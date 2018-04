Macphersonová: Fit jsem díky tomu, že ve svém těle udržuji zásaditost

Pro mnoho odborníků je stravování modelky kontroverzní. Elle si myslí, že je to v pořádku a dodržuje i jasná pravidla. Nepozřela by nic, co by jí mohlo překyselit organismus. Vyhýbá se tedy například masu, mouce, kávě nebo rafinovanému cukru.

A navíc si prý dopomáhá i potravinovými doplňky, které sama prodává a podporuje je. Nedá dopustit na zázračný nápoj, který její značka prodává. Obsahuje extrakt z hub, bylinek a zeleniny.

Elle si stojí za tím, že je překyselený organismus pro každého člověka velkou hrozbou. Může prý zapříčinit vznik rakoviny a dalších nebezpečných nemocí.

Sama modelka mimo jiné například nedá dopustit na obyčejnou vodu, která je pro naše tělo nejpřirozenější. Denně tedy vypije minimálně tři litry čisté vody. Do té pak přidává třeba šťávu z citronu.

V minulosti se Macphersonová stravovala jako většina modelek. Stále ale cítila, že něco není v pořádku. Nebylo jí dobře a tušila, že se s jejím tělem něco děje. „Cítila jsem se špatně. Pokoušela jsem se docílit lepšího zdravotního stavu díky doplňkům stravy, ale nic nepomáhalo. Až setkání s doktorem Simoneem Laubscherem, který se zaměřuje na zdravý životní styl mi otevřelo oči. Vysvětlil, že mé tělo nebylo dostatečně zásadité, a proto ty problémy,“ sdělila Elle v rozhovoru pro magazín The New Potato.

„Zásadité tělo rovná se zdravé tělo. Tak to prostě je. A tělo díky tomu i pomaleji stárne. Když je zásaditost v mém těle v rovnováze a nemám organismus překyselený, cítím se po psychické stránce skvěle a dokonce jsem i zhubla,“ doplnila modelka.