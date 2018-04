Pokud se muž k ženě vrací, nemůže se cítit podvedená, tvrdí šovinista

Zatímco hlavním hlediskem posuzování kvality muže je podle šovinisty Josefa Hausmanna jeho finanční zajištění, u ženy je to pouze její sexuální přitažlivost.

„Jedinou devizou ženy je její tělo. A pokud bude nositelka Nobelovy ceny, ale nebude dobře vypadat, nikdo se o ni nebude starat. Štěstí muže spočívá v tom, že pokud nepobral krásy, jako třeba já, tak to může dohnat jinými vlastnostmi, které ženě neposlouží. Může být bohatý, vtipný...,“ rozpovídal se o důležitých hodnotách mužů a žen Hausmann. Na námitky feministky Smiggels Kavkové se rozhodl pomoci si příkladem.

Milionářka i vědkyně musí být krásné

„Představte i stotřicetikilovou milionářku, pomůže jí to bohatství? Nepomůže. Já bych s ní na Kanárské ostrovy, kdyby mě pozvala, nejel. To bych to raději zaplatil za své ušudlané peníze nějaké hubené holce,“ zasnil se ve studiu Josef Hausmann.

Feministka Jana Smiggels Kavková s takovým názorem nesouhlasila.„Muže ženská těla přirozeně zajímají a přitahují, to nijak nezpochybňuji, to souvisí s našimi pudy. Sexualita je jedna rovina vztahů, ale kromě sexuálních existuje celá plejáda jiných vztahů, jako je přátelství nebo pracovní vztahy, ve kterých sexualita roli nehraje,“ vysvětlila svůj pohled feministka. A dodala, že redukce ženy na pouhé sexuální objekty bez mozku ji uráží.

Potomci praproutníků

Svérázný je i Hausmannův pohled na nevěru, před kterou si prý muži z biologického hlediska nemohou pomoci.

„Pokud se muž k ženě pravidelně vrací a pečuje o ni a její potomstvo, nemůže se tato žena považovat za podvedenou. Co by pak byly ty ostatní?“ uvažuje na svém webu mužský šovinista.

V naší diskusi Josef Hausmann podotkl, že muži jsou potomci pradávných praproutníků. „Muž může být nevěrný a stále milovat svou ženu a rodinu. To ale žena nikdy nepochopí,“ objasňoval ve studiu a zároveň přiznal, že i on se řadí mezi nevěrníky. „Samozřejmě, že jsem byl nevěrný,“ odpověděl na přímý dotaz.



Přitažlivost neznamená automaticky nevěru

Je přesvědčen o tom, že mužská a ženská nevěra nejsou totožné, protože muž většinou neinvestuje nikde jinde své city, ale pouze naplňuje biologickou potřebu. „Genetickou výbavou jsou muži takto uzpůsobeni a nemohou jinak.“

„Nikdo nemá dneska ale klíč na to, co je lidem naučené a co je vrozené, to je věčná vědecká debata,“ vymezila se Kavková proti takovým tvrzením. A uvedla, že přestože se může cítit přitahována někým jiným, než je její partner, nemusí s ním být hned nevěrná. Roli hrají i další aspekty než jen sexuální pud, třeba láska nebo věrnost. Ona s manželem otevřenému partnerství neholdují. A dohoda s partnerem, tak aby byli oba spokojení, je podle Smiggels Kavkové předpokladem úspěšného vztahu.

