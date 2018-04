Eliška Hašková Coolidge tvrdí, že Amerika spí a potřebuje Trumpa

Koho považujete za posledního schopného amerického prezidenta? Ronalda Reagana, který vládl v letech 1981 až 1989?

K němu jsem měla velmi blízko a rozhodně ho považuji za jednoho z velikánů Ameriky. Blízko jsem ale pak měla i k Georgi Bushovi staršímu. Celá jejich rodina je neskutečně čestná. Prezident obecně musí mít charakter a exekutivní schopnost. To znamená, že nemá problém obklopit se chytřejšími a schopnějšími lidmi, než je on sám. Nebát se jich, naopak vědět, že je to důležité pro to, aby uspěl on a jeho tým jako celek. Tohle Reagan měl a s ním to také padlo.

Byla kdysi morálka v politice vyšší?

To bezesporu. O tom jsem absolutně přesvědčená.

Čím to je?

Možná i tím, že je spousta úžasných a charakterních lidí, kteří se do politiky nepouštějí, protože na ni nemají sílu a odvahu. Ne každý má ego na to, aby se stal prezidentem. Jak jistě víte, budu volit Donalda Trumpa, který má prvotřídní ego, ale víte, čím mě potěšil? Že si jako svého viceprezidenta zvolil Mika Pence. To je naprosto úžasný, vyvážený, elegantní, věcí znalý člověk. A Trump se ho nebojí. Necítí se jím být ohrožen, přestože Pence toho ví o vládnutí a státnictví mnohem víc než on.

Souhlasíte s Trumpem ve všem?

Nesouhlasím s jeho urážlivými tweety a neomaleným chováním. Nelíbí se mi jeho sako a hnusné vlasy, ale pořád si myslím, že je to člověk, který je v byznysu na vrcholu a který lidem dává naději na lepší časy. Protože má právě ty exekutivní schopnosti a bude umět silně vyjednávat. Pokud dokáže oddělit vládní službu od svých obchodních záležitostí, pak to povede k nějaké změně, kterou Amerika potřebuje. Tohle vidím jako jedinou cestu.

Opravdu věříte tomu, že tyto dvě sféry dokáže Donald Trump oddělit?

Doufám v to. Ano, je to krok do neznáma, ale má šanci. Amerika spí a potřebuje člověka, který lidi trochu pobouří.