Na dobročinné přehlídce zazářila italská móda i mladé hudební talenty

Cílem přehlídky bylo spojit svět módy pro pomoc dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Kromě patronky nadace Terezy Maxové se jí zúčastnili nejen sponzoři, ale i vzácní hosté, mimo jiné také topmodelka Karolina Kurková. Překvapením večera pak na mole byl čerstvý vítěz Davis Cupu, tenista Radek Štěpánek. Přímý přenos jste mohli exkluzivně sledovat v pondělí od osmi hodin. V úterý vydáme z přehlídky bohatou obrazovou fotogalerii a videozáznam.

"Jsem moc ráda ve své rodné zemi, abych podpořila úžasnou akci, kterou dělá Terezka Maxová. Velmi ji obdivuji, je to skvělá máma tří úžasných dětí. Jsme si i povahově velmi podobné, jsme obě hodně spontánní," řekla Karolina Kurková.

"Trochu v ní vidím i sebe, mám taky čtyřletého syna. A nedovedu si představit, že jsou děti, které jsou bez rodičů, nemají co jíst ani léky a přístup ke vzdělání. Nejraději bych adoptovala všechny takové děti. Všechny! Ale to samozřejmě nejde. Tak aspoň podpořím Terezku na mole," uvedla topmodelka.

Premiéra italské značky

Dosavadní ročníky přehlídky Fashion for kids zajistily na pomoc dětem částku 37 milionů korun. Letos přibyla rekordní částka 8 245 161 korun.

Pomozte i vy Pokud i vy chcete podpořit poslání Nadace Terezy Maxové dětem, pošlete dárcovskou sms ve tvaru – DMS TEREZADETEM (pro jednorázovou podporu) či DMS ROK TEREZADETEM (pro roční podporu) na telefonní číslo: 87777. Zpráva stojí 30 Kč a nadace z ní obdrží 28,50 Kč.

Večer přinesl opravdovou módní lahůdku: premiéru kolekce italské značky CoSTUME National na jaro/léto 2014.

CoSTUME National má velmi rozpoznatelný styl. Představuje směs minimalismu a rock’ n‘ rollu s ikonickou, štíhlou a smyslnou siluetou. Unikátní materiály a střihy jsou samozřejmostí a firma se snaží nacházet rovnováhu mezi řemeslným provedením a technologií, tradicí a inovací i minulostí a budoucností. Modely firmy této značky si vybírají a nosí ikony současnosti jako Mick Jagger, David Bowie, Angelina Jolie, Katie Holmesová, Tom Cruise, Heidi Klumová či Keanu Reeves.

To nejlepší z české módy

Další kolekcí, která se na tomto exkluzivním uzavřeném večeru představila, byl výběr toho nejlepšího z české módy, o který se postarali stylisté italského magazínu Vogue. Vlasy modelek a všech účinkujících upravil salon Petry Měchurové a nalíčila je švédská přírodní kosmetika Oriflame.

Na mole se objevila kromě zakladatelky nadace Terezy Maxové také světová topmodelka Karolína Kurková. Večerem diváky provedla Adéla Banášová.

V rámci slavnostního večera nazvaného Škoda Rapid Spaceback presents: Fashion for kids 2013 - Insight byla také opětovně udělena cena za mimořádnou pomoc opuštěným a ohroženým dětem, tzv. "Cena zlatého srdce", kterou získala doktorka Zora Dušková z Dětského krizového centra. Pro nadaci ji navrhl Maxim Velčovský díky podpoře Nadačního fondu Lasvit.

"Přála jsem si velké nohy"

Na rozdíl od snů dětí bez domova, v nichž jsou pojmy jako rodina, táta, máma často důležitější než sebelepší hračka, měla většina čtenářek, které poslaly odpověď na naši soutěžní otázku, dětství o dost spokojenější.

Vaše přání na téma "váš dětský sen" byla vtipná, romantická, materiální i cílevědomá. Těch smutných přišlo docela málo.

"Někdy ve čtvrté třídě jsem byla doslova posedlá představou, že budu krasojezdkyní, viděla jsem se, jak v krásných šatech stojím a poskakuji na koni. Tento sen se mi nesplnil. O něco později jsem toužila být kartografkou, což mne dodneška nepřestává udivovat, protože zabloudím i ve vlastní kuchyni," napsala například Lucie Votavová, která za svou odpověď vyhrála dvě vstupenky na přehlídku.

Soňa Vítovcová si zase přála stát se automobilovou závodnicí. "Dokonce jsem kvůli tomu napsala do tehdejší ČT do Auto Moto Revue, aby mi poradili, jak to mám udělat." Závodnicí se sice nestala, ale auta má prý dodnes ráda.

Čtenářka Mirka Strejčková získala dvě vstupenky na exkluzivní přehlídku za přání své i dceřino. "Přála jsem si dceru, abych s ní prožila všechno, co jsem nestačila prožít s mojí mamkou, která byla od mých čtrnácti let vážně nemocná. Sen se mi splnil. Mám dceru Klárku a užívám si s ní všechno, co jsem s mojí mamkou nestihla."

A co si jako malá přála její dnes už 18letá dcera Klára? "Asi od tří let jsem chtěla mít velké nohy, aby mohla nosit boty na podpatku."

Přály jste si bílé Vánoce, stát se lékařkou, policistkou, odjet do Afriky a učit místní děti, dům z čokolády a sušenek, ve kterém by se nemuselo nikdy uklízet, protože by se vždy snědl a postavil nový...