Sidibe: Když jsem měla anorexii, už jsem měla naplánované, jak se zabít

O své minulosti herečka bez obalu vypráví ve své knize This Is Just My Face. V době, kdy měla anorexii, snědla za den třeba jen kousek pečiva a zapíjela to litry vody. Psychicky na tom byla velmi špatně.

„Ne že bych se chtěla hned zabít. Že bych od toho byla krůček. Ale dopředu jsem měla přesně naplánované, jak bych to případně udělala, kdyby na to došlo,“ sdělila.

„Na škole jsem měla deprese a nejdřív jsem nejedla, pak jsem jídlo začala zvracet a byla jsem na tom hrozně. Chtěla jsem za každou cenu zhubnout a být jako ostatní dívky. Objevily se pak u mě panické ataky a silné úzkosti. Asi to bylo spojené s tím, že moje tělo nemělo žádné živiny. Často jsem brečela, zvracela a měla bolesti hlavy,“ pokračuje.

Trvalo dlouhou dobu, než se smířila s tím, že nebude mít nikdy postavu modelky. „Rozhodla jsem se pak, že už je nejvyšší čas na to, abych navštívila doktora, který mi pomůže s mými stavy,“ vzpomíná. Hned po první návštěvě měl její ošetřující lékař velké obavy, aby si nesáhla na život, protože byla velmi negativní a ve svém životě už nenacházela žádný smysl.

Díky terapii se nakonec ze svých problémů dostala a psychicky na tom byla lépe. Smířila se se svou postavou a začala se mít víc ráda. „Velkým problémem u mě byla komunikace s matkou. Neuměla mi naslouchat a nerada poslouchala moje problémy. Vždy mi jen řekla, ať si přestanu stěžovat. To mi moc nepomohlo. Když jsem jí poprvé řekla o mé depresi, smála se mi. Řekla mi, že nemám proč být v depresi,“ svěřila se herečka, která byla za roli ve filmu Precious nominována na Zlatý glóbus i Oscara.

U svých potomků chce Gabourey Sidibe dbát na to, aby se cítili dobře hlavně po psychické stránce. Zajistit je materiálně je jedna věc, ale dle Gabourey to není zdaleka tak důležité jako pochopení a porozumění.

„Já sama už jsem přijala sebe samu i s občasnými depresemi. Je to součást mě a už se za to nestydím,“ dodala.