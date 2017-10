Měla jsem deprese a navštěvovala jsem terapeuta, přiznala DeGeneresová

„Šikana, kterou jsem po coming outu zažívala v Hollywoodu, předčila i tu v dětství. Odstěhovala jsem se z Los Angeles. Měla jsem deprese, musela jsem navštěvovat terapeuta a poprvé v životě jsem brala antidepresiva,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Good Housekeeping. Herečka o své homosexuální orientaci poprvé veřejně promluvila v roce 1997 a pak přišla o práci.

„Bylo to děsivé a smutné. Třicet let jsem znala jen práci a najednou jsem neměla nic. Navíc jsem byla naštvaná. Přišlo mi to nefér, byla jsem pořád stejná osoba, kterou všichni vždycky znali,“ vzpomíná Ellen DeGeneresová.

Nyní s odstupem času vidí celou situaci jinak a snaží se na tom všem najít pozitiva. Naučila se prý odpouštět všem, kteří jí v minulosti ublížili.

„Hněv a agrese oslabují, stojí vás to hodně energie. A laskavost je síla, která mě činí klidnější,“ řekla populární moderátorka, která si svou kariéru tvrdě vydřela.

Nejdříve se snažila prosadit jako komediální herečka, vystupovala po kavárnách a klubech po celé USA. Když veřejně přiznala svou sexuální orientaci, stala se významnou představitelkou homosexuálního hnutí.

Ellen DeGeneresová se v roce 2008 provdala za svou dlouholetou partnerku, herečku Portiu de Rossi (44), známou z televizního seriálu Ally McBealová. Před ní moderátorka žila s herečkou Anne Heche (48).