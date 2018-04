Flirtovat se naučí každý. Začněte úsměvem a berte ho jako hobby

„Flirtovat neumím, protože jsem to jako mladá holka nepotřebovala,“ říká devětatřicetiletá Zuzana. „Kluci mě balili sami, nemusela jsem se vůbec snažit. Jenže jsem si vybrala nevhodného. Dneska jsem tři roky rozvedená, ráda bych se seznámila, ale na flirt už je v mém věku pozdě. Jako rty špulící diblík bych si připadala trapně. Nemám chuť ze sebe dělat někoho jiného, než ve skutečnosti jsem.“

Zuzana se ve svém vyjádření dotkla hned několika témat. Schopnosti flirtu jako takové i osobnostních změn, které by nastaly, kdyby se do flirtování přece jen pustila. Netají se tím, že se jí do toho nechce. Na druhé straně jí stav singl vadí. Zatím ovšem ne natolik, aby ji to motivovalo něco s tím dělat. Zkusit něco jiného, když to, co dělá, nefunguje.

Není sama. Stejně nebo podobně se na flirtování, zejména ve zralém věku, dívá mnoho žen. Každá to sice definuje trochu jinak, přesto lze při hovoru na toto najít společný jmenovatel: strach ze ztrapnění a odmítnutí. A zkostnatělou představu o sobě jako o antitalentu.

Stručný manuál flirtu Nauč se cítit dobře ve své kůži, aby ti nevadilo vzbudit pozornost, být objektem mužského zájmu. Vyzkoušej doma před zrcadlem, co ti nejvíc sluší a co lichotí tvé postavě. Neboj se zdůraznit ženské křivky. Červená rtěnka, dekolt, podpatky, vše je dovoleno, dokonce žádoucí. Optimalizuj všechny prvky řeči těla: mimiku, držení těla, hlas, gesta, ladnou chůzi, sexy oblečení, vhodné nalíčení atd. Je to důležitější než krása. Nauč se vysílat vyzývavé pohledy a svůdné úsměvy. Vybírej si náhodné muže a trénuj. Trénuj úplně všude: na ulici, v metru, v restauraci, na vernisáži, na koncertě atd. Testuj svůj účinek na muže. Buď charismaticky vyzývavá, motivuj k oslovení a neboj se oslovit muže sama. Záminkou k oslovení může být něco zvláštního na dané situaci, jakýkoli dotaz, vtipná poznámka. Obracej se k muži otevřenými gesty, čechrej si vlasy, pohrávej si s řetízkem, pohupuj se v bocích. Všichni muži mají slabost pro projevy ženskosti. Během rozhovoru buď živá a často se směj. Zvonivý smích je sexy. Buď příjemnou a chytrou společnicí. Dialog je při flirtování lehký, má charakter small talku. Ženina role spočívá ve správně namixované kombinaci přibližování a odtahování. Vyvolávej slovy příjemné asociace. Zrcadlí muž tvoje gesta, pohyby? Pak jsi ho nepochybně zaujala. Muž je lovec a láká ho vše, co znamená výzvu. Proto buď svůdná, ale ne snadná kořist. Komplimenty přijímej s grácií a uměj je i opětovat. Vhodné je pochválit něco na jeho oblečení nebo módních doplňcích. Muži lichotí, považuje-li ho žena za výjimečného. Obdivuj, ale s mírou. Nepodbízej se. Znáš svou cenu a víš, že si tě zaslouží jen někdo. Muž nesmí mít pocit, že jsi sama, zoufalá, získání muže je tvůj nejvyšší cíl. Pozve-li tě muž na schůzku, nesmí získat dojem, že máš čas kdykoli. Důležité: tvým cílem nesmí být ulovit muže, ale hra. Najdi ve flirtování zalíbení a provozuj ho všude. Nevyjadřuj se přímo, buď tajemná. Muže vzrušuje, musí-li pátrat, dozvídat se o ženě víc a víc. Nebuď nudná ani naivně zamilovaná. Žena je zajímavá tehdy, musí-li muž vynaložit určitou námahu na její získání. Cení se humor, šarm, inteligence, nezávislost, zdravé sebevědomí a zároveň schopnost naslouchat a pochválit.

Odborníci: Flirtovat se naučí i introvert

Kdo se chce naučit něco nového, musí se tomu věnovat. Plně se do toho ponořit. Chcete umět řídit auto? Absolvujte autoškolu. Znát další jazyk? Zapište se do kurzu, nebo šprtejte doma. Stejně je to s jakoukoli jinou činností, kterou chceme zvládnout.

Chceme-li však autenticky působit při flirtu, musíme obětovat víc než volný čas. V tomto případě je třeba od základu změnit chování, což právě v těch jako Zuzana, co si o sobě myslí, že jsou naprogramováni opačně, vzbuzuje nevoli či dokonce nahání hrůzu.

Ale na všechno existují triky. Přelstít lze i vlastní hlavu. Je k tomu zapotřebí jen trocha představivosti a „odosobnění“. „Bylo by ale smutné, kdyby se flirt nedal naučit Já tvrdím, lépe řečeno vím, že se to naučit lze,“ píše ve své knize Kurz flirtu německý psycholog Thomas Peter.

V tom, že si každá žena může osvojit umění svádět a ulovit muže svých snů, se odborníci shodují. „Sama se v budoucnu může rozhodnout, kdy zůstane u nevinného flirtu a kdy z toho bude něco víc. Jde o princip výběru. O to, vzít si, co se člověku líbí, a nečekat, až bude muž snů stát před dveřmi,“ píše německá koučka Dietlind Tornieporthová v knize Perfektní svůdnice.

Kdo totiž čeká, že bude nalezen, může čekat dalších sto let. Žijeme v mediální době, kdy na sebe všude někdo upozorňuje, nějak se zviditelňuje. Bez prezentace, v tomto případě sebeprezentace, nefunguje nic.

Nebojte se na sebe upozornit

Flirt sice existuje odjakživa, ale jeho výrazové prvky a pravidla se mění spolu s dobou a společenským pokrokem. V minulosti bylo těžko myslitelné, aby muže na ulici oslovila žena. Dnes je to zcela normální a muži si na to dokonce zvykli. Vítají, usnadní-li jim žena v tomto smyslu práci.

Cože? Oslovit muže? Ani náhodou, řekla by asi výše citovaná Zuzana. Jenže není oslovit jako oslovit. Je třeba na sebe jen vhodně nebo dokonce vtipně upozornit. Vyčlenit se z šedé masy a prezentovat se jako zajímavá, pokud možno přitažlivá bytost.

Žena, jež chce mít úspěch u mužů, musí být krásná, myslí si většina žen.

„Kdybych vypadala jako Angelina Jolie, měla bych určitě mnohem větší šance. Jenže já tak nevypadám, proto mám při seznamování potíže,“ posteskla si čtyřiapadesátiletá Xeňa, mimochodem atraktivní platinová blondýna s ideálními mírami v mondénní róbě.

Usmívat se může každý

Nápadná krása může být však někdy dokonce překážkou. Takové ženy muži často mají za namyšlené princezničky: náročné, náladové, zhýčkané a přelétavé.

„Krasavice jsou pasivní a nudné,“ myslí si osmatřicetiletý Petr. „Čekají, že je muž bude bavit a ony nemusejí hnout prstem. To není nic pro mě. Mám rád ženy upravené, ale přirozené a živé.“

Jak se zdá, nehraje krása při seznamování zdaleka tak důležitou roli, jak se obecně soudí. Více boduje živost, veselost, hezký úsměv. Možná právě tohle citované atraktivní Xeně chybí.

„Po rozvodu jsem si neuměla představit seznámit se někde venku,“ líčí své pocity třiačtyřicetiletá Monika. „Zaregistrovala jsem se na dvou seznamkách a chodila na schůzky. Ale ti muži byli divní a vypadali jinak než ne fotkách. Už jsem si řekla, že to vzdám. Pak mě jednou v supermarketu u pultu se sýry oslovil muž. Chtěl vědět, co se hodí do salátu, ale byla to průhledná záminka. Dali jsme se do řeči. Prý mě už chvíli pozoroval, zaujal ho můj zasněný úsměv. To mě povzbudilo. Od té doby jsem se začala usmívat ještě víc – a zabralo to! Už rok jsem ve vztahu,“ vypráví Monika.

Cesta k úspěchu: nenucenost a autenticita

Možnosti, jak na sebe upozornit, jsou neomezené: od starého triku s upuštěním nějakého předmětu (dříve kapesníčku) na zem přes klasický dotaz, kolik je hodin, až po vlastní originální nápady. Nejlepší je, když vycházejí z konkrétní situace. Ve filmu Romana Polanského Hořký měsíc hlavní hrdina v pařížském autobusu daruje svou jízdenku dívce, která jede načerno. Zachrání ji tím před revizorem. Pokutu zaplatí on, ale odměna je sladká.

Stačí mít oči otevřené, vyhledávat a vytvářet příležitosti: chodit na trhy, slavnosti, vernisáže, festivaly, prostě tam, kde se něco děje. Snadno tam najdeme něco nevšedního, zvláštního. Pak už stačí podělit se o to s vedle stojícím mužem.

„Zvláštní nápoj, co támhle prodávají, už jste ho někdy pil?“

Každý muž se rád blýskne, a nebude-li mít zrovna zánět hlasivek, určitě k tomu něco řekne. Tím je základní kámen komunikace položen a pak už záleží na dalších okolnostech, zda a jak se bude rozvíjet.

„Jsou různé možnosti, jak flirtovat. Většinou to začíná očním kontaktem. Dívejte se lidem do očí!“ uvádí v knize již zmíněný Thomas Peter a dodává, že je úplně jedno, co řekneš. Musí se to hodit k tobě a tvému typu a musíš to umět podat.“

Úspěšný flirt působí nenuceně, autenticky a vypovídá o svém nositeli. Například o jeho temperamentu. Nezbytná je i trocha štěstí, ale i to přeje odvážným. Také odhodlaným, dalo by se dodat. Zatočit se samotou by měl být dost dobrý důvod odhodlat se k činu. Kdyby tady nebylo to zpropadené sebevědomí a sebehodnocení.

Jak se vidíme, jakou máme o sobě představu, určuje to, co ze sebe vyzařujeme. Není žádným tajemstvím, že lidé, jejichž sebehodnocení je nízké, tak působí i navenek. Kvůli tomu je také ostatní vnímají jako méně atraktivní než ty, kteří ve skutečnosti zdaleka tak pohlední nejsou.

„Náš mozek v každé situaci také podvědomě srovnává to, co právě prožíváme, s minulými událostmi. Hlavně s těmi negativními: ‚Takového týpka v kožené bundě už jsem jednou oslovila a tehdy mě odmítl.‘ Co v takových chvílích dělám? Zhluboka dýchám. Představím si, že jsem muži obdivovaná a obletovaná filmová diva. Změním řeč těla. Jsem krásná. Žádoucí. Všechny můžu mít. Je mi jedno, jestli dostanu košem. Další, prosím!“ radí koučka Dietlind Tornieporthová.

Kromě toho, že se tím bavíme, nás taková vnitřní sebemotivace zbavuje nejistoty a nervozity.

Dvaapadesátiletá personální ředitelka Eva je zářným příkladem. „Kdykoli jdu na rande, a že jich za poslední dva roky byly desítky, představím si, že se jedná o pohovor s uchazečem. Tím pádem vůbec nevím, co je to nervozita. Těším se, co mě na schůzce čeká, co na mě dotyčný bude zkoušet. Baví to ale jen určitou dobu a pak se z toho stane stereotyp. Jsem ráda, že jsem konečně u někoho zakotvila.“

Poznávání nových lidí může být hobby

Můžeme být ale nenucení a spontánní, když nám o něco jde?

“Flirtuj jen ze záliby ve věci samotné. To je to, co doporučuju. Jdi mezi lidi, buď nenucený a vychutnávej si to,“ radí Thomas Peter. Takovým způsobem podle něj navážeme nejzajímavější známosti. „Neměj žádné postranní myšlenky,“ radí dál. „Flirtuj se všemi. Nutíš-li se flirtovat, aby ses seznámil, jsi pod tlakem očekávání a nebudeš mít velký úspěch.“

Žádoucí je tedy udělat si z poznávání nových lidí hobby, vnitřně se tak nastavit, a cíleně pak vyhledávat prostředí a osoby.