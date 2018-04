Gábina Partyšová: Život Pretty Woman se mi omrzel

Hodně jste zhubla. Není, doufám, příčinou nějaká choroba typu mentální anorexie?

Kdepak, netrpím žádnou chorobou, alespoň ne tou, o které bych věděla. Jsem jen nadmíru pracovně zaneprázdněná.

Gábina Partyšová Narodila se před 33 lety v Brně, kde vystudovala soukromé gymnázium.

Od čtyř let chodila na LŠU na hodiny zpěvu, klavíru a hudební nauky. Od 9 let působila v dabingu.

V roce 1993 vyhrála konkurz do hudebního pořadu ČT1 "Jak se rodí hvězdy" a díky úspěchu vzápětí vydala první desku Gabriela - Hledej lásku.

V roce 1996 moderovala pořad Souvislosti pro ČT1, v letech 1996 -1997 byla moderátorkou brněnského rádia Krokodýl.

1998 - 2006 moderovala televizní pořad Prásk.

V roce 2003 si vymyslela své dvojče a jako Rebeka moderovala televizní hitparádu Eso. V tomto roce moderovala i Českého slavíka.

Se svou druhou deskou Rebeka - Mý druhý já se v anketě Český slavík 2003 stala Objevem roku a mezi zpěvačkami se umístila na 8. místě.

V roce 2004 jí manžel vydal třetí album Rebeka - Flash.

O 3 roky později vydává čtvrté hudební album Gabriela.

Moderuje společenské a firemní akce a tři roky je večírkovou reportérkou televizního pořadu Top Star.

Jejím manželem je podnikatel Josef Kokta.

V roce 2007 se jim narodil syn Kristián.

A to je dobře?

Můj muž mě deset let chlácholil, abych se o práci nebála, že to jednou secvakne. A já mám intenzivní pocit, že se to právě stalo. V předvánoční čas jsou tradičně žně v zábavě a já denně moderuji. A navíc teď intenzivně připravujeme Silvestra, kterého budu uvádět.

Tím cvaknutím myslíte dosažení určitého uznání v branži?

I tak se to dá říct. Mají o mě zájem velké firmy, bankovní ústavy a dostávám i akademičtější nabídky. Daň za množství práce je ale návrat v jednu v noci, a protože chci být zároveň i správná maminka, vstávám se synem v šest ráno. Málo spím a vlastně málo jím. Kristián je po tatínkovi při chuti a sní většinu z toho, co uvařím, a já sama nemám čas konzumovat takové ty dobroty, co jdou do kil: třeba moje oblíbené zrající sýry.

Vyhovuje vám, že hubnete?

Není to úplně příjemný způsob hubnutí, nicméně kameře sluší. Ta bestie přidává pět až sedm kilo. Proto se pak lidem zdám malá a drobná, když mě vidí naživo. Teď mám čtyřicet devět kilo, ale doufám, že se přes Vánoce vykrmím aspoň na dvaapadesát.

Je pravda, že vám předmanželská smlouva nedovolí přibírat donekonečna?

Není to pravda. To jsme si tehdy vymysleli s manželem pro obveselení bulváru. Děsně jsme se tím tehdy bavili.

Je pro vás důležité, jak vypadáte?

Ano, je. Můj muž říká, že jsem fabrika a každá fabrika přestane časem vyrábět, když není zvenku a zevnitř průběžně opečovávána. Takže chodím pravidelně na všechny ty kosmetiky a pilates a v Salonu Miracle ze mě dělají o pár let mladší...

Žádná plastická chirurgie?

Před sedmi lety jsem absolvovala liposukci vnějších stehen. Toť vše.

O svůj zevnějšek ovšem pečujete příkladně, máte dokonce vlastní tým stylistů. Tolik si střežíte image kvůli profesi, nebo vás to tak nějak žensky baví?

Obojí. Baví mě to a kvůli profesi je to nutnost.

Investice do sebe se vám evidentně vrací, minimálně v úspěchu v práci. Plní se vám vaše sny?

Chtěla jsem být především zpěvačkou. Mým snem je mít svůj hit, který si budou lidé zpívat třeba v koupelně, a možná získat nějakou pěknou muzikálovou roli. A když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně i svého favorita mám: od Karla Svobody písničku Flash, kterou nikdy nehrála rádia a lidi ji moc neznají.

Před pár lety se vám k hitu snažil pomoct váš nynější manžel...

Asi myslíte billboardovou kampaň, kterou tenkrát podpořil novou desku. Ano, snažil se mi pomoci. Tehdy mě lidi vinili z toho, že jsem si kvůli desce vzala o dvacet let staršího pracháče.

A vzala?

Psalo se, že Pepa opustil svou rodinu kvůli mně. Nikdo už ale neví, že on si žil svůj život už dva roky před naším seznámením a další dva roky jsme takové to volnožití praktikovali oba. Já hodně zlobila, nechtěla jsem se vázat, bylo mi čtyřiadvacet a chtěla jsem si užívat velkoměsta a showbyznysu. Byli jsme spolu a nebyli a já až postupně zjišťovala, jak je nám spolu dobře. A nehrál v tom roli sex, peníze ani kariéra.

Počkejte, ale desku vám vydal. To jste nechtěla?

Věděla jsem, že mi ji vydá, ale jestli to mělo nějaký vliv na náš vztah, tak jen opačný: já se bála, aby to hezké mezi námi nepohřbila jedna deska. Kdybych chtěla kariéru přes postel, využila bych tenkrát jiné mocné muže. Páky na ně jsem měla. Mužskou náklonnost, ač jsem se jí svého času nebránila, jsem pro kariéru nepotřebovala. U mě ji vždycky ovlivňovaly ženy.

Ale váš muž ji chtě nechtě ovlivnil také, i když tou kampaní asi trochu nešťastně. To vám nevadilo?

Pro mě byla přirozenější cesta dostat nejdřív písničku do rádia, teprve až ji budou lidi znát, udělat propagaci na desku. Jenže ono se tak dlouho nedělo, Pepu coby bývalého marketéra to štvalo, a tak rovnou udělal kampaň. A sklidil za to výtky, že se zbláznil, když nasypal prachy do nějaké zpěvandule.

Vyčetla jste mu to někdy?

Ne, nikdy a nikdy to neudělám. Nemám důvod. Zaprvé všechno, co pro mě dělal, dělal z lásky. Já to vnímala a přijímala, i když jsem věděla, co si lidi šuškali, že na nic nemám, a proto potřebuju jeho prachy. Zadruhé i světová hvězda, jakou je Pink, měla hypotéku od firmy na to, aby uživila mašinérii lidí kolem sebe, kteří jí pomáhali na výsluní. Tak proč by do vás neinvestoval někdo, kdo si myslí, že jste dobrá?

Ovlivňuje vás manžel i dnes?

Ano, ale tak hezky kamarádsky. Upozorní mě třeba, že jsem v rozhovoru nemusela volit tahle slova, protože nebudou správně pochopena, ale já oponuju, že jsem to chtěla říct právě takhle. Občas máme rozpory třiatřicetiletý holky a zkušeného pětapadesátiletého chlapa.

Nedělá vám tichého manažera?

Já to zvládnu sama a nově za pomoci manažerky. Pepa se teď kromě americké burzy nevěnoval ničemu soustředěně, a tak jsem ho bavila tím, kam jdu a co jsem tam zažila. Ano, pomáhal mi s kontakty na některé lidi, ale kdybych tu práci nezvládla, mohla jsem mít lano, jaké jsem chtěla, ale znova by mi nezavolali.

Zvolil model: dám ti šanci, ale ty si ji musíš obhájit?

Ano. Nechce mě přetvářet, prý si na mně váží toho, že se držím své parkety, nikam nespěchám, jdu si pilně a nenásilně za svým. A já ho za to obdivuju.

Z jisté cílevědomosti vás média obvinila, když vás pasovala do role zlatokopky. Proč jste se nebránila?

Jsem pořád ještě na druhém břehu, kdy já zpovídám známé tváře a vůbec na sebe nekoukám jako na celebritu. Neměla jsem pocit, že mi přísluší se obhajovat. Věděla jsem, jaká je pravda o mně a Pepovi, a tu teď říkám tady vám. Navíc jsem si už od dětství vydělávala poměrně slušně svými koníčky a dabingem. Byla jsem konkurzová holka. Jezdila jsem na konkurzy od patnácti do Prahy, a dostala se tak ke své první desce v jedné televizní soutěži.

Ten tah na branku ve vás pořád je?

Určitě, i když s narozením Kristiánka už ta touha dokázat národu, že ve mně něco je, není tak intenzivní. Milující manžel a syn jsou na prvním místě. Na druhou stranu exhibicionismus, chuť bavit lidi a být mezi nimi nezmizel, tudíž jsem se úplně neodstřihla od příležitostí. Jen jsem přestala tlačit na pilu a v tu chvíli se začalo dařit.

Vypadá to, že si zakládáte na tom vydělávat si sama na sebe. Vás neláká jen si užívat bohatství?

Já nejsem vůbec materialista. Nelpím na hmotných statcích. Když mi v pětadvaceti koupil Pepa porsche, líbilo se mi, ale kdyby se to nestalo, o nic nepřijdu.

Vy se neobklopujete ráda luxusem?

Nikdy jsem jím obklopena nebyla, a tak když k němu člověk přičichne, odletí si na víkend do Paříže nebo do Říma, kupuje si šatičky za sto tisíc, tak je to tak trochu příběh Pretty Woman. Přála bych ho prožít každé holce. Ale všechno se jednou omrzí, a když si dneska jako mamina představím, jak jsme s těmi penězi hýřili, zdá se mi to úsměvný a scestný zároveň.

Nechcete mi ale říct, že žijete v tomhle směru asketicky...

Ne, to nechci. Máme hezký byt v Praze, dům kousek za ní a ještě jeden dům na Floridě. Pořád ale vstávám v šest ráno, udělám snídani, jdu něco nakoupit, pak do střižny, odpoledne si hraju se synem a večer jdu do práce. I když za slušné peníze, pořád žiju normálně.

Co jsou pro vás slušné výdělky?

Jsem průměrně placená moderátorka. Roky si držím stejné honoráře. To, že se mi poslední dobou zvedá jejich výše v nabídkách, je možná důsledek práce, kterou odevzdávám. Někdy dostanu třicet tisíc za náročný plesový večer, kde se doslova rozdám, jindy mi na tu samou částku stačí někam přijít a říct "deset vět". Uvědomuju si ale, že někdo na takovou sumu pracuje měsíc. Taky si toho, co mám, moc vážím... A vlastně se mi o tom špatně mluví.

To slyším. Proč?

Pro čtenáře jsou tohle vždycky těžko stravitelná slova. Zvlášť když to vypadá, že se jen hezky obléknu, chytnu mikrofon a mám vyděláno.

Co je za tím?

Aby moje vystoupení k něčemu vypadalo a působilo nenuceně, je za ním hodně hodin přípravy. Není jednoduché se na lidi naladit. Energie se vyčerpá, a to mám před sebou třeba ještě x hodin v autě a minimální spánek. Vím, ostatní taky vstávají a taky mají děti, proto si s touhle obhajobou neumím poradit, právě proto jsem vděčná za to štěstí, co mám.

K němu patří i zázemí. Nemáte strach, že byste o ten šťastný přístav přišla? Třeba rozvodem?

Některé majetkové záležitosti jsme opatřili už před narozením dítěte a kvůli němu. A protože i já jsem stála o to investovat své zisky do něčeho smysluplného, mám na sebe například hypotéku na třicet let na čtyři miliony.

To znamená, že i vy se můžete kvůli závazkům bát o práci?

To ano, ale je to příjemnější strach než opačný pocit, že nemáte žádné hranice, žádné závazky, o nic se nemusíte snažit. To by mě demotivovalo.

I vás se týkají existenční starosti?

No jasně, i velké peníze se dají utratit.

Vy nepocházíte ani trochu z bohatých poměrů, že?

Já jsem holka z brněnského paneláku. Moje maminka prodávala v nábytku a táta dělal na dráze. Naši museli mít tři práce, aby nás se sestrou udrželi na soukromém gymplu v Brně.

Máte potřebu to rodině vracet?

Dělám to od chvíle, co jsem vydělala první kačku.

Neslušela by vám charita?

Ale já se jí věnuju. Mimo jiné jsem v jednom drahém módním obchodě prodávala před Vánocemi oblečení a vydělaly jsme tak s kolegyní 450 000 korun na onkologický přístroj pro děti do Motola.

Očima autorky Když vstoupí Gábina Partyšová do místnosti, víte to okamžitě. Patří mezi lidi, kteří komunikují všemi smysly a bez jakéhokoliv násilí na sobě jsou vzápětí středem pozornosti, ačkoliv tím nic nesledují. Možná proto vás neodradí, spíš si vás získá. Alespoň mně je tahle energie sympatická. Navazuje kontakt rychle a rychle mluví. Rozhodně se nebere zbytečně vážně, řekne jedním dechem mnoho různých informací a vypadá to, že nikdy jejich zásobu nevyčerpá.

V duchu hesla bohatým brát a chudým dávat?

Vlastně skoro doslova. Bohatí mě platí na plesech a já pak pomáhám v Alzheimer centru. Podle mého muže jsem samaritánka a chtěla bych zachránit celý svět. A vidíte, kvůli mé pověsti by to do mě nikdo neřekl. A přitom mi karty předpověděly, že za deset let už budu jen a jen pomáhat lidem.

Že by se kruh uzavřel? Když jsme u toho osudu Pretty Woman, zkrásněla jste za ty roky?

Říkají, že fyzicky ano. Ale asi je to vnitřní odraz energie, ne už tak úporné, ale rozmělněné mateřstvím. Obecně si myslím, že baby mezi třicítkou a čtyřicítkou zkrásní.

Pokud se jim daří...

Pokud se jim daří a mají dítě. Znám ženy, které to přehnaly se svou kariérou. Dnes je jim skoro čtyřicet, jsou bezdětné a sobecky řeší dokola jen sebe. Já pokládám za přirozené mít děcko do třiceti, pokud to tedy jde.

To už vám bylo. Není čas na druhé?

Ano, přála bych si dlouze spící holčičku.

To by byl manžel čerstvým otcem jako zralý pětapadesátník. Vzpomenete si někdy na věkový rozdíl mezi vámi?

Znám sedmdesátníky, kterým třicítky nestačí. A jestli jednou budu mít doma páprdu, tak se o něj postarám. Pořád to bude moje osudová láska.