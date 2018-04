Tipy na víkend: Valentýnský pivní masakr, vinné sklípky i zabijačka

Valentýnský pivní masakr

Již před třemi lety Ústečtí rozhodli, že k svátku zamilovaných nepatří barva růžová, ale zlatá. A to především kvůli zlatavému moku, který se v tamním pivovaru Kocour vyrábí. Užijte si i vy Valentýna trochu jinak a vydejte se v sobotu 16. února do areálu pivovaru Kocour ve Varnsdorfu na Valentýnský pivní masakr, kde vás čeká celodenní program a ochutnávka těch nejsilnějších piv pro pány a ovocných piv pro dámy (role si klidně můžete vyměnit). Pochutiny na vás čekají z oborů řezničiny, cukrařiny i lízátkařiny. Více ZDE

Putování po dobšických sklípcích

Kdo nemusí pivní masakr, může si dopřát trochu grácie v podobě lahodného vína. Vydáte-li se v sobotu 16. února na výlet po dobšických sklípcích, ochutnáte vína místních vinařů i zabijačkové specialitky řezníků. Do sklenice vám nalijí až na šedesát druhů vín. Nebojte se však, žaludek na víně si budete moci spravit pečeným selátkem, a až se vám vše správně rozleží, poskočte si do noty na cimbálovou muziku. Více ZDE

Svatý Valentýn v Duplexu

Zatančit i popít můžete se svou láskou v pražském Duplexu na Václavském náměstí na akci Svatý Valentýn, která probíhá až do 17. února. Kdy jindy si totiž vychutnáte koktejly s lákavými názvy jako Shanghai Kiss nebo Sex On The Beach? Alkoholické míchané nápoje navodí tu správnou atmosféru, která vás pak jistě vyláká na taneční parket alespoň na jeden ploužák. Více ZDE

Pravá chodská zabijačka

Máte-li chuť zúčastnit se pravé zabijačky, pak rozhodně nepromarněte šanci a 23. února se vydejte do Chodové Plané. Pochutnávání si na zabijačkových dobrotách zpestří průvod masek za doprovodu dechovky Daliborka. Vydat se můžete také na prohlídku místního pivovaru, kde na vás čeká specialita, ovocné pivo Chodovar. Do dobré nálady se jistě dostanou i vaši nejmenší, až zjistí, že se na místě koná dětská diskotéka a soutěže o ceny. Více ZDE

Litoměřický masopust

Litoměřický masopust zase 27. února láká místní a přespolní na lidovou veselici na náměstí, kde nebudou chybět stánky s řemeslnými výrobky a především oblíbené zabijačkové hody. Na pomyslných divadelních prknech navíc budou vaše děti bavit pohádky Divadla Koloběžka nebo nejrůznější zpívánky pro děti. Nezapomeňte sebe ani ty menší zahalit do masek, je přece masopust. Více ZDE