Emancipace má své hranice, říká sexuoložka Laura Janáčková

Vizitka Laura Janáčková je doktorkou psychologie a odbornou asistentkou na vysoké škole.

je doktorkou psychologie a odbornou asistentkou na vysoké škole. Pracuje jako ředitelka Institutu partnerských vztahů a je zakladatelkou Oddělení somato-psychiky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Přednáší na univerzitách v Praze a v Brně a na domácích i zahraničních konferencí.

Publikovala desítky odborných i populárních článků. Mezi její poslední knihy patří Bolest a její zvládání, Základy zdravotnické psychologie, Nevěra a její zvládání.

V rádiu Impuls má pořad Partnerské impulsy, kde odpovídá na dotazy posluchačů.

Je vdaná a má tři děti Felixe, Karolínu a Marcela.

"Stále častěji se setkáváme v sexu se sobectvím a neúctou. Ženy se milují, i když nechtějí, provozují praktiky, které se jim nelíbí pro klid v rodině, ze strachu, aby je muž neopustil. V rámci emancipace žen však někdy dochází i ke změně jejich rolí," podotýká Laura Janáčková.

"Nedávno jsem měla v ordinaci paní, která přivedla podle svých slov na opravu manžela, který ji sexuálně odmítá," vzpomíná sexuoložka. Ukázalo se, že žena - podnikatelka vydělávala peníze, zatímco muž se staral o vše okolo dětí, domácnosti, domu i zahrady.

"Zpočátku oboustranná volba postupem času začala ovlivňovat vztah. Žena si své dominantní postavení s právem na výlučné rozhodování a pravdu nosila z práce i domů a manžel ztrácel své mužské postavení. Nakonec sex byl to jediné, o čem mohl svobodně rozhodovat."

Proto ona sama - byť to od úspěšné ženy ve svém oboru zní paradoxně - moc pro emancipaci není. "V mém pojetí má emancipace své hranice," upozorňuje. "Žena by měla být vzdělaná, ale neměla by zapomenout na výchovu svých dětí a péči o domov. Muži by měli být ti, kteří nosí zdroje a ochraňují rodinu."

VIDEO: Muži chtějí především krásné ženy, říká sexuoložka Janáčková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Žena si potřebuje svého muže vážit, a když to necítí, tak muž ztrácí své přirozené dominantní postavení v páru. S mojí emancipací je to tak, že u nás doma kalhoty pořád nosí muž," směje se Laura Janáčková.

Přesto podle ní i velmi sebevědomé a úspěšné ženy mají šanci najít si vhodného partnera. "Každá žena ji má, ale musí si uvědomit, co hledá. Spousta žen je ráda, když se o ni nějaký muž uchází, zvedne jí to sebevědomí a vlastně si vybírá jen z možností, jaké se jí nabízejí, a víceméně zvolí tu, která se jí zdá nejlepší. Ale spokojenost není založená na tom, že se člověk zamiluje, že je intoxikovaný láskou, důležité je, do koho se zamilujete," upozorňuje.

"Chemie je podstatná, ale aby to vyšlo, tak si musím uvědomit, koho vlastně hledám, jaké má muž mít vlastnosti a co od něj očekávám. A žena musí znát také sama sebe, vědět, co i ona může nabídnout, a podle toho si ujasnit svou hodnotu a vybrat partnera," tvrdí Laura Janáčková, která je přitom sama dvakrát rozvedená. Přiznává, že první dva muže nevybírala podle nastíněného modelu, nikdo jí neřekl, že by to tak měla udělat.

"Až vlastní život a zkušenosti mě dovedly k tomu, že jsem si některé věci ujasnila. Současného muže jsem si již pečlivě vybrala a několik let jsem moc spokojená," dodává Laura Janáčková.