masovou náplň:

1. Maso nameleme jemně na způsob přípravy kebabu,

na pánvi rozpálíme olej, přidáme jemně nakrájenou cibuli a mleté maso, směs opepříme a osolíme. Maso při smažení neustále mícháme, aby se neslepilo a vypadalo jako haše.

2. Vejce uvaříme natvrdo, oloupeme a celé pokrájíme na malé kousky. Smícháme s usmaženým masem (haší) a vytvořenou směs naklademe na těsto.

3. Směs přiklopíme druhou plackou, pořádně po celé ploše přimáčkneme včetně okrajů. Těsto potřeme navrch žloutkem a ostrým nožem horní těsto nařežeme na koso.

4. Pečeme třicet minut v předehřáté troubě na 250 stupňů.



Recepty zveřejňujeme ve spolupráci s občanským sdružením Berkat.