VIDEO: Školka jinak: mužský element, vycházky v dešti a biojídlo

Kromě velmi populárních jazykovek si rodiče dětí od batolecího do předškolního věku oblíbili i školky, které se snaží fungovat co nejvíce v souladu s přírodou, doslova hitem jsou pak takzvané lesní školky. Koncept lesní pedagogiky k nám přišel ze zahraničí, kde už léta zdárně fungují zařízení zvaná Forest Kindergarten nebo Waldkindergarten.

V těch "skalních" děti pobývají celý den venku v přírodě za každého počasí a v každé roční době, mívají k dispozici maximálně spartánské přístřešky nebo týpí. Zejména městským rodičům a dětem to může připadat příliš kruté, ale propagátoři této filozofie se dušují, že dětem pobyt venku prospívá, zlepšuje jejich imunitu, a navíc je hrozně baví.

Tady rozhodují děti

Jakoby na půli cesty jsou pak některé soukromé školky, které z konceptu lesní pedagogiky mnoho čerpají, ale pobytu pod střechou, botníčku s obrázkem a dalších "klasických" atributů mateřinky se přitom nevzdávají.

Jiné školky: LESNÍ školku najdete třeba Na dvorečku na okraji Řevnic na Praze-Západ. EKO školka Rozárka v Praze Braníku nabízí hodně pobytu venku, biojídlo a respekt. JAZYKY, konkrétně angličtinu, si děti procvičí třeba v některé z 12 poboček Kindergarten po celé ČR.

Jednou takovou je i Ekoškolka Rozárka v pražském Braníku, která je sice zapojena do asociace lesních školek, ale také vychází třeba z mezinárodního programu, který je založený "na bezpodmínečném přijetí, podpoře, uznání a empatickém naslouchání".

"Naše školka se od státní liší především tím, že ve třídě máme maximálně 15 dětí, takže máme více času se jim věnovat," říká ředitelka Ekoškolky Rozárka Eva Sůrová. "Rodiče k nám mohou dát děti od roku a půl do šesti let, což je přínos zejména pro jedináčky."

Celodenní docházka na celý měsíc stojí v Rozárce pro děti školkového věku 9 790 korun, za "jesličky" zaplatí rodiče 13 500 korun. Je ale možné dávat dítě do školky na méně dní v týdnu, na dopoledne, existují také různé slevy třeba při platbě na celý rok či půlrok, na sourozence nebo dvojčata.

Děti jsou venku co nejvíce, a to za každého počasí. Obědy i svačinky jsou ze zdravé jídelny Toulcův dvůr. V ekoškolce se dbá i na vztah ke zvířatům.

Paní ředitelka je také pyšná na to, že v pedagogickém sboru má i jednoho muže, což vnáší do školky jinou atmosféru a s panem učitelem děti zažijí zase jiné věci, učí je například pracovat se dřevem. Pedagogové ve školce také uplatňují respektující přístup, děti do ničeho nenutí, maximálně se je snaží vhodnou formou motivovat.

Biojídlo i hrátky v dešti

Jídlo sem vozí ze zdravé jídelny v Toulcově dvoře, kde se vaří částečně z biopotravin a z regionálních surovin, což zapadá do celkové koncepce školky, která je podle paní ředitelky postavena na čtyřech základních pilířích udržitelného rozvoje - ekologickém, ekonomickém, sociálním a kulturním.

Děti se tu mimo jiné učí neplýtvat, rozumět přírodě nebo pomáhat těm, kteří to potřebují, například prostřednictvím sbírky pro africkou školu v Kamerunu.

Především ale mají děti za humny les, a tak opravdu hodně času tráví venku, doslova za každého počasí. "Děti si hrají s tím, co najdou v lese, což neuvěřitelně rozvíjí fantazii," vysvětluje ředitelka. "Staví domečky, schovávačky, jindy se zase učíme poznávat stromy, venku také cvičíme, malujeme, zpíváme, tančíme..."

Naprostá většina rodičů tento přístup vítá a byl také jedním z důvodů, proč si tuto školku pro svého potomka vybrali. A spokojené jsou především děti, jak je vidět i v naší videoukázce.