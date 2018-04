Erekce v ohrožení. Poruch přibývá, ale víme si rady, říká sexuoložka

Taťána Šrámková se před lety rozhodla věnovat sexuologii z velké části díky založení první spinální jednotky pro pacienty s poraněním páteře a míchy v Brně. „Pacienti po poranění míchy mají problémy s erekcí i plodností, často jsou to mladí muži. Tehdy se sexualitou ochrnutých u nás nikdo nezabýval. Na spinální jednotce jsem začala pracovat, podařilo se nám získat dva granty na výzkum týkající se sexuality a neplodnosti po poranění míchy.“

MUDr. Taťána Šrámková, CSc. Pracuje na sexuologickém oddělení FN Brno, urologické klinice a v Sexuologickém ústavu 1. LF Karlovy Univerzity a VFN Praha.

Je vdaná, má dceru a syna.

Za sexuální poruchu ale nemůže pokaždé jen tělo. Do jaké míry musí být sexuolog také psycholog?

I když většinou za sexuální dysfunkcí je tělesná porucha, psychika se téměř vždy zapojuje. Problémy v sexuálním životě narušují partnerské soužití, muž trpí pocity nedostatečnosti, což vede ke stresu, úzkosti, někdy i depresi. Sexuolog by měl ovládat i základy psychoterapie. To ostatně platí pro lékaře napříč specializacemi, protože funkce těla a psychiky jsou spojené nádoby.

Promítá se práce i do vašeho soukromí?

Po letech praxe jsem profesionál s nadhledem. Ordinaci a soukromí odděluji. Jiné je to při vědecké práci nebo při přípravě prezentací, kdy doma s manželem nebo dcerou - lékařkou vše konzultujeme.

Uměla byste se sexuálním problémem poradit nejbližším ve vlastní rodině?

Myslím, že bych si dokázala poradit. I když pro lékaře obecně platí, že by neměli léčit vlastní rodinu.

Jsou vaši pacienti častěji muži, nebo ženy?

Moji pacienti jsou častěji muži, poměr mužů a žen je přibližně devět ku jedné.

S jakou poruchou se na vás pacienti obracejí nejčastěji?

Nejčastěji přicházejí muži kvůli erektilní dysfunkci, to znamená neschopnost dosáhnout nebo udržet ztopoření pohlavního údu. Dnes máme natolik širokou škálu léčebných metod, že jsme schopni pomoci téměř všem. Lékař může pacientovi ušít léčbu doslova na míru, protože dnes už například máme k dispozici i lék s rychlým nástupem a bez vedlejších účinků, což je pro mužské pacienty jistě dobra zpráva. Mužům s těžkou poruchou erekce, například diabetikům, nebo těm po operaci nádoru prostaty či se srdečně cévním onemocněním, u nichž tablety nepřinesou kýžený efekt, můžeme doporučit injekční léčbu.

Jaké další poruchy je trápí?

Druhou nejčastější sexuální poruchou je předčasná ejakulace, muž má výron semene ještě před zavedením pohlavního údu do pochvy nebo do jedné až dvou minut. Dlouho nebyla k dispozici tabletová léčba určená pro předčasnou ejakulaci, ale od roku 2013 máme nový lék, který se užívá jednorázově před sexuálním stykem.

Jak jsou na tom Češi v sexu v porovnání s jinými národy, mají nějaká specifika?

Jsme na tom podobně jako jiné národy. V Česku trpí poruchou erekce dvaapadesát procent mužů ve věku od 35 do 65 let, předčasnou ejakulací 20 až 30 procent. Ve srovnání s jinými zeměmi mají obecně Češi k sexuálním otázkám liberálnější postoj. Z kontinuálních výzkumů sexuálního chování, který se v Česku dělá od roku 1993 každých pět let, kromě jiného vyplývá, že čeští muži udávají delší čas předehry i samotné soulože ve srovnání s jinými národy. Češi uvedli také větší počet nevěr a zároveň mají na rozdíl od žen v průzkumech tendenci nadhodnocovat počet sexuálních partnerek. České ženy přiznaly více sexuálních partnerů ve srovnání s ostatními národy, muži se nelišili.

Pokud sexuologických pacientů přibývá, proč tomu tak je?

Přibývá a přibývat bude. Je to tak v celosvětovém i evropském měřítku. Ve srovnání s rokem 1995 bude nárůst mužů trpících erektilní dysfunkcí v roce 2025 celosvětově o 111 procent, v Evropě o 39 procent. Je to tím, že narůstá počet onkologických pacientů, a to zejména s nádorem prostaty, ale i střev a konečníku. V roce 2020 bude v Česku žít téměř 103 tisíc mužů s nádorem prostaty, to je oproti roku 2015 osmapadesátiprocentní nárůst. Máme také hodně pacientů s kardiovaskulárními chorobami. U mužů s hypertenzí, vysokou hladinou cholesterolu, ischemickou chorobu srdeční nebo cukrovkou je riziko vzniku poruchy erekce vyšší.

Do jaké míry si mohou pacienti pomoct sami?

Bývá kontraproduktivní, pokud muž sklouzne k takzvanému samoléčitelství, tedy k užíváním doplňků stravy, které mají placebový efekt. Neléčí se jeho základní onemocnění, které vedlo k erektilní dysfunkci, a to může být nebezpečné. Porucha erekce bývá totiž často prvním projevem některého ze srdečně cévních onemocnění.