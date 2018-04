Dvacet rad, jak nepokazit vztah a zůstat spolu až do smrti

1. Neprozrazujte jeho nebo svá společná tajemství

Možná si myslíte, že si jen povídáte s kamarádkou, jako za starých časů, ale pokud vám partner svěřil své nejskrytější obavy a tajemství, mlčte. Tedy pokud nechcete váš vztah spolehlivě zruinovat. Některé věci, jako jeho tajemství a váš sexuální život, musí zůstat jen mezi vámi dvěma.

2. Dělejte, co sama považujte za nejlepší

V klidu ignorujte všechno, co vám budou ostatní radit, jaké věci a kdy máte spolu dělat nebo jak se máte cítit. Postupujte ve vývoji vztahu jen tím tempem, jaké je vám příjemné. Radami ostatních se lze v nejlepším případě volně inspirovat.

3. Naslouchejte mu

Jste zamilovaná, svět je nádherný, ale jestli chcete zůstat takhle šťastná napořád, zvykněte si naslouchat tomu, co vám říká. Od toho, co mu na vás vadí, až po vyjádření lásky a důvěry.

4. Buďte upřímná v tom, co chcete

Jestliže jste pevně rozhodnutá cestovat po světě, stoupat po kariérním žebříčku a chodit za zábavou spíš než se vdát a usadit, ujistěte se, že o tom váš partner ví. Vztah může přežít mnohé karamboly, včetně dlouhodobějšího odloučení a lásky, ale nemůže trvat, pokud bude každý z partnerů na jiné vlně.

5. Nechte ho držet volant

Polevte v dosavadní kontrole nad svým životem a nechte ho sem tam v přeneseném slova smyslu držet volant. Možná vám připadá v pořádku, že byste za vás oba převzala zodpovědnost za společné plány, nasměrování a vedení vašeho vztahu, ale musíte si uvědomit, že právě tyto činnosti je třeba sdílet, pokud chcete, aby váš vztah vydržel co nejdéle.

6. Buďte svolná ke kompromisu

To se lehko řekne, ale hůře udělá, zvlášť když jste doposud žila sama nebo máte za sebou vztah, v němž jste měla poslední slovo. V trvalých vztazích není moc místo na boj o moc kvůli každé prkotině.

7. Milujte ho na více způsobů

Nejlépe je, když si partneři nemusí ve vztahu lásku a spokojenost dokazovat velkými gesty, ale tisíci různými drobnostmi. Zapomeňte na růže a svíčky a milujte ho tak, jak vám říká, že by si přál být milován.

8. Buďte k sobě navzájem otevření

Cítí se nevrlá, podrážděná, nenávidíte svou postavu, máte PMS? Nemusíte trpět sama, svěřte se se svými trápeními partnerovi a dovolte mu, aby vám ulehčil. Nejenže tím posílíte váš vztah, ale ukážete svému muži, že jste tu pro něj a že ho povzbudíte, kdykoli to bude potřebovat, a že se na vás může také obrátit o pomoc.

9. Co nejvíce se spolu smějte

Užívejte si spolu zábavy, co to jen půjde. Páry, které spolu zůstaly a jsou šťastné, společně vydržely díky tomu, že jeden druhého baví, denně se spolu smějí a sdílejí spolu celou řadu vtípků a narážek, kterými dokážou v pravou chvíli vykouzlit na tváři toho druhého úsměv.

10. Dbejte na svůj sexuální život

Nepropadejte iluzi, že pestrý sexuální život automaticky trvá, dokud se milujete. Stejně jako kterákoliv jiná součást vztahu, i sex vyžaduje přiměřenou míru teoretické přípravy a praxe. Každý měsíc zkuste něco nového, alespoň jednou týdně ho nečekaně překvapte chutí pomilovat se. A hlavně nevěřte tomu, že se touha začne vytrácet leda až po dlouholetém soužití.

11. Nedramatizujte

Pokud máte tendenci při každé hádce fňukat a křičet, protože máte za to, že "je konec", vězte, že pokud s tím nepřestanete, tak to konec bude. Vyhýbejte se dramatizování každé výměny názorů, protože scénami docílíte jen toho, že zastíní důležitá fakta a váš partner vás přestane brát vážně.

12. Udělejte si na sebe čas

Je skvělé, že máte každý své zájmy. Také je báječné, že máte oba miliony přátel, s nimiž se nezávisle na partnerovi stýkáte. Nezapomeňte si však udělat čas na sebe navzájem, zvlášť pokud žijete společně, protože v opačném případě hrozí, že se z vás stanou spíš spolubydlící než přátelé.

13. Naučte se říkat "promiň"

Láska je i o tom, umět se omluvit. Páry, které se neumějí (nebo nechtějí) navzájem omluvit, hromadí uvnitř vztahu nebezpečnou emoční nálož odmítnutí a hněvu, která při každé hádce prudce exploduje. Polkněte hrdost a zvykněte si říkat "promiň".

14. Načrtněte si společnou budoucnost

Každých šest měsíců se spolu posaďte a ujasněte si, kam byste rádi jeli a co byste rádi dělali příštího půl roku. Zapomeňte ale na nějaké smrtelně vážné debaty. Užijte si plánování jako zábavu, těšte se na společné víkendy, vymýšlejte nápady, kam spolu zajdete a se kterými přáteli se uvidíte. Je to způsob, jak udržet ve vztahu vtip a zábavu.

15. Nikdy nechoďte spát naštvaní

Je to starý trik, který dokonale funguje. Uzavřete dohodu, že veškeré hádky a nedorozumění ukončíte dříve, než půjdete spát, a nebudete je pak znovu vytahovat na světlo.

16. Netahejte do současného vztahu minulost

Děsí vás, když váš současný partner dělá někdy přesně to samé, co váš bývalý partner? Pokud se vás zmocňuje tento typ paranoie, zamyslete se nad tím. Nemůžete přece svému partnerovi vyčítat něco, k čemu máte negativní postoj z minulosti.

17. Buďte optimistka

Musíte věřit tomu, že váš vztah má šanci vydržet, jinak si budete při sebemenším konfliktu balit kufry. Optimistický přístup se vyplatí i z dalšího důvodu. Dokážete tím partnerovi, že máte zájem, aby váš vztah fungoval, jak má.

18. Dejte si navzájem svobodu

To, že jste pár, neznamená, že spolu musíte trávit čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Naopak, pro váš vztah je velmi přínosné, má-li každý z vás své vlastní zájmy a přátele. Samozřejmě za předpokladu, že určité aktivity a zájmy také sdílíte.

19. Mluvte spolu každý den

Spousta párů tráví spolu hodně času, aniž by spolu partneři mluvili. Vy si každý den se svou láskou povídejte alespoň deset minut, ale ne o tom, co dávají v televizi nebo co je potřeba nakoupit, zařídit v domácnosti a podobně, ale také o svých plánech a pocitech.

20. Sdělujte partnerovi své pocity

Není to jen o tom říkat, že ho milujete, ale hlavně o tom, dávat partnerovi neustále najevo pozitivní odezvu - říkejte mu, čím vás potěšil, co vám udělalo radost, že se díky němu cítíte výjimečná, milovaná a především - a to je nejdůležitější - šťastná.