Vnuka Sarandonové upustila chůva na zem. Po pádu měl prasklou lebku

Eva využívá služby chůvy jen v noci, aby se vyspala. Chůva děti utěšuje a krmí, když rodiče v klidu spí v ložnici. Amurri říká, že byla chůva velmi spolehlivá a nečekala, že by se mohlo v její přítomnosti něco stát.



„Bohužel usnula, když našeho syna držela v náručí, a on jí pak z rukou vyklouzl a spadl na zem. Já a Kyle jsme v tu dobu spali, okamžitě nás však vzbudila dutá rána, která se ozvala z dětského pokoje. Hned jsme volali sanitku, protože také krvácel. Byli jsem tak vyděšení. Strávila jsem po jeho boku pak dva dny, které byly neskutečně dlouhé. Čekali jsme na výsledky. Naštěstí to nebylo tak vážné,“ sdělila Amurri, která má prý od té doby psychické problémy.



„Je to něco jako posttraumatický stres. Možná bych to přirovnala i k poporodní depresi. Tu jsem neměla a přišla až teď. Tak strašně jsem se bála. V nemocnici jsem plakala a říkala doktorovi, že je to moje vina, protože jsem se o něj měla starat já a nenechávat starost o něj na chůvě,“ pokračovala.



Chůvu po tomto incidentu vyhodila, přestože uznala, že to byla nešťastná nehoda. „Mohla jsem to dělat, ale nedělala. Nechodila jsem ho kontrolovat, spala jsem. Vím, že mě za to hodně lidí odsoudí, protože většina matek na světě v noci k dítěti vstane a pečuje o něj,“ myslí si.

Kdykoli teď její syn Major James zapláče, ihned se jí vybaví hrůzný zážitek z osudné noci. „Jsem jako na trní. Hrkne ve mně a hned mám slzy v očích. Asi ještě chvíli potrvá, než to dostanu z hlavy. Bojím se Jamese komukoli dát do ruky, aby někomu opět nevyklouzl a nestalo se to zase,“ dodala na svých stránkách blogerka.