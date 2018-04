Gábina vytáhla prsa jako stranický kroj a vyráží do parlamentu

Posuďte sami.

Domluvili jsme se se slečnou Munzarovou na rozhovoru, ale o ten vlastně nakonec vůbec nešlo. Pózování jí jde totiž daleko líp, než mluvení. "Vyfoťte si ji ve stranickém kroji," nabídl Gábinu funkcionář NEI Roman Blaško, který za svou svěřenkyni zodpovídá. A ta už se ochotně svlékala, protože "kroj" je stranická šerpa přes nahé tělo.

Povídání sklouzlo k prezentaci NEI v podání Romana Blaška. "Gabriela je kandidátka do voleb, ale zatím není kovaná v politice," omlouval ji a ona jen pokukovala po své manažerovi a partnerovi, který ji rovněž přišel podpořit.

Ke všemu jsme za nimi na jejich přání přijeli do redakce stranického časopisu. Tam jsme si povídali obklopeni plakáty obřích ztopořených penisů a fotografiemi jejich předsedy s hlavou zabořenou do nejrůznějších a nejšťavnatějších hrudníků.

Na první otázku proč se rozhodla vstoupit do politiky, krčila Gábina jen rameny, což je ostatně zřejmě její nejoblíbenější gesto, spolu s bezradným úsměvem.

"Tak jestli mohu zasáhnout...," reagoval hned Roman Blaško, "...tak bych to za Gabrielu vysvětlil...Na výboru strany jsme se domluvili...," pokračuje slovy jak z archivu 70.let, "...že královna krásy Miss NEI Report se stane naší tváří, a pokud bude ochotná a schopná, bude za nás kandidovat ve volbách do parlamentu. Ona sama i strana se zviditelní a vneseme do toho trochu vzrůša, takové lehké erotiky, a zároveň oslovíme občany. My totiž chceme rozšiřovat sexuální osvětu."

Osvěta v podobě soulože

Na stole ležel sádrový odlitek soulože, penis zasouvací do vaginy. Co že se za tou slibovanou osvětou vlastně skrývá? Gábina nám opět věnovala svá dvě oblíbená gesta a situaci dál ovládl pan Blaško: "Otevře témata osvěty, sexuální tabu, bude mít kolem sebe volební tým, který ji bude do těch věcí zasvěcovat. Může vnést do politiky trochu humoru a působit také svými půvaby. Zrovna v parlamentu jsou taky dámy, které zdaleka nedosahují takových kvalit, Gabriela je oproti nim i daleko chytřejší. Takže nevidím důvod, proč by tam nemohla být," hájí svou královnu.

Už jsme věděli, že o politice se od Gabriely nic nedozvíme. Přesto jsme jí dali poslední šanci: jste jen mediální tváří bez vlastního programu, která má být zvolena a jejíž kampaň budou pánové řídit za vás?

"Řídit ji nebudeme," ohrazuje se Blaško a do toho konečně promluví sama Gabriela. "No, já se učím. Oni mě do toho zasvěcují postupně. Ale já jsem neměla teď moc času," usmívá se a slovo jí opět bere stranický funkcionář.

"Gabriela je chytrá, ale nemá politické znalosti. To je pochopitelné, že dívka, která dělá striptérku a fotomodeling, tak se o politiku zajímá okrajově, proto jsme s ní začali pracovat s předstihem," říká a nám se při těch slovech rázem zhmotnila zdejší "výzdoba".

Definitivně měníme téma

Proč jste se poprvé nechala za peníze fotit nahá?

Dostala jsem se k té práci úplně náhodou. Seznámila jsem se s přítelem, který natáčel filmy. Mě napadlo, že bych se chtěla na natáčení podívat, tak jsem začala točit pornofilmy s přítelem a pak bez něj. Ale neměla jsem na to psychiku, dělala jsem to jenom pro peníze. Tak jsem se dala na tu lehkou erotiku – akty ve stylu Playboye. A hrozně mě baví stripshow.

Jak dlouho si myslíte, že u focení vydržíte?

Už od toho pomalu ustupuju. Jsou mladý holky, osmnáctiletý, a mně je už dvacet pět. My teď plánujeme něco jinýho. Já jsem člověk, co nevydrží dlouho na jednom místě, chci dělat něco novýho. Už ale plánuju rodinu, chtěla bych trochu zklidnit.

Když skončíte s focením, chtěla byste se věnovat nějaké jiné profesi?

Chtěla bych mít zahradnictví. Já vím, že je to nezvyklé, ale mně se to líbí. Mám vyučenou zahradnickou školu a ráda bych se k tomu vrátila. Je to zvláštní, že máme modelingovou agenturu a já se chci hrabat na zahrádce, ale já na to vedení agentury nemám nervy. A taky bych chtěla být vizážistka. Mám spoustu plánů.

Gabriela Munzarová se narodila 3. 3. 1983 v Hořicích v Podkrkonoší. Vystudovala zahradnickou školu v Kopidlně. Největším koníčkem je jí práce – stripshow, ráda vaří a plave. V loňském roce vyhrála soutěž Miss NEI. S přítelem má modelingovou agenturu. Věnuje se erotickému focení a stripshow. Společně také pořádají motosrazy. "To by věděl můj přítel. Kolik tak může mít?" reaguje na otázku, kolik dívek v agentuře zaměstnávají. "Řekla bych, že dva tisíce určitě. Máme dost holek, ale každý měsíc se to mění. Máme dva tisíce holek, ale aktuálně nám pracují dvě stovky. Pak se to zase změní. My děláme všechno od hostesingu, přes lehké erotické focení, stripshow až k pornonatáčení."