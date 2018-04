Švédská kina označují filmy, které obsahují předsudky vůči ženám

Posuzování filmů je jednoduché a vychází z testu americké kreslířky Allison Bechdelové, která jej navrhla v roce 1985. Aby film získal označení, že neobsahuje genderové stereotypy, stačí, když má alespoň dvě pojmenované ženské hrdinky, které spolu hovoří, a to o něčem jiném, než o mužích. Bohužel sítem Bechdelové neprošel například ani jeden z Pánů prstenů, Hvězdných válek, Pulp Fiction, Big Lebowski a až na jednu výjimku ani Harry Potter.

Ellen Tejleová je ředitelkou artového kina ve Stockholmu, které označení zavedlo mezi prvními. A tvrdí, že je překvapivé, jak málo blockbusterů takové označení dostane. Zavedení označení se u diváků setkalo s úspěchem. "Mnohým lidem to otevřelo oči," řekla Tejleová britskému listu The Guardian.

Mužský svět na filmovém plátně

Pokud se pořádně zadíváte, všimnete si, že na filmovém plátně panuje nadvláda mužských silných akčních hrdinů, okolo kterých cupitají krásné, ale slabé ženy, které jsou jen málokdy chytré nebo aktivní. Mnohé z nich velkou část svých několika minut na obrazovce navíc stráví řešením mužů, jako kdyby pro ně nic jiného na světě neexistovalo. Důležitá rozhodnutí je uvidíte dělat jen málokdy.

To má podle feministek a feministů vliv na to, jakým způsobem o sobě a svých možných rolích ve společnosti přemýšlejí mladé dívky. Proto by na stříbrném plátně chtěli daleko častěji vidět "superhrdinku, profesorku, nebo ženu, která překoná těžké životní překážky a ukáže novou perspektivu, "dodává Tejleová.

S tím souhlasí i Michaela Svatošová z Gender Studies: "Bourání stereotypů a předsudků prostřednictvím podobných nástrojů, jakým je test Allison Bechdelové, může být pozitivním krokem. Nejde o samotné známkování filmové produkce, ale o poukázání na rigidnost, s jakou jsou ženské a mužské postavy zobrazovány často ve velmi zjednodušených situacích a rolích, které slouží dále jako vzory chování pro další generace."

Hledají se ženské hrdinky

Iniciativa označování filmů podle genderových předsudků podporovaná Švédským státním filmovým fondem se pomalu ujímá. Označení zatím uvádějí čtyři kina, ale do programu už ho plánuje zařadit i kabelová televize Viasat Film. Ta se dokonce rozhodla 17. listopadu vysílat pouze filmy, které projdou Bechdelové testem, (například Hunger Games nebo Železná Lady).

Test lze podle Svatošové vnímat jako dočasné opatření, jehož cílem je upozornit na problematičnost filmových obsahů a které může vést k jejich změně. "V ideálním případě publikum zareaguje tím, že začne na označené filmy kriticky nahlížet. Pokud se mu v důsledku toho přestanou líbit, tak klesne po takových produktech poptávka a tvůrci se budou muset přizpůsobit," doufá česká feministka.

Důkazem je podle ní stále rostoucí počet filmů s ženou v aktivní roli, některé příklady naleznete v naší fotogalerii. Hodnocení filmů podle Bechdelové najdete také na stránce BechdelTest. com.

Ale test ale má i ve Švédsku odpůrce. "Je příliš mnoho filmů, které projdou tímto testem, ale které ani trochu nepomohou učinit společnost rovnější nebo lepší, a mnoho filmů, které testem neprojdou a v tomto ohledu jsou skvělé," vyjádřil se švédský filmový kritik Hynek Pallas, který také odsoudil zapojení Švédského filmového institutu.

Švédsko opět o krok napřed

Genderová politika je ve Švédsku na vyspělé úrovni, je zde třeba hlídána neopodstatněná nahota a sexismus v reklamách. Další iniciativa se zase snaží do médií přivést více expertek na nejrůznější problematiky.

"Skandinávské způsoby řešení těchto problémů slouží často jako dobrá praxe a velká inspirace pro ostatní země EU. Je třeba podotknout, že i severské země, které jsou pionýry v této oblasti, se potýkají s mnoha problémy s tímto spojenými. Citlivost k genderové problematice není rozhodně otázkou samozřejmosti, ale letité práce při jejím osvojování a praktikování," dodává Michaela Svatošová z Gender Studies.

Značení filmů obsahujících genderové předsudky je: