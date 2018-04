S kupony Ona Dnes nakoupíte tento týden levněji až o polovinu

V případě, že při placení v obchodech, které se na akci Nákupy Ona Dnes podílejí, použijete kartu Visa, získáte ještě další výhody v podobě vyšších slev a různých dárků.

Slevové kupony stahujte zde Kupony, které můžete uplatnit ve 140 různých obchodech, najdete na ona.idnes.cz/nakupy.aspx

Celkem máte k dispozici 140 kupónů, na kterých se objeví slevy v obchodů jako je například C&A, KIKA Nábytek, Grandoptical, Knihy Kanzelsberger, Mall.cz, Oresi, Ecco, Adidas nebo Firo tour. Obchody, které se do Nákupů s Ona Dnes zapojily, poznáte už zdálky podle fotky usměvavé moderátorky a zpěvačky Emmy Smetana, která se pro letošek stala tváří této akce.

Nákupy Ona Dnes mají i charitativní stránku. Z každé Vaší platby kartou Visa přispějí společnosti Visa Europe a Mafra částkou 10 korun na konto Nadace Terezy Maxové dětem. Cílová částka projektu je stanovena na 150 000 Kč a bude poukázána azylovému domu, jehož adresa je neveřejná. Je totiž určen ženám, které se staly oběťmi domácího násilí a musely nechtěně opustit svůj domov. Nadace Terezy Maxové dětem získanou částku využije na podporu finanční gramotnosti matek a na doučování a volnočasové aktivity jejich dětí.

Čtěte v pondělí Knížečku se 140 slevovými kupony, které platí celý týden od 14.-20. března, najdete v příloze MF DNES OnaDnes.

Když jdu nakupovat, tak jedině ve slevách, říká Emma Smetana

Tvář jarního kola Nákupů s Ona Dnes, moderátorka a zpěvačka Emma Smetana, která právě vydává své první CD, o sobě tvrdí, že je nudná. Ještě víc než nakupování nového ̈má ráda zbavování se starého. V oblékání ji stejně jako v hudbě ovlivnil tatínek.



Co že tatínek na sebe vzal úkol, který většinou přísluší maminkám?

Moje maminka je čistá intelektuálka, která vůbec nemá smysl pro estetiku. Což je roztomilé, protože dělala v diplomacii a v politice, často veřejně vystupuje a ani tyhle okolnosti ji absolutně nedonutily zabývat se otázkami zevnějšku. Já ji za to trochu obdivuji, protože to po ní nemám.

Co tedy ráda nosíte?

Líbí se mi klasické jednoduché věci, neseprané, symetrické střihy. Trička bez potisků, žádné vzory. To sluší všem a v každém věku. Jsem zkrátka nudná pařížská dívka, která moc nerozumí módním trendům, ať už jde o oblečení, make-up, účes nebo třeba bydlení. Na druhou stranu nemám vůbec nic proti extravaganci. Hrozně se mi líbí, když se někdo obléká třeba jako starý klaun, indián nebo rocková hvězda. Jediné, co mě trápí, je uniformita.

Vy asi nebudete klasická shopaholička?

Vychovali mě velice nematerialističtí rodiče, takže nákupy u mě souvisejí hlavně s primárními potřebami. Cesta k věcem, do kterých se oblékám, musí být vždycky spojena s nějakým dobrodružným zážitkem, abych si nepřipadala jako konzument. Proto ty moje oblíbené blešáky a zapadlé sekáče. Ty věci tam mají příběh, duši. A když už vyrazím do klasického obchodu, tak téměř výhradně v období slev, abych měla o něco méně špatné svědomí z toho, že už si zase něco kupuji. Vlastně dost nerada střádám věci a spíš řeším, čeho bych se mohla zbavit a dát to například do svého charitativního bazaru.

Za co jste schopná utratit peníze, když ne za oblečení?

Nejlepší investice jsou podle mě do vzdělání, do cestování a do jídla. To, co má člověk v hlavě a v břiše, mu nikdo nevezme. Takže jsem si například s velkou radostí platila hodiny hebrejštiny. Pravidelně se snažím objevovat nové země, protože věřím, že cestování prodlužuje život. A pak taky vidím smysl v utrácení za pomoc druhým a za kulturu. Tedy za nehmotné věci, které člověka kultivují zevnitř.