OBRAZEM: Třiašedesátiletá žena chtěla vypadat na pětadvacet. Povedlo se?

10:47 , aktualizováno 10:47

Manželka ruského moderátora Gauguina Solnceva by mohla být jeho matkou. Dělí je od sebe šestadvacet let. Třiašedesátiletá Jekatěrina proto podstoupila mnoho plastických operací, aby vypadala o desítky let mladší.