Figurky bojují o přízeň kupujících

Pokemon je v čele seznamu popularity sestaveného Britským sdružením hračkářského maloobchodu na základě prodejů na konci listopadu a Furby je na druhém místě. Zatímco David Fogel, ředitel nákupu u Hamleyho sází jasně na Pokemona, Britské sdružení hračkářského maloobchodu je opatrnější.

"Pokemon vypadá dobře, ale mění se to denně, takže nedělám předpovědi," řekl mluvčí Gerry Masters.

V konkurenčním kotli hračkářského oboru se ale číslice o prodeji jednotlivých hraček těžko sledují.

Obchody v japonském Tokiu zase nestačí poptávce po pomilováníhodné postavičce Pikaču za 5800 jenů (asi 60 dolarů).

Obchody od Johannesburgu po Mexiko naopak hlásí velké prodeje Furbyho. Cena v přepočtu kolem 1000 korun. V mnoha zemích mladší děti požadují figurky založené na televizních programech Světové federace wrestlingu či gelové figurky podobné živému zárodku.

I zboží souvisící s "hvězdnými válkami" včetně figurek na baterky sviští z krámů závodní rychlostí.

Starší děti se zaměřují na vyspělejší techniku. V průzkumu mezi 200 mladistvými od 12 do 15 let zjistili britští obchodníci, že padesát procent touží po mobilních telefonech, dvaatřicet procent by chtělo barevnou televizi a devatenáct procent se těší na elektronické hry jako Play Station nebo Dream-cast.

Mezi mladistvými je též populární sportovní zboží a počítačové hry.

Hodně dárků pro dospělé je ovlivněno miléniem, píše Mary Brittainová, redaktorka britského maloobchodního časopisu Gift International. Říká, že muži si přejí otvírače lahví, kapesní nože a budíky z chromu a stříbra - kovů milénia. Ženy si naproti tomu přejí lesklé kůže, vonné svícny a tkané vlněné předměty. Obchodní dům Macuja v Tokiu uvádí, že žhavými favority jsou zlaté a platinové klenoty a šály z pašminy, což je vzácný druh kašmírské vlny.

V obchodním domě Harrods v Londýně se dobře prodávají kabelky, peněženky a sportovní kalhoty Prada a lesklé manžetové knoflíčky Gucci pro muže a na záznam čeká 600 zájemců na Fendiho bagety, obdélníkové kabelky přes rameno pro ženy z kůže poníků.

Mnoho britských obchodů prodávalo úspěšně i stolní hru "Kdo chce být milionářem" za 23 liber, probíhající na základě britského televizního kvízu, která byla nedávno uvedena i v USA. Výrobci ve firmě Upstarts tvrdí, že bylo prodáno 250 000 her a doufají, že do Vánoc to dotáhnou na 300 000.

Švédové mají jiné nápady. Špičkovým vánočním dárkem jsou zde knihy a přitažlivá je i bible.