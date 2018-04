Jsem úspěšná jen díky tomu, jak vypadám, říká modelka Emily Ratajkowski

„Dnes chce být každý sexy a každý by měl být sexy. Nemyslím si, že tomu tak bylo ještě před pár lety. Natož někdy v minulém století. Až příliš se dnes řeší vzhled. To není moc normální,“ myslí si Emily.

Právě díky vzhledu je tak úspěšná a moc dobře si to uvědomuje, ačkoli jí to připadá nespravedlivé vůči ostatním. „Nemyslím si, že bych udělala takovou kariéru, kdybych nevypadala tak, jak vypadám. Je to všechno jen o vzhledu. Ale na druhou stranu musím říct, že pracuji vážně tvrdě a všechno nemám zadarmo. Když to chcete dělat pořádně, je to náročné,“ říká modelka.

Mrzí ji, že lidé posuzují druhé především podle vzhledu. Navíc modelky nemají moc dobrou pověst a říká se, že nejsou moc chytré. A to ji uráží. „Nikdo by si neměl o komkoliv dělat obrázek jen podle toho, jak vypadá,“ dodala.

Ratajkowski ráda na rovinu říká, co si myslí. Na podzim vyjádřila svůj názor ohledně rozdílného posuzování mužů a žen. „Když se odváže muž, je to v pořádku. Ale když žena, hned se na ni lidé dívají skrz prsty,“ sdělila.