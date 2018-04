Evropanky jsou v lásce uvolněnější, říká Turkyně provdaná za Čecha

"Skočila jsem do snu a vše za sebou nechala, podvědomě, přirozeně, nepřemýšlela jsem o tom. Život v Česku jsem si nijak neplánovala. Opustila jsem práci, rodinu, přátele, své aktivity a šla jsem za svou láskou."

V čem vidíte rozdíly mezi Čechy a Turky?

Turci jsou mnohem přátelštější, komunikativnější. Jsou usměvaví a kdykoli ochotní pomoci. Úplně neznámí lidé se na ulici mohou začít bavit a hovor často rozvinou do hloubky.

Setkala jste se v Česku s xenofobií?

Setkávám se například s tím, že pokud jsem ve společnosti jiných cizinců, automaticky bude například Italka někdo víc než já. Kolegyně mi říkala, abych se nevracela do Turecka, že je to tam špatný. Zeptala jsem se proč, jestli tam byla. A odpověděla, že ne. Mezi lidmi panuje spousta předsudků vyplývajících z nevědomosti.

Jaký postoj mají Turci k cizincům?

Turci jsou velmi vstřícní, a ačkoliv je jejich náboženství jiné a oni nesouhlasí s některými zvyky křesťanství, nejedí například vepřové maso, není to rozhodující v jejich přístupu k cizincům. Jejich vřelost je nepředstíraná.

Je pravda, že Turci jsou k ženám přehnaně galantní a po svatbě jejich zájem opadne?

Ale tak to je na celém světě! Někteří muži se po svatbě snad chovají majetnicky a žena pak ztrácí svoji identitu, na druhou stranu si je víc chrání. Liší se to v různých oblastech, ale i v tradičních rodinách se rok od roku uvolňují zvyky, mění se zákony, ženy mají svá práva a ekonomickou svobodu.

Z jaké jste rodiny?

Má matka je muslimka, slaví největší svátek ramadám, ale dovolí si alkohol. Pro mne ramadán znamená mír a následující svátek - bayran - je oslavou míru, smíření, vyřešení konfliktů. Nežiji podle pravidel, ale neříkám, že nevěřím. Cítila bych strach z nějaké síly, kterou nemohu pojmenovat.

Kde chcete vychovávat děti a jaký je ve výchově rozdíl?

V Česku kvůli přírodě, ale chci, aby poznaly i život v Istanbulu, aby měly kontakt s mou rodinou. V Evropě jsou mladí lidé víc odkázaní sami na sebe, vydělávají si během studia, žijí třeba daleko od rodiny, jsou samostatnější.

Pomáhají muži ženám v domácnosti?

Stejně jako jinde – někteří ano, někteří ne. Od ženy na vesnici, která nechodí do práce, se péče o domácnost očekává.

Musí být žena před svatbou panna?

Tradice tak velí, ale pokud muži mít sex mohou, pak s kým tedy? V minulosti nutil otec nebo bratr dívku, která přišla o panenství, aby sama spáchala sebevraždu.

Jsou Evropanky pro Turky přitažlivější?

Jsou, protože jsou v sexu uvolněnější. V mladé dívce, která od malička slyší jen: nesmíš, přetrvá toto vědomí i do manželského života a víc se kontroluje. Doma se o sexu nemluví. Krátké sukně se stále neujaly.

Jak je to s tradičními kavárnami, do nichž ženy nesmějí?

Nikdo jim nic nezakazuje, ale ženy zkrátka do těch kaváren nechodí. Raději se setkávají doma, kdy jedna napeče a navaří a pozve ostatní ženy a baví se. Příště se zas sejdou u jiné. I moje maminka to tak dělá.

Chodí ještě ženy v Turecku zahalené?

Ano, mám i kamarádky, které tak chodí kvůli víře, která zakazuje ukazovat fyzickou krásu. I vlasy jsou pokládány za symbol ženskosti, proto najdete i u kadeřníka oddělené místnosti, kde si teprve ženy šátky sundají.

Čím tě upoutal tvůj manžel Čech?

Rozhodně ne proto, že je cizinec. Poprvé jsem ho viděla úplně opilého ve tři hodiny ráno a atraktivní nebyl ani trochu. Ale postupně mě okouzlil.

Turecko v. Česko 1. V Turecku se žije rychleji, v Čechách je život klidnější – auta netroubí, děti nekřičí, psi neštěkají.

2. V Čechách mohu získat hodně informací o Evropě. Ale v Turecku i o Asii. Turecko je bohatší na tradice, kulturu a různorodé klima.

3. V Čechách je snazší najít si zaměstnání a pracovní podmínky jsou lepší.

4. Veřejná doprava je levnější než v Turecku, ale je tu dražší jídlo a oblečení.

5. Lidé v Turecku jsou si bližší, víc se starají o rodinu a příbuzné. Jsou celkově pohostinnější.

6. V Turecku žije osmkrát víc lidí a rozlohou je desetkrát větší.

ČTĚTE TAKÉ: Jak se žije Češkám v Turecku

"Češky jsou hezčí a je s nimi legrace," říká Turek

(nepřál si zveřejnit jméno)

Proč jste tady?

Přijel jsem kvůli studiu, dostal jsem stipendium a žiji tu již pět let.

Jak se vám líbí v Čechách? Jaké vidíte rozdíly?

Má to plusy i minusy, ale je to pro mne dobrá zkušenost. Budu mít nezapomenutelné vzpomínky. Ale nejsem v Čechách ještě zcela integrovaný, možná kvůli řeči; nebo tu cizinci nejsou moc oblíbení.

Máte českou přítelkyni? V čem se liší Češky od Turkyň?

Měl jsem a mám hodně kamarádek. Jsou hezčí, je s nimi víc legrace a pohodičky. Turecké dívky jsou víc emocionální, mají lepší morálku, jsou konzervativnější a vybíravější, těžko se k nim dostat.

Kde byste chtěl žít?

Neplánuji žít tu navždy, pět let stačí. Chci poznat i jiné země, například Švédsko, a pak se vrátit do Turecka. Rád bych se věnoval rodině, příbuzným a pracoval pro svou zem.