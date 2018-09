Žena věří, že je opravdovou elfkou a pochází z jiného světa

Kimberel tvrdí, že si pamatuje věci z minulého života, který neprožila na naší planetě, ale jinde ve vesmíru. Už od mala měla pocit, že je jiná než ostatní. Že je elfka, zjistila až poté, co si přečetla Tolkienovy romány a zhlédla film Pán prstenů.

Aby nyní každý na první pohled poznal, že je elfkou, nosí šaty z přírodních materiálů a každý den si nasazuje umělé elfí uši.

„Mé vlastní uši mají podobný tvar jako ty elfské. Nejsou ale tolik výrazné, proto raději nosím tyto. Na první pohled si můžete všimnout, že jsem jiná. A mohu pomoci všem, kteří někde uvnitř tuší, že nejsou lidé. V našem světě je totiž mnoho skrytých elfů,“ svěřila se Kimberel pro server Daily Mail.

Kimberel je dokonce vdaná, a to za obyčejného smrtelníka. Její manžel si nemyslí, že by byl bytostí z jiného světa a považuje se za člověka. Kimberel to však nevadí. Respektuje svého manžela a netouží po svazku s elfem. Není to podle ní totiž důležité, protože elfové mohou žít s kýmkoli.

„Myslím si, že můj muž je Aragorn a já jsem jeho Arwen. Stejně jako tomu bylo v Pánovi prstenů. I moji přátelé respektují, kdo jsem, a podporují mě. Mám okolo sebe jen velmi milé a přející bytosti,“ pokračovala.

Kimberel se ráda obklopuje věcmi, které pocházejí z přírody. Nemá ráda plastové věci a i svůj domov dekoruje pomocí dřevěných a kamenných doplňků. Její domek pak obklopuje zeleň a květiny. Mezi nimi se prý cítí nejlépe a dokáže z nich čerpat energii stejně jako ze slunce, nebo ze vzduchu.

„Moc ráda pomáhám ostatním v jejich životní cestě. Chtěla bych, aby každý našel odvahu najít sám sebe,“ dodala.