Doufám, že se mě kluci nebojí, říká Ester Geislerová

Každý den se Ester Geislerové v online schránce objeví několik rozchodových vět. Absurdních. Zlých. Cynických. Neuvěřitelných. Posílají jí je cizí lidé. Čtyřiatřicetiletá herečka je totiž spoluautorkou projektu Manifesto, v jehož rámci s návrhářkou Josefinou Bakošovou navrhly kolekci triček s nejprovařenějšími vztahovými větami. Stačilo pár měsíců a z jejich instagramového účtu @esterajosefina je v Česku hit. Aktuálně ho sleduje přes sto tisíc lidí a skoro denně na něm přibývají nové rozchodové věty. Vlastně je to on-line forma terapie.

„I proto první hashtag, který jsem použila, byl #terapiesdilenim a je naprosto trefný. Já razím názor, že věci, co vás trápí, štvou, máte ventilovat. A tohle veřejné sdílení má jednu přidanou hodnotu - může si to přečíst někdo jiný, který zjistí, že stejné trápení zažil i někdo jiný. Uleví se mu,” vysvětluje Ester Geislerová.

Ester Geislerová Vizitka Narodila se před 34 lety jako dcera malířky Věry Geislerové a japanologa a novináře Petra Geislera. Je mladší sestrou herečky Anny Geislerové a ilustrátorky Lenky Geislerové.

V reklamách, filmech a seriálech začala hrát v pěti letech, jako dítě se objevila např. v Králi Ubu od F. A. Brabce. Hrála ve filmech Horem Pádem, Snowborďáci, Krev zmizelého, či v seriálu Na Vodě. Aktuálně má premiéru nový film Dvě nevěsty a jedna svatba.

Vystudovala grafickou školu Václava Hollara, obor propragační výtvarnictví a následně získala titul MgA. v pražské AVU v ateliéru Nových médií.

V roce 2015 začala spolupracovat s návrhářkou Josefinou Bakošovou. Pod značkou Esterajosefina nabízejí autorské kabelky Pepieta a trička z kolekce Manifesto - poskládané z absurdních vět, které zaznívají ve vztazích. Nyní rozšiřují kolekci o věty z pracovního prostředí a k tomu tašky. Vyšla jim kniha Terapie sdílením. Od konce května bude mít ve Zlíně v galerii Kabinet T výstavu Tekutá mateřská láska. Má dvojčata Mia Rosu a Jana Etiena.

Sama by prý žádnou zvláštní zprávou do projektu přispět nemohla, ty hloupé jí chodily maximálně od stalkerů, jinak měla štěstí na inteligentní partnery. Nehrozí, že každodenním čtením ztratí iluze o romantické lásce a stane se z ní vztahový cynik?

„Bála jsem se toho, ale naštěstí ne. Kamarád se mě ptal: „„Nemáš strach z toho, že se ti kluci budou bát něco napsat?“ Tak to mě nenapadlo a doufám, že se mě nebojí. Někdo jiný se mě zase upřímně zeptal, jestli to jsou všechno zprávy, které přišly nám s Josefinou. To bychom se musely rozcházet dvacetkrát za den a pořád by to bylo málo,” směje se.

Ester Geislerová je nejmladší ze tří sester - o devět let starší Anna Geislerová je herečka, o deset let starší Lenka je ilustrátorka. Radily jí, nebo její maminka, jak si vybírat partnera do života? “Ony ne, ale pro přijímačky na AVU jsem natočila video s babičkou na téma láska a ptala jsem se jí, jaký má být ideální manžel. A ona mě poučila, že má být pěkně rostlý, inteligentní, musím se s ním smát a musí být dobrý milenec. Tehdy jsem tomu nepřikládala moc váhu, ale čím jsem starší, tím mi ten její návod přijde trefný a ráda si to video s ní pouštím.”

Sama je prý ve vztazích rozkročená mezi realistkou a romantičkou. Vzpomíná, jak si povídala o vztazích se staršími dámami a ty jí popisovaly, že si vybíraly partnera pragmaticky - měl chalupu, auto, prostě byl dobrá partie. A vydržely s ním pak celý život.

„Takže asi nějaké benefity tenhle přístup měl,“ zamýšlí se Ester Geislerová nad tím, jestli je pro dlouhodobé vztahy lepší vsadit na srdce, nebo hlavu.

„Věřím v romantickou lásku, ale vztah na celý život? To mám s otazníkem. Je fajn, když jsou lidé spolu několik let, pomáhají si a předají si něco, čím se obohatí a vyvinou se v lepší osobnosti. A když ten vztah se neposouvá dál, tak spolu nemusí zůstávat za každou cenu. Ve vztahu by se člověk neměl dusit.“

