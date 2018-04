Snad jsem se mu líbila, říká čtenářka, která pózovala Janu Saudkovi

Čtenářky nám posílaly fotografie na téma „Já očima Jana Saudka“ a v hlasování se pak rozhodovalo o vítězce a dalších čtyřech z vás, které vyhrály knihy, puzzle a fotografii k filmu. (Více se dočtete zde.)

Focení s Janem Saudkem vyhrála Veronika Kumhalová. „Byl to úžasný den, pan Saudek je skvělý chlap i člověk,“ pochvalovala si Veronika, které se prý z trémy napřed klepala kolena. „Ale pan Saudek byl vtipný a příjemný, že mě tréma hned přešla,“ svěřila se čtenářka, která na focení přijela s kamarádkou do Prahy z Brna.

„Byl to trapas, navigace nás vedla trochu špatně, tak jsme na tak důležitou událost přijely asi o čtyři minuty pozdě,“ měla Veronika zbytečné výčitky.

Fotograf už měl pro Veroniku připravené kostýmy nevěsty a ženicha. „Ten věčný rozpor mezi světem žena světem mužů mě fascinuje. Je to velké téma, které je možné najít v mnoha mých fotografiích. Nevyčerpatelná inspirace,“ vysvětlil Jan Saudek.

„Že prý mám obličej jako děvčátko a že se budu fotit ve svatebním,“ vylíčila Veronika. „Bylo to docela rychlé, honem se obléknout a už se fotilo. Za necelou hodinu už bylo po všem. Ale prý bývá jindy s prací hotov ještě daleko rychleji, takže jsem se mu snad líbila,“ rozplývala se Veronika.

Fotograf na DVD Správná odpověď na otázku: Kolikáté narozeniny slaví Jan Saudek tuto středu 13. 5.? zněla: Osmdesáté. DVD s filmem fotograf posíláme: Marii Vrbkové do Chebu, Iris Vinklerové do Opavy a Věře Lelkové do Rtyně v Podkrkonoší. DVD k filmu Fotograf režisérky Ireny Pavláskové

I fotograf si Veroniku pochvaloval. „Byla okouzlující! Pro fotografa je vždycky požehnání, když je model poddajný, to znamená, že udělá, co po něm chcete a nic nenamítá, neodmítá,“ potvrdil sám Saudek a dodal, že, aby se fotografie povedla, musí být v první řadě na obou stranách jistá důvěra.

„Ovšem nemyslete, že je to vše! Lidé se totiž dělí na fotogenické a nefotogenické, což neznamená, že je jeden ve skutečnosti lepší a druhý horší, protože znám nefotogenické dívky, co jsou hodné a rovné, a pak naopak ty, co je kamera miluje, ale jsou to pořádné potvory… Některé zkrátka kamera miluje.“

Než se Veronika vrátila domů do Brna, po focení si ještě s kamarádkou užily v Praze pár hodin nákupů. Teď už se těší, až fotografie, které jí Jan Saudek věnuje, ukáže svým nejbližším, kteří jí v soutěži fandili. „Mám zážitek na celý život,“ říká spokojená Veronika.